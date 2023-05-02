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Медведев с иронией отреагировал на идею учредить «орден Бандеры»
Медведев на идею учреждения ордена Бандеры с иронией предложил создать награды в честь Гитлера и Муссолини
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Германии и Италии после того, как украинские националисты потребовали учредить «орден Степана Бандеры», можно порекомендовать создать орден Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале, комментируя идею об учреждении на Украине «ордена Бандеры» (данная инициатива поступила на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского), написал: «Дожили».
Зампред Совбеза России с иронией отметил, что в этом вопросе не нужно мелочиться и сразу учредить орден в трех степенях, «чтобы на ленте носить через плечо». Причем, продолжил Медведев, также можно создать «орден Евгена Коновальца» и «медаль Романа Шухевича».
Дальше – больше, пишет Медведев, предлагая рекомендовать «немцам и итальяшкам» создать ордены Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. «Ну и можно ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи», – пишет Медведев, объясняя это тем, что если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Ведь это теперь основная европейская идеология, напомнил зампред СБ РФ.
«А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай…» – заключил он.
Напомним также, в феврале Зеленскому поступила петиция о возвращении звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Пригожин заявил о способности вооружить миллион человек трофейным оружием из Соледара
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал склад оружия, завоеванный российскими штурмовыми формированиями в Соледаре, и заявил, что мог бы вооружить этими «сокровищами» миллион человек.
Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» показал «сокровища соледарских складов» – деревянные ящики, в которых длительное время хранилось оружие. В частности, по его словам, там находятся десятки тысяч пистолетов-пулеметов Томпсона, «новые, в масле».
Пригожин отметил, что украинские военные проверяли эти склады вплоть до 2016 года – «чаще не надо было». Вооружения пригодны к использованию, сообщил он.
Автоматы ППШ, ППС, пулеметы «Максим», перечислил Пригожин. По его словам, оружие обладает высочайшей скорострельностью, не хуже современных образцов. Пулеметы Дегтярева полевые, отметил он.
«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», – приводит его слова «Московский комсомолец». Ранее российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Вашингтон пообещал помочь Киеву с контрнаступлением
Американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США в скором времени поставят новые вооружения Киеву, заявил Кирби, передает ТАСС.
Для наступления, которое киевский режим планирует на весну, Вашингтон передал «почти все», что запрашивала украинская сторона, заключил он.
Напомним, в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинская армия на «финишной прямой» перед контрнаступлением.
Рогов объяснил значение удара по Павлограду
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов объяснил значение удара ВС России по Павлограду
ВСУ накануне завершили переброску бригад на Запорожское направление, часть из них пополнялась в Павлограде. Кроме того, в городе находится химзавод, где производились взрывчатые вещества для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», заявил газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в Павлограде располагались основные базы и резервы для наступления на Запорожском направлении. Также тут размещается крайне важный, по его словам, завод – Павлоградский химический, – по которому, по всей видимости, пришелся один из ударов. Он подчеркнул, что «заново отладить производство в Павлограде или перевезти его в другой город можно, но для этого нужны значительные финансовые ресурсы и время, которого у Киева больше нет».
Напомним, в понедельник Минобороны сообщил, что прошлой ночью ВС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В результате была нарушена работа осуществлявших выпуск боеприпасов предприятий.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что упреждающие удары ВС России создают проблемы для контрнаступления ВСУ.
Российский ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ
Командир российского взвода ПТРК с позывным «Старый» рассказал об уничтожении украинских танков
Получив информацию о возможности танкового прорыва со стороны вооруженных сил Украины, российский расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» поразил два украинских танка, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый»
«Старый» рассказал, что «Штурм-С» принял участие в «реальных боевых действиях», передает РИА «Новости».
«Мы знали о том, что возможна вероятность прорыва танков», – сказал он.
Танки, которые были поражены с первого выстрела, «больше уже в бой вступить не смогли», сказал «Старый».
Накануне сообщалось, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские танк и три БМП у Первомайского, Северного и Авдеевки.
Военкор Коц опроверг сообщения украинских блогеров о ситуации под Гуляй Полем
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Российский военный корреспондент Александр Коц опроверг слухи, муссируемые в украинских блогах, о том, что вооруженные силы Украины якобы «пробили» российскую оборону под Гуляй Полем Запорожской области.
Коц в своем Telegram-канале сообщил, что проехал деревни Новоселовка, Степановка и Марфополь «до самого переднего края, с которого открывается вид на дачи Гуляй Поля». Военкор, опровергая сообщения украинских СМИ, подчеркнул, что ВСУ ничего не удалось «отжать» на этом направлении, но отметил, что противник «постепенно наглеет».
Напомним, накануне вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область), которые ВСУ копили для наступления на Запорожском направлении. Сообщалось, что в результате удара и потери складов с боеприпасами и топливом в Павлограде три бригады вооруженных сил Украины не смогут перейти к активным боевым действиям.
Шольц запретил Киеву «нападать на российскую территорию» с немецким оружием
Шольц заявил о запрете Украине использовать оружие Германии для «нападений на российскую территорию»
Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул, что для Берлина это «очень важно». Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его словам, нужно поддерживать Украину, но предпринимать все необходимые меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц указывал, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых жители указанных регионов заявили о желании воссоединиться с Россией. Также он говорил, что считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией».
У ВСУ при отступлении в Артемовске не получилось подорвать многоэтажку
Отступающим в Артемовске подразделениям ВСУ не удалось провести подрыв очередной многоэтажки
В Артемовске (Бахмуте) вооруженные силы Украины, отступая, продолжают подрывать превращенные ими в «крепости» многоэтажки, но очередная попытка подрыва закончилась неудачей, сообщают военкоры.
ВСУ заложили взрывчатку в подвале дома № 113 по улице Юбилейной на самой западной окраине города. Уточняется, что дальше идут «лишь несколько домов частного сектора и поле», сообщают «Военкоры Русской весны».
«Попытка противника осуществить очередной контролируемый подрыв многоэтажки в Бахмуте окончилась неудачей – то ли не хватило взрывчатки, то ли уже времени на ее установку», – сообщает «Военный Осведомитель».
Напомним, украинские войска публиковали видеозаписи, на которых сами подрывают другие здания в городе, в том числе те, в разрушении которых Украина и Запад обвиняли Россию. В частности, ВСУ взорвали девятиэтажку, Дом культуры и дом с муралом «Счастливой семьи».
ВСУ начали отступление в руины частного сектора в Марьинке
Военкоры: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
Российские войска заняли основную часть города Марьинки, украинские формирования отступают в руины частного сектора.
Российская армия ведет активные наступательные действия по нескольким направлениям, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Марьинка является одним из населенных пунктов, откуда ведутся обстрелы ВСУ по Донецку. Освобождение Марьинки даст российским силам возможность развить наступление на Курахово и Красногоровку, чтобы полностью окружить Авдеевку, поясняет «РГ».
В конце апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов города Марьинки в ДНР, практически все позиции ВСУ просматриваются.
В ЛНР сообщили об удвоении потерь ВСУ на ряде направлений
Марочко: Потери ВСУ на отдельных направлениях за минувшую неделю удвоились
Потери личного состава и военной техники у вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю выросли двукратно на отдельных участках фронта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что речь идет о сравнении потерь ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях с показателями предыдущей недели, передает ТАСС.
Так, потери в личном составе возросли почти на 1 тыс. украинских боевиков и наемников (до 4 тыс.), в автомобильной технике – с 53 до 102, гаубиц Д-20 – с семи до 11, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – с четырех до семи, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 – с двух до четырех, сообщил Марочко со ссылкой на данные российской разведки.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
В Венгрии потребовали от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от беженцев с Украины, совершивших нападение на двух местных девушек, в том числе несовершеннолетнюю, вернуться в свою страну.
Дьюрича заявил, что приезжие с Украины изнасиловали двух девушек, одной 22 года, другой 16 лет. Соответствующие жалобы, по его словам, поступили из местного общежития, пишет RT со ссылкой на издание Index.hu.
Градоначальник заявил, что отказывается мириться с неспособностью украинцев «нормально себя вести» и не желает терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша.
На видео, которое опубликовал мэр, он пришел в общежитие и потребовал от беженцев уехать домой.
Ранее французские СМИ писали, что в странах Восточной Европы наблюдается усиление бесконтрольного роста преступности из-за Украины, с территории которой нелегально поступает оружие и наркотики.
Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ
Российское Минобороны показало штурм и зачистку опорного пункта ВСУ ивановскими десантниками
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны штурм и зачистка ивановскими десантниками взводного опорного пункта вооруженных сил Украины.
Как сообщает Минобороны в Telegram, опорный пункт выявили расчеты БПЛА ВДВ. После этого украинским подразделениям нанесли огневое поражение, по вскрытым огневым точкам ВСУ вели огонь «из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов». Затем были проведены штурм опорного пункта, его захват и зачистка. Украинские военные отступили, «бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых». Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении поражены около 170 целей ВСУ, из них 120 огневых поражений нанесли по районам сосредоточения противника. Авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат. На торском участке и в районе Серебрянского лесничества артиллерия и авиация нанесли удары по позициям украинской армии, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске на Соледаро-бахмутском направлении. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ у Константиновки, а на Авдеевском направлении уничтожены огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины.
На Украине поспорили о необходимости получения российского паспорта
Живущим на вошедших в состав России территориям украинским гражданам не следует брать российские паспорта, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Верещук порекомендовала украинцам на вошедших в состав России территориях «российские паспорта не брать», передает «Газета.Ru».
Вместе с тем до этого уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским гражданам на освобожденных Россией территориях стоит брать российские паспорта.
Развожаев заявил об отражении ПВО и флотом атаки беспилотников на Севастополь
Флот и противовоздушная оборона совместно отражают атаку беспилотников, пытающихся напасть на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Флот и ПВО на внешнем рейде отражают атаку, сбит один беспилотник, все службы города находятся в готовности, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что беспилотник сбили силами ПВО. Он также попросил жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам.
В конце апреля в Севастополе начал гореть резервуар с топливом. Развожаев сообщил, что до нефтебазы смог долететь один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО.
Украинская певица Тина Кароль удалила «снятый россиянами» клип
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Украинская певица Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) сообщила, что удалила свой новый клип «Honey/Мед» со всех интернет-площадок, поскольку узнала, что в его создании принимали участие российские граждане.
Кароль в видеообращении в своем Telegram-канале сообщила, что не знала о российском гражданстве отдельных членов команды. Она заявила, что с 2014 года считает этот вопрос принципиальным.
Российские блогеры и журналисты раскритиковали заявление Кароль.
«В следующий раз, видимо, будет спрашивать аусвайс и мерить череп. А ведь Тина наверняка обогревается российским газом», – пишет Telegram-канал «Небожена».
Журналист Максим Кононенко в свою очередь привел факт о том, где родилась «украинская» певица. «Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Григорьевна Либерман, род. 25 января 1985, Оротукан, Ягоднинский район, Магаданская область, РСФСР, СССР)», – написал он.
В октябре Кароль заявила, что не будет больше исполнять русскоязычные песни, даже если это были хиты.
Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление после сдачи Артемовска
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ перейдут в контрнаступление перед 9 мая, чтобы перекрыть негатив от сдачи Артемовска
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ВСУ находятся на грани оставления Артемовска. И чтобы избежать мощной негативной реакции в случае сдачи города, попробуют перебить информационную повестку контрнаступлением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно, что Украина может перейти в атаку перед 9 мая.
«Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое. Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина осознает всю тяжесть собственного положения в Артемовске. Очевидно, что этот город рано или поздно придется оставлять. Однако офис Зеленского придал населенному пункту колоссальное идеологическое значение, в результате чего отступление нанесет ВСУ непоправимый репутационный ущерб», – отмечает собеседник.
«В связи с этим мы можем предположить, что украинские военные перейдут в контрнаступление в преддверии 9 мая, чтобы перекрыть негативный информационный фон в СМИ в случае сдачи Артемовска. Ведь иначе подобное поражение офиса Зеленского вызовет недовольство не только среди населения Украины, но и у стран-доноров. ВСУ могут лишиться канала поставок вооружений», – подчеркивает он.
«Контрнаступление могло бы начаться и раньше, но противник не располагает ресурсами для полномасштабной атаки по нескольким направлениям. Все это время Зеленский и его команда тянули время и пытались выжать из США и ЕС как можно больше денег и оружия. На ВСУ сделаны слишком высокие ставки. Зеленский понимает, что в случае провала он может лишиться всего», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские вооруженные формирования с высокой долей вероятности могут перейти в масштабное контрнаступление в конце этой – начале следующей недели, пытаясь омрачить празднование Дня Победы.
По его словам, в этот период установятся благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере реализовать потенциал натовского вооружения и техники. Он отметил, что сейчас противник накапливает материально-технические средства, а для «масштабных контрнаступательных действий» формируются ударные группы.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую в подготовке к масштабной атаке. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Он также назвал ключевые факторы в возможном наступлении: наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления расходуемых амуниции и топлива.
«Мы можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», – цитирует Резникова газета.
Между тем накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами.
Кроме того, в ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Газета ВЗГЛЯД писала, как российские упреждающие действия скажутся на планах противника, а также о том, как своими военными амбициями Зеленский загнал себя в ловушку.