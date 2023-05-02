Зеленскому предложили создать «орден Бандеры»

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2 мая, вторник | Последнее обновление — 11:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации противника на Купянском направлении
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Приход на «рынок труда» машинного интеллекта неизбежно подорвет «классовую гармонию» европейской социал-демократии, воспроизведенную в той или иной степени практически везде в мире, включая, кстати, и Россию.
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Теперь патриарх Кирилл не имеет права посещать Чехию (хотя он и прежде ее не посещал и даже не собирался), хранить деньги в чешских банках и владеть чешской недвижимостью, а также получать средства из Чехии. Нельзя, правда, назвать эту цену особенно болезненной.
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Новые русские интеллигенты сильны, потому что формируются в трудные времена. В отличие от сбежавших – избалованных, слабых, склонных не делиться, а разделять.
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Зеленскому предложили создать «орден Бандеры»
Петиция: Зеленскому предложили учредить орден имени Бандеры
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На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой создать орден имени пособника нацисткой Германии Степана Бандеры, который будет вручаться военным, сообщили СМИ.
Как говорится в описании петиции, опубликованной на сайте офиса президента Украины, предлагается ввести «Орден Степана Бандеры» и награждать им военнослужащих «за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», передает URA.RU.
Напомним, в феврале петиция о возвращении звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу была зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
В США заявили о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений
Полковник Макгрегор: Украина потеряла 90% поставленного Западом оружия и техники
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Украина потеряла 90% оружия и техники, поставленной западными государствами, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom сказал, что вооруженные силы Украины по этой причине не скоро будут готовы к контрнаступлению. По его словам, осуществить это будет очень сложно, поскольку у Украины нет противовоздушной обороны и российские ракеты она отразить не может. «Русские же видят все их действия», – приводит его слова Ura.ru.
Бывший советник главы министерства обороны США считает, что украинцы находятся в тупиковой ситуации. По его мнению, страны НАТО считают Украину «гиблым делом», а использование сил альянса для помощи Киеву – затеей безнадежной.
Макгрегор ранее заявлял, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Пригожин заявил о способности вооружить миллион человек трофейным оружием из Соледара
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал склад оружия, завоеванный российскими штурмовыми формированиями в Соледаре, и заявил, что мог бы вооружить этими «сокровищами» миллион человек.
Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» показал «сокровища соледарских складов» – деревянные ящики, в которых длительное время хранилось оружие. В частности, по его словам, там находятся десятки тысяч пистолетов-пулеметов Томпсона, «новые, в масле».
Пригожин отметил, что украинские военные проверяли эти склады вплоть до 2016 года – «чаще не надо было». Вооружения пригодны к использованию, сообщил он.
Автоматы ППШ, ППС, пулеметы «Максим», перечислил Пригожин. По его словам, оружие обладает высочайшей скорострельностью, не хуже современных образцов. Пулеметы Дегтярева полевые, отметил он.
«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», – приводит его слова «Московский комсомолец». Ранее российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
В Тбилиси разгорелся скандал из-за закупки «КамАЗов»
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Закупка десяти «КамАЗов» для нужд Тбилиси вызвала скандал в грузинской столице, так как оппозиция утверждает, что этим Грузия нарушает санкции против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«КамАЗы» на сумму 4,5 млн лари (1,8 млн долларов) были поставлены в Тбилиси на основании тендера, выигранного компаний «Бизнес Груп – 2010».
Данная компания является официальным дилером «КамАЗа».
Телеканал «Мтавари» («Главный»), который является рупором грузинской оппозиции, сообщил, что российская компания находится под санкциями в связи с проведением СВО на Украине.
«Власти Грузии помогли российской компании обойти санкции. Выделяются бюджетные деньги на приобретение российской военизированной техники. Репутация Грузии под угрозой», – отмечает телеканал.
Представитель «Бизнес Груп – 2010» Георгий Когония заявил телекомпании, что «КамАЗ» не находится под санкциями со стороны Грузии, поэтому говорить о неправомочности сделки нельзя.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что его ведомство отвечает за то, чтобы тендеры проводились по правилам, а не за ввоз техники из той или иной страны.
Ранее Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмаш» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери.
Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.
По словам мэра Тбилиси, после начала вооруженного противостояния на Украине «совместно с ЕБРР велась работа по разрыву контракта».
«Однако это не получилось бы без наложения штрафов, без создания финансовых проблем», – сказал он.
Поэтесса Боссарт после нападок на Шендеровича отказалась вставать «на колени на горох» перед украинцами
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Алла Боссарт, поэтесса и жена известного поэта-сатирика Игоря Иртеньева, выступила в поддержку публициста Виктора Шендеровича (признан в России иноагентом), подвергшегося на Украине резкой критике в связи с последними высказываниями, вплоть до включения его в базу сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Боссарт, вместе с супругом покинувшая Россию и уехавшая в Израиль, на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написала, что «очень хорошо понимает» Шендеровича.
Она призналась, что не может поддержать свою дорогую подругу Вику Ивлеву, «которая считает, что дело всей нашей оставшейся жизни – стоять на коленях перед украинцами и подставлять им морды для оплеух». В этом, по мнению Боссарт, нет «особого конструктива».
По ее словам, россиянам «очень далеко» до «новой этики» белых американцев, которые должны становиться на колено перед черными и целовать им руку. «Вряд ли до этого дойдет», – считает она.
Единственно правильным поведением в ситуации, в которой оказался Шендерович, по мнению поэтессы, – это «не реагировать вообще». «Но не становиться на колени на горох на всю оставшуюся жизнь перед Украиной, как белые американцы перед черными», – подчеркнула Боссарт.
Напомним, в недавнем интервью Шендерович заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Он раскритиковал некоторых украинцев, которые бы хотели, чтобы Россия «накрылась ржавым тазом». Шендерович также сказал, что он очень «болезненно и остро воспринимает всплески нацизма», которые происходят на Украине. После этого в украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики. В результате Шендерович попал в базу данных сайта «Миротворец» и был объявлен «врагом Украины».
В середине марта Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Добавим также, что в мае 2018 года Боссарт подверглась резкой критике в Израиле за лирическое стихотворение. Поэтессу требовали лишить гражданства и выгнать из страны.
Вашингтон пообещал помочь Киеву с контрнаступлением
Американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США в скором времени поставят новые вооружения Киеву, заявил Кирби, передает ТАСС.
Для наступления, которое киевский режим планирует на весну, Вашингтон передал «почти все», что запрашивала украинская сторона, заключил он.
Напомним, в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинская армия на «финишной прямой» перед контрнаступлением.
Военкоры показали последствия удара по Павлограду
Российские военные корреспонденты сняли на видео последствия удара по транспортному узлу вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).
Кадры опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Как сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак, по области было выпущено семь ракет, часть из которых якобы удалось сбить украинской ПВО. Количество попаданий он не уточнил. При этом он заявил о повреждении промышленного предприятия в городе.
Ранее власти Павлограда призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам вооруженных сил Украины.
Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.
Рогов объяснил значение удара по Павлограду
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов объяснил значение удара ВС России по Павлограду
ВСУ накануне завершили переброску бригад на Запорожское направление, часть из них пополнялась в Павлограде. Кроме того, в городе находится химзавод, где производились взрывчатые вещества для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», заявил газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в Павлограде располагались основные базы и резервы для наступления на Запорожском направлении. Также тут размещается крайне важный, по его словам, завод – Павлоградский химический, – по которому, по всей видимости, пришелся один из ударов. Он подчеркнул, что «заново отладить производство в Павлограде или перевезти его в другой город можно, но для этого нужны значительные финансовые ресурсы и время, которого у Киева больше нет».
Напомним, в понедельник Минобороны сообщил, что прошлой ночью ВС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В результате была нарушена работа осуществлявших выпуск боеприпасов предприятий.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что упреждающие удары ВС России создают проблемы для контрнаступления ВСУ.
Военкор Коц опроверг сообщения украинских блогеров о ситуации под Гуляй Полем
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Российский военный корреспондент Александр Коц опроверг слухи, муссируемые в украинских блогах, о том, что вооруженные силы Украины якобы «пробили» российскую оборону под Гуляй Полем Запорожской области.
Коц в своем Telegram-канале сообщил, что проехал деревни Новоселовка, Степановка и Марфополь «до самого переднего края, с которого открывается вид на дачи Гуляй Поля». Военкор, опровергая сообщения украинских СМИ, подчеркнул, что ВСУ ничего не удалось «отжать» на этом направлении, но отметил, что противник «постепенно наглеет».
Напомним, накануне вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область), которые ВСУ копили для наступления на Запорожском направлении. Сообщалось, что в результате удара и потери складов с боеприпасами и топливом в Павлограде три бригады вооруженных сил Украины не смогут перейти к активным боевым действиям.
ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины
Конашенков: ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины
В ночь на понедельник Вооруженными силами России нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута, поражены все назначенные объекты. В результате российского удара, по его словам, нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск, сообщается в Telegram-канале МО РФ.
Напомним, в воскресенье вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область). ВСУ копили их для наступления на Запорожском направлении.
Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.
Пугачева попрощалась с Зайцевым
Эстрадная певица Алла Пугачева почтила память российского модельера и телеведущего передачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева.
«Прощай, мой друг. Спасибо за все», – написала Пугачева в своем блоге, передает «Вечерняя Москва».
Напомним, Зайцева доставили в одну из больниц в Московской области с кровотечением в желудке. Он умер в реанимации на 86-м году жизни. Блогер Ксения Собчак отметила, что Вячеслав Зайцев – самый недооцененный российский дизайнер.
В Российской академии художеств сообщили, что Зайцев умер в результате осложнений после продолжительной болезни.
В МВФ подтвердили постепенный отказа от доллара в мире
Постепенный уход от использования от доллара США наблюдается в мире, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
В мире наблюдается постепенный отказ от доллара, но пока альтернативы этой валюты не видно, заявила Георгиева, передает РИА «Новости».
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов сообщал об отсутствии у России планов отказаться от доллара прямо «завтра», но указывал, что рубль и юань уже заменяют доллар.
Рухнувший в США First Republic Bank оказался самым крупным заемщиком с 2008 года
Американский банк First Republic Bank был самым крупным рухнувшим заемщиком в Соединенных Штатах за последние 14 лет, сообщает NBC News.
First Republic Bank (FRB) оказался крупнейшим заемщиком, рухнувшим со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает NBC News, передает РИА «Новости».
Объем кредитования банка превосходил даже Silicon Valley Bank, закрытый в марте 2023 года.
FRB передали в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), также была принята заявка на покупку банка и его вкладов JPMorgan Chase.
У FRB насчитывались активы на 229,1 млрд долларов и депозиты на 103,9 млрд долларов.
Между тем глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что вклады банка после его крушения «будут защищены». «Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает», – указал он.
Гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королев заявил, что FRB – это не единственный банк, столкнувшийся с трудностями, и, вероятно, падение банков в США продолжится.
Региональные банки в США находятся под давлением из-за оттока депозитов, а крупные корпорации, такие, как JP Morgan, Bank of America или Wells Fargo пока выглядят «слишком крупными, чтобы рухнуть» в глазах вкладчиков.
Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что банковская система США столкнулась с серьезным вызовом, и ей угрожает коллапс.
Шольц запретил Киеву «нападать на российскую территорию» с немецким оружием
Шольц заявил о запрете Украине использовать оружие Германии для «нападений на российскую территорию»
Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул, что для Берлина это «очень важно». Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его словам, нужно поддерживать Украину, но предпринимать все необходимые меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц указывал, что Германия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых жители указанных регионов заявили о желании воссоединиться с Россией. Также он говорил, что считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией».
Киев завершил переброску войск в Запорожскую область
Рогов: Украина завершила переброску войск в подконтрольную Киеву Запорожскую область
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Киевские власти завершили переброску в подконтрольную им часть Запорожской области из центральных регионов Украины, все три бригады рассредоточиваются, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что на линию фронта прибыли 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада, боеприпасы и военная техника которой находятся в Павлограде, передает РИА «Новости».
По словам Рогова, нанесенный минувшей ночью удар российской авиации по Павлограду позволил уничтожить склады с боекомплектами и топливом, а также комплексами ПВО, которые предусматривались для снабжения украинской группировки на запорожском фронте.
Ранее в Минобороны подтвердили, что ВС России нанесли групповой ракетный удар по объектам ОПК Украины.
Российские военные корреспонденты сняли на видео последствия удара по транспортному узлу вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).
Напомним, в воскресенье вечером российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и ГСМ в Павлограде (Днепропетровская область). ВСУ копили их для наступления на Запорожском направлении.
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
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Командно-наблюдательный пункт украинских вооруженных сил поражен возле города Угледара в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России.
Командно-наблюдательный пункт относился к 72-й механизированной бригаде ВСУ, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Также у Угледара, Привольного (ДНР) и Малой Токмачки (Запорожская область) нанесено поражение противнику из тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток».
На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у поселков Двуречная, Тимковка и Крахмальное (Харьковская область).
У поселков Масютовка, Кисловка, Синьковка (Харьковская область), Новоселовское и Розовка (ЛНР) пресечена деятельность пяти украинских ДРГ. На этом направлении уничтожено за сутки более 85 бойцов ВСУ, два автомобиля и гаубица Д-20.
У поселка Избицкое (Харьковская область) поражен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении поражены два подразделения ВСУ у населенных пунктов Ольговка (Харьковская область), Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).
У поселка Торское (ДНР) и Невское (ЛНР) также выявлены две украинские ДРГ, их действия пресечены. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, пикап, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении продолжается освобождение западной части Артемовска, штурмовым отрядам оказывают поддержку ВДВ.
В районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки (ДНР) поражена живая сила и техника. За сутки в этом районе произведено шесть самолетовылетов, артиллерия выполнила 64 огневые задачи. За этот период на этом направлении уничтожено до 330 бойцов ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
У поселка Новоукраинка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
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