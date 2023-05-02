Песков: Контакты по зерновой сделке продолжаются, но они не приносят результатов

Контакты по зерновой сделке продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что условия зерновой сделки в части российского агросектора не выполнены, время сжимается, как шагреневая кожа, диалог будет продолжаться, передает РИА «Новости».



Он подчеркнул, что продление черноморской продуктовой сделки было на 60 дней.

«Это абсолютно, скажем так, ограниченное по времени решение, хорошо известное. Это (требования РФ) даже не условие продления, это те элементы сделки, которые с самого начала были зафиксированы, но, к сожалению, до сих пор не были исполнены. Они тоже хорошо известны», – сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Москва полностью отказаться от участия в черноморской продуктовой сделке, если условия России не будут выполнены и впредь.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванный украинский источник сообщало, что переговоры по зерновой сделке могут пройти 3 мая.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что продление зерновой сделки вскоре будет обсуждаться представителями России, Украины и Турции на уровне заместителей министров.