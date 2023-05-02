Сенатор Долгов: Как применять немецкое вооружение на Украине, решают США

Мнение Олафа Шольца по поводу использования переданного Украине вооружения не имеет значения. Офис Зеленского готов слушать только Вашингтон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не может использовать оружие, полученное от Берлина, для «нападений на российскую территорию».

«Странно, что Олаф Шольц сегодня делает подобные заявления. Германия неоднократно признавалась в том, что теряет контроль над оружием после того, как оно передается украинской стороне. И несмотря на это, они продолжают отправлять танки и снаряды», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Мне кажется, в данном случае Шольцу достаточно трудно отрицать собственную причастность к преступлениям Зеленского и его компании. Более того, сама по себе позиция канцлера мало что значит для киевских властей. У Украины есть лишь один хозяин – США. Белый дом подмял под себя эту страну, а также каждое западное государство, а затем превратил НАТО в место «волеизъявления» Штатов. ФРГ в настоящий момент вообще голоса не имеет», – подчеркивает сенатор.

«Как именно будет использоваться переданное Берлином оружие, будет зависеть от двух факторов. Во-первых, желания и готовности Вашингтона и дальше повышать уровень эскалации конфликта на Украине. А во-вторых, насколько быстро российские войска будут уничтожать западную технику на полях СВО», – резюмирует Долгов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина может использовать оружие, полученное от Германии, чтобы «защищать себя», но не для «нападений на российскую территорию». При этом он подчеркнул, что для Берлина данная позиция является «очень важной».

Он заверил, что при решении о поставках вооружений Украине всегда действует условие – «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». По его мнению, западная поддержка ВСУ необходима, однако следует предпринимать все возможные меры для предотвращения «эскалации войны между Россией и НАТО».

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной». Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, чем грозит фактическое одобрение западными странами вторжения ВСУ на юго-запад России.