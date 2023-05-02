Движение поездов в Брянской области восстановлено после взрыва

РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области после взрыва

После схода вагонов из-за подрыва в Брянской области восстановлено движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, сообщили РЖД.

Движение поездов открыли в 4.53 мск. Последствия «незаконного вмешательства в работу железной дороги» устраняли около 300 железнодорожников, было задействовано три восстановительных поезда и уложено около 100 м железнодорожного полотна, сообщают РЖД в Telegram.

Указывается, что поезд №202 Новозыбков – Москва прибыл по графику в 05.12, следующий поезд (№204) также должен прибыть по данному маршруту в соответствии с расписанием в 10.24.

В свою очередь, поезд №86 Климов – Москва прибудет с двухчасовой задержкой. Указывается, что пассажиры, которые едут через столицу транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов и бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения.

В понедельник на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области сработало взрывное устройство. Поезд сошел с рельсов, начался пожар, который вскоре потушили.