Шойгу проверил передовой пункт управления «Восток» на Запорожском направлении

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении, сообщают в российском военном ведомстве. В официальном Telegram-канале ведомства указано, что министр заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба, которые доложили об обстановке, характере действий противника и выполнении российскими военными боевых задач на основных тактических направлениях. «В штабе группировки войск министр провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки», – отмечено в сообщении. Также Шойгу поручил командирам группировки «Восток» продолжать активное ведение разведки для вскрытия планов ВСУ и уделять внимание безопасному размещению личного состава. Кроме того, министр оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих и вручил государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу» – военнослужащим, проявившим героизм во время спецоперации на Украине. Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожье из РСЗО «Град». Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО. По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале. Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.

Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске. Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области. В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР). Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР. За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах. В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх. По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.

Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе. «Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик. «Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник. Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт. «При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник. Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости». Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся прорвать российские фланги в Артемовске с целью осложнить продвижение ВС России в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются «исчерпывающие меры», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин заявил, что противник целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для бойцов, которые сейчас находятся в самом Артемовске (Бахмуте), поэтому предпринимаются «исчерпывающие меры», передает РИА «Новости». Накануне Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ в Артемовске остался один район. В тот же день в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске.

Российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города, сообщил военный корреспондент Александр Симонов. Как сообщает Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс», ведется зачистка частного сектора вдоль улицы Чайковского; в районе «Самолет» продолжаются бои. По имеющимся у него данным, очень внимательно работают наши саперы. Военкор допустил, что в только что освобожденных районах частично уцелевшие дома, как это уже было, могут быть заминированы. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем Вооруженных сил Украины в Артемовске остался один район. Позже он заявил о предпринимаемых мерах с целью помешать попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.

Украина перебрасывает к Артемовску резервы для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, отдельные группы вооруженных формирований Украины замечены в районе населенных пунктов Артемовск и Часов Яр. Они в сжатые сроки перебрасываются на участки, где есть необходимость, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что некоторых военнослужащих привозят медицинские автомобили, прибывшие на место, чтобы забрать раненых. Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что российские штурмовики полностью заняли укрепрайон «Домино» в Артемовске и продвигаются к окраинам города. Новости СМИ2 Спецназ украинской полиции силой вывез из Артемовска сотни детей Спецназ украинской полиции «Белый Ангел» силой вывез из Артемовска сотни детей при помощи директоров школ 18 мая 2023, 14:47 Текст: Вера Басилая

Спецподразделения украинской полиции «Белый Ангел» вывезли из Артемовска под видом гуманитарной помощи несколько сотен детей, среди которых есть сироты, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР). Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что украинское спецподразделение полиции «Белый Ангел» занимается похищением людей под видом гуманитарной акции. Несколько сотен детей были вывезены при помощи директоров местных школ и волонтерских организаций. Так, есть аудиозаписи телефонных разговоров директора школы №5 Артемовска Виктории Поросняк, на которых она приказывает составить списки детей, которые были на дистанционном обучении в городе, чтобы их эвакуировать. Такие же списки составлялись в трех школах. Представитель силовых структур добавил, что подразделение «Белый Ангел» проходило спецподготовку в ВСУ на площадках добровольческих батальонов под руководством иностранных инструкторов. В основной состав эвакуационных групп входили сотрудники городских управлений МВД, в числе которых уроженка Красного Лимана Валерия Черникова, уроженка Харьковской области Александра Гаврилко, сотрудник Константиновского отдела полиции Павел Дьяченко, уроженец Одесской области, сотрудник добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения «Луганск-1» Геннадий Юдин, а также участковый Марьинского отдела полиции Василий Пипа и сотрудник полиции Рустам Лукомский. Эвакуированные из Артемовска местные жители рассказали, что детей начали вывозить из города без согласия родителей с января, адреса выясняли украинские волонтеры, которые развозили новогодние подарки. Спустя короткое время в семью приходили якобы волонтеры, которые под разными предлогами увозили детей в неизвестном направлении, после чего связи с ними больше не было, родители не знают, где находятся их дети. Все материалы о похищениях детей в Артемовске передадут в Следственный комитет России. Ранее силовики рассказали, что ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР. Между тем российские военные рассказали, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать ВС России. Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз безопасности Постпред РФ при ООН Небензя: Россия оставляет за собой право на меры для нейтрализации угроз в сфере безопасности

Россия оставляет за собой право на принятие необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности, цели специальной военной операции будут выполнены, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме поставок оружия Киеву Западом. В своем выступлении дипломат подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Он заверил, что цели специальной военной операции будут выполнены, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что страны Запада, как признаются сами их лидеры, откровенно саботировали выполнение минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах. Он отметил, что они не отказываются от своих целей и сейчас, несмотря на уже беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт. Напомним, в апреле Кремль заявил о посягательстве НАТО на безопасность России. Перед этим стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и рассматривает возможность их усиления. Новости СМИ2 Мощные взрывы прогремели в Харькове Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харькове 18 мая 2023, 15:05 Текст: Вера Басилая

Мощные взрывы произошли в Харькове в четверг днем, объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна». СМИ сообщили без подробностей о взрывах в Харькове, глава областной администрации Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать сирены воздушной тревоги и отправиться в укрытия, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что из-за взрывов произошел крупный пожар в ночь на четверг в Кировоградском регионе Украины. Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области. Стало известно, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине Двукратная чемпионка мира Гамова рассказала, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине

Польская волейболистка Мальвина Смаржек подверглась травле в родной стране за то, что во время выступления за калининградский «Локомотив» ее сфотографировали на фоне баннера в поддержку спецоперации на Украине, заявила двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова. По ее словам, скандал разразился из-за фотографии, на которой она была изображена на фоне баннера с буквой Z, после чего федерация Польши посоветовала ей вернуться на родину, передает ТАСС. «Странно, в чем ее вина? Она вернулась домой, какие к ней претензии? Любой из нас может неожиданно оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу только ей посочувствовать», – подчеркнула экс-волейболистка. Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией.

Новости СМИ2 Украинские силы начали обстрел Энергодара Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ с утра ведут обстрел Энергодара

Украинские военные с утра пятницы обстреливают город Энергодар Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Как уточнил Рогов в Telegram, с 6.00 украинские силы наносятся удары по Энергодару из тяжелых видов вооружений. Зафиксировано не менее пяти прилетов снарядов: два попадания в черте Энергодара, три – за его пределами. Один из снарядов попал в КПП на въезде в город. Осколки попали в автомобиль местных жителей. В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, прорыв дамбы в Каховском водохранилище может помешать ее нормальной работе и создаст риски для ядерной безопасности. Сейчас уровень воды в водохранилище превышает критическую отметку на 2,5 метра. До 2014 года украинские власти старались не допустить «второго Чернобыля», но сейчас обстрелы ВСУ мешают персоналу станции проводить профилактические меры для недопущения катастрофы. Москва обвинила Запад в попытке нанести России поражение на Украине Постпред РФ при ООН Небензя: Запад использует Украину как полигон, стремится нанести России стратегическое поражение 19 мая 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Коллективный Запад использует Украину как полигон, ведет конфликт «до последнего украинца», руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести России стратегическое поражение, чтобы диктовать всем свою волю и свои так называемые правила, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. В своем выступлении на заседании СБ ООН Небензя заявил, что цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. Он отметил, что это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности. Дипломат уверен, что цель коллективного Запада заключается в использовании Украины как полигона, затягивании конфликта «до последнего украинца» в стремлении нанести России «стратегическое поражение», чтобы и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила, передает РИА «Новости». Небензя указал, что на накачку Украины вооружениями тратятся миллиарды долларов, которые перетекают из карманов налогоплательщиков стран Запада на счета западного военно-промышленного комплекса. Он напомнил слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны организации уже выделили на нужды ВСУ свыше 65 млрд евро, а на продовольственную безопасность в 2021–2023 годах было потрачено 18 млрд долларов. Дипломат подчеркнул, что это и есть приоритеты коллективного Запада. Накануне Небензя заявил о праве России на все меры для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Новости СМИ2 Сорвана попытка атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении Минобороны: ВС России предотвратили попытку ротной тактической группы ВСУ атаковать на Соледаро-Артемовском направлении 19 мая 2023, 06:54 Текст: Антон Никитин

Российские военные предотвратили попытку ротной тактической группы вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на Соледаро-Артемовском оперативном направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Как сообщил российский офицер, на Соледаро-Артемовском оперативном направлении предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы, в результате противник понес потери в живой силе и бронетехнике, передает РИА «Новости». Астафьев также сообщил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» «Южной» группировки войск уничтожил две ракеты комплекса РСЗО HIMARS. Тем временем на Авдеевском оперативном направлении стрелковая группа подразделения специального назначения сбила украинский беспилотник типа «Фурия», сообщил Астафьев. Помимо этого, рассказал начальник пресс-центра, в результате огневого налета из РСЗО «Торнадо-С» в районе населенного пункта Горняк были уничтожены десять единиц автомобильной техники подвоза и 155-миллиметровое самоходное орудие. Тем временем на Марьинском направлении подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа вели атакующие действия, в ходе которых они уничтожили пять артиллерийских орудий ВСУ различного калибра, три огневых позиции минометов противника и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил офицер. Также, как рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Победа были сорваны две попытки ротации украинских подразделений на боевых позициях. Ранее российские войска уничтожили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в Запорожье из РСЗО «Град».