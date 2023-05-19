G7 договорились пресекать использование филиалов банков России в третьих странах

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19 мая, пятница | Последнее обновление — 12:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней.
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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G7 договорились пресекать использование филиалов банков России в третьих странах
Лидеры G7 договорились пресекать использование филиалов банков России в третьих странах для обхода санкций
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Страны «Группы семи» договорились принять ряд мер, направленных на предотвращение «использования филиалов российских банков в третьих странах», чтобы обойти западные санкции. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки» по ситуации на Украине.
Отмечается также, что лидеры «Большой семерки» продолжат заморозку российских активов в своих юрисдикциях до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву ущерб от украинского конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, страны G7 договорились ограничивать торговлю и использование алмазов добытых, обработанных или произведенных в России, а также договорились работать над тем, чтобы ограничить «использование Россией международной финансовой системы».
Одновременно государства G7 указали, что продолжат снижать зависимость от России в сфере ядерной энергетики и будут принимать меры для сокращения доходов Москвы от экспорта энергоносителей.
Ранее в пятницу Британия ввела санкции в отношении связанных с Москвой 86 юридических и физических лиц. Также сообщалось, что российские активы в Британии будут заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.
СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.
Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».
Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.
Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.
Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.
Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.
В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.
Politico: Вашингтон рассматривает варианты заморозки конфликта на Украине
Politico: Внутри администрации Байдена ведется обсуждение вариантов замораживания конфликта на Украине
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Американская сторона ведет подготовку к приостановке украинского конфликта, которая может привести к ситуации как на Корейском полуострове, сообщили источники издания Politico.
Несколько ведомств США и Белый дом изучали возможность развития конфликта на Украине, включая его «заморозку» на долгий срок, сообщили собеседники Politico, передает ТАСС. По этому сценарию планируется согласовать потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не переходить, при этом они не обязательно должны быть официальными границами.
По мнению авторов статьи, это наиболее возможный вариант развития событий, так как стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что контрнаступление киевского режима не сможет нанести «смертельного удара» Москве.
Один источник, знакомый с обсуждениями внутри администрации президента Джо Байдена, уточнил, что в США планируется долгосрочная перспектива, независимо от того, будет ли выглядеть конфликт «замороженным или оттаявшим».
Издание считает, что сама идея о долгосрочном планировании может подорвать уверенность киевских властей в том, что Вашингтон продолжит помогать им.
В начале года на Украине появились слухи о том, что Запад может определить для страны такой же сценарий, по которому разделили Корею на две части.
Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у двух исторических событий больше различий, чем сходств.
В ЕС признали нереалистичность идеи «отрезать» Индию от российской нефти
РИА «Новости»: В Евросоюзе считают задачу по отрезанию Индии от российской нефти недостижимой
Задачу «отрезать Индию от российской нефти» в Европейском союзе не считают реалистичной, сообщил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.
Источник, слова которого приводит РИА «Новости», заявил, что на саммите G7 в Японии, вероятно, будет затронут вопрос российской нефти. Эта тема, как и российские алмазы, является для «Большой семерки» «очень чувствительной», отметил он.
Ценовой потолок, по оценке европейской стороны, стал «большим успехом», он позволил сохранить цены «на низком уровне», сказал источник.
При этом цели «отрезать» Индию от российской нефти не ставилось, она является нереалистичной, сказал источник, добавив, что речь шла об ограничении российских нефтяных доходов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Индия защитила российскую нефть от претензий Европы.
Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
CNN: Администрация Байдена разрешит союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину
CNN: Вашингтон не станет запрещать союзникам поставлять Киеву F-16
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Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран, при этом сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи, передает ТАСС.
Телеканал отмечает, что ряд чиновников сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации.
Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16.
Получит ли Украина истребители НАТО?
США собрались расширить секторальные санкции против России
В Белом доме сообщили о планах Вашингтона расширить секторальные санкции против России и дополнить черные списки
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Соединенные Штаты приняли решение расширить секторальные санкции против России, внести в черные списки более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта еще 70 связанных с Москвой структур, сообщил представитель администрации США.
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что власти США расширят санкции на дополнительные сектора российской экономики, имеющие ключевое значение для оборонно-промышленного комплекса России, а также введут новые запреты, передает ТАСС.
Как заявил представитель вашингтонской администрации, новые ограничительные меры США, в частности, будут призваны ударить по способности России производить энергоносители в средне- и долгосрочной перспективе.
Он заверил, что все члены Группы семи (G7) готовы вводить новые санкции и ужесточать экспортный контроль с целью усилить экономическое давление на Россию. По его словам, это, помимо прочего, означает масштабное ограничение категорий импортируемых Москвой товаров, имеющих ключевое значение на поле боя, а также отрезание примерно 70 структур в России и третьих странах от американского экспорта.
Представитель американской администрации также сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против более чем 300 фигурантов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии с целью пресечения обхода санкций против России. Американский чиновник заявил, что новые меры, принимаемые США в увязке с саммитом G7, затронут не только Россию, но и третьи страны.
Ранее в Кремле заявили, что Россия адаптировалась к давлению США.
Страны G7 собрались осложнить России доступ к мировой системе финансов
В Белом доме сообщили о планах G7 на саммите в Хиросиме ужесточить доступ России к мировой финансовой системе
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Группа семи (G7) на саммите в Хиросиме примет решения об ужесточении доступа России к мировой финансовой системе, ослаблении зависимости от российских энергоносителей и иных мерах в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил представитель администрации США.
По словам представителя американской администрации, Группой семи планируются некоторые шаги с целью изолировать Россию в экономическом плане, ослабить ее способность «вести войну» (СВО), закрыть лазейки, позволяющие обходить ранее введенные Западом против Москвы ограничительные меры, уменьшить зависимость от российских энергоносителей, осложнить доступ России к международной финансовой системе, подтвердить обязательства сохранять замороженные на Западе суверенные активы России обездвиженными до конца войны (СВО), передает ТАСС.
Кроме того, по словам представителя Белого дома, вся «семерка» выступает за сохранение в силе механизма установления предельных цен на российское углеводородное сырье, примененного коллективным Западом. В заключение представитель администрации США заявил о твердой приверженности закручиванию гаек в отношении России.
Напомним, в апреле Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT.
Медведев объяснил неправоту Киссинджера о принятии Украины в НАТО
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил бывшему госсекретарю США, экс-советнику американского президента по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджеру, который «подошел к вековому юбилею», почему в ходе «кровавых конфликтов» не работают рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз.
Медведев написал в своем Telegram-канале, что Киссинджеру через десять дней исполнится 100 лет, и напомнил, что американский политик «еще с Брежневым встречался». Однако в оценке ситуации на Украине, по мнению зампреда СБ РФ, Киссинджер не прав.
По словам Медведева, для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы. Он призвал представить, что «нынешние скудоумные руководители» Украину приняли в НАТО, и привел четыре пункта.
В первую очередь он напомнил, что Североатлантический альянс уже ведет гибридную войну с Россией.
Во-вторых, украинский националистический режим, как уверен Медведев, не откажется от попыток вернуть утраченные территории.
В-третьих, России придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами.
«И вот вам ст. 5 Вашингтонского договора», – подчеркнул он. (Статья 5 Устава НАТО предусматривает создание системы коллективной защиты).
Напомним, по мнению бывшего госсекретаря (1973–1977) и экс-советника президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджера, Украину следует принять в НАТО, чтобы контролировать, поскольку она становится страной с «наилучшим вооружением». Также он считает, что поскольку США и Китай нацелены на конфликт друг с другом, эти две страны стали главной угрозой миру и самому существованию человечества.
Зеленский попросил провести мирный саммит по Украине без участия России
Financial Times: G7 по просьбе Зеленского обсудит проведение саммита по Украине без участия России
Лидеры стран «Большой семерки» обсудят предложение президента Украины Владимира Зеленского провести без участия России «мирный саммит» по решению украинского кризиса, пишут британские СМИ.
Обсуждение состоится на этой неделе, в ходе трехдневной встречи в Хиросиме, сообщил газете Financial Times неназванный европейский чиновник.
Мероприятие будет посвящено так называемому плану урегулирования, предложенному Зеленским и состоящим из десяти пунктов, поясняет радио Sputnik.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада настаивают на том, чтобы рассматривать только план по урегулированию украинского кризиса, который предлагает Зеленский, и не принимают инициатив, которые готова обсуждать Москва.
В Кремле отмечали, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.
США отозвали экспортные привилегии у авиакомпании Smartavia
Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia
Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia сроком на 180 дней, следует из постановления в электронной базы Федерального реестра США.
В заявлении указано, что также был отправлен запрос на временное ограничение на срок в 180 дней экспертных привилегий для Олега Пацули, Василия Беседина, MIC P&I, Intermodal Maldives, передает РИА «Новости».
Ранее Пацуля и Беседин были задержаны за поставки российским авиакомпаниям запчастей в обход санкций. СМИ сообщили, что за восемь месяцев 2022 года таким образом в Россию якобы были поставлены авиазапчасти на сумму свыше 14 млн долларов, при этом фирмы Пацули якобы могли быть задействованы в этих схемах.
В ЕС решили ограничить торговлю российскими алмазами
Глава Евросовета Мишель: ЕС ограничит торговлю российскими алмазами
Представители Евросоюза имеют планы ввести ограничения на торговлю российскими алмазами для ужесточения антироссийских санкций, заявил перед саммитом G7 председатель Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, план состоит в том, что российские алмазы не вечны, поэтому подобные санкции необходимы и оправданны, пишет«Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
Также издание отмечает, что для введения запрета необходимо одобрение всех членов ЕС. При этом даже Бельгия, в которой сильно развита алмазная промышленность, заявляла, что присоединится к ограничениям в том случае, если они будут одобрены странами G7.
Мишель также рассказал, что в данный момент представители ЕС заняты «закрытием лазеек» в нынешней санкционной политике. Ранее Financial Times сообщала, что стремление коллективного Запада принять меры против добываемых в России алмазов может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ЕС боятся официально сообщать о том, что санкционный ресурс против России исчерпан.
Песков: Россия адаптировалась к давлению США
Россия не тешит себя иллюзиями, что Соединенные Штаты могут оставить попытки оказания давления на нашу страну, на Иран и другие государства, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, в России всегда знали, что это давление будет продолжаться, передает ТАСС.
Песков обратил внимание, что группа стран, на которые оказывается давление с американской стороны, в том числе Иран, «весьма и весьма адаптировались» к этим условиям. И эти страны, как и Россия, продолжат свою планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении, уверен представитель Кремля.
Ранее сенатор США Тед Круз сообщил, что готовит законопроект, который предусматривает введение санкций с целью противодействия военно-техническому сотрудничеству России и Ирана.
WP: США уничтожили в Сирии мирного жителя вместо лидера «Аль-Каиды»
WP: Авиаудар США в Сирии мог привести к смерти мирного жителя, а не лидера «Аль-Каиды»
Нанесенный американскими военными авиаудар в Сирии 3 мая мог привести к гибели мирного жителя, а не одного из главарей террористической организации «Аль-Каида*» (запрещена в России), как утверждал Пентагон, сообщает газета Washington Post.
Отмечается, что после авиаудара был убит 56-летний местный житель Лотфи Хассан Мисто, его семья настаивала на том, что он не имел отношения к «Аль-Каиде*». Американские журналисты обратились к экспертам в сфере борьбы с терроризмом и выяснили, что нет никаких подтверждений наличия связей между Мисто и террористическими группировкам, передает ТАСС.
Также в материале указано, что в Пентагоне признали наличие сомнений касательно того, был ли в результате авиаудара ликвидирован боевик. Еще один источник издания в Пентагоне полагает, что в результате операции был ликвидирован связанный с «Аль-Каидой» человек, пишет Washington Post.
Как заметил представитель Центрального командования ВС США, в связи с сообщениями о гибели мирного жителя проводится разбирательство.
Напомним, 2 мая сообщалось, что самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях Алеппо, один сирийский военный погиб, еще семь человек получили ранения.
Спецпредставитель Китая посетит ЕС для обсуждения ситуации на Украине
Спецпредставитель китайского правительства посетит Брюссель для обсуждения Украины
Специальный представитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй посетит штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Украине, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Визит состоится по приглашению европейской стороны, уточнил Ван Вэньбинь. Он также отметил, что Пекин готов содействовать мирным переговорам и вносить свой вклад в политическое урегулирование кризиса на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее китаист Александр Лукин, комментируя итоги встречи китайского эмиссара Ли Хуэя и украинского президента, заявил газете ВЗГЛЯД, что Ли Хуэй, вероятно, говорил Зеленскому, что Китай готов приложить к своему мирному плану еще и серьезные инвестиции. Вряд ли он называл конкретные суммы, но вполне мог обещать помощь в мирном развитии экономики Украины.
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