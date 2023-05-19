Лидеры G7 договорились пресекать использование филиалов банков России в третьих странах для обхода санкций

Страны «Группы семи» договорились принять ряд мер, направленных на предотвращение «использования филиалов российских банков в третьих странах», чтобы обойти западные санкции. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки» по ситуации на Украине.

Отмечается также, что лидеры «Большой семерки» продолжат заморозку российских активов в своих юрисдикциях до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву ущерб от украинского конфликта, передает ТАСС.

Кроме того, страны G7 договорились ограничивать торговлю и использование алмазов добытых, обработанных или произведенных в России, а также договорились работать над тем, чтобы ограничить «использование Россией международной финансовой системы».

Одновременно государства G7 указали, что продолжат снижать зависимость от России в сфере ядерной энергетики и будут принимать меры для сокращения доходов Москвы от экспорта энергоносителей.

Ранее в пятницу Британия ввела санкции в отношении связанных с Москвой 86 юридических и физических лиц. Также сообщалось, что российские активы в Британии будут заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.