Politico: США готовятся к замораживанию украинского конфликта на десятилетия

Politico: США готовятся к замораживанию конфликта Москвы и Киева на десятилетия

Американские чиновники строят планы на растущую вероятность того, что конфликт между Россией и Украиной превратится в замороженный и продлится много лет, а возможно, и десятилетий, пишет Politico.

Обсуждаемые в администрации Байдена варианты долгосрочного «замораживания» включают в себя определение потенциальных линий, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не обязательно должны быть официальными границами, передает RT.

Как пишет издание, этот сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение.

Замороженный конфликт означал бы, что количество военных столкновений сократится, расходы на поддержку Киева снизятся, а внимание общественности к военным действиям ослабнет.

Как сказал один из американских чиновников, знакомый с ходом обсуждений в администрации Байдена по Украине, такое планирование становится все более приоритетным для администрации.

Два других американских чиновника и бывший сотрудник администрации Байдена подтвердили, что длительное замораживание боевых действий является одной из возможностей, к которой готовятся США.

Такие обсуждения пока находятся на ранних стадиях, при этом американские чиновники подчеркивают, что конфликт будет оставаться горячим еще долгое время.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине стала ответом на расширение Североатлантического альянса.