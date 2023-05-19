Во Внуково открылась регистрация на первый с 2019 года рейс в Тбилиси

В международном аэропорту Внуково открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси

В международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси.

Как сообщается в Telegram-канале «Путешествуй без стресса», регистрация на первый за четыре года рейс в Тбилиси во Внуково начнется в 5.50 утра.

Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания «Азимут». Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта «Внуково». Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во «Внуково» на самолетах Boeing 737.первый за четыре года, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник российский авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.