В РСТ оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны

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18 мая, четверг | Последнее обновление — 21:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Куба переходят на расчеты в рублях
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО.
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Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В РСТ оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны
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В Грузию выполняется большое количество рейсов из разных стран, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний. А поэтому столица Грузии может стать транспортным хабом для россиян, направляющихся в третьи страны, сказали газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Несмотря на отсутствие дипломатических отношений и отсутствие прямых рейсов, последние четыре года с момента прекращения воздушного сообщения, ежегодно Грузию посещали с различными целями от 800 до 900 тыс. граждан России. В лучшие годы число прилетающих в Грузию со стороны нашей страны было 1 млн 200 тысяч человек в год. В последнем году, например, это было 822 тысячи россиян», – заявили в РСТ.
Но организованные туристические поездки российские туркомпании не могли формировать с 2019 года до 15 мая текущего года. Тогда компании могли предложить либо отдельно бронировать гостиницы, либо отдельное бронирование авиаперелетов через Ереван, Минск или Баку. С 15 мая эти ограничения отменены, а с 19 мая российская авиакомпания будет осуществлять семь регулярных прямых рейсов в неделю на самолетах Superjet, пассажирская вместимость которого 100 человек. С 20 мая также полеты будет осуществлять грузинская сторона. Эксперты туротрасли надеются, что постепенно количество рейсов в Тбилиси будет увеличено и появится рейсы в Батуми и Кутаиси.
Грузия может стать крупнейшим и важным транспортом хабом для россиян, считают в РСТ. С учетом ограниченности международного сообщения между Россией и другими странами, аэропорты Кутаиси и Тбилиси могут быть востребованы для пассажиров, которые следуют, например, в страны Европы, так как в Грузию выполняется достаточное количество полетов, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний.Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в будущем рейсы в Грузию будут выполняться не только из Москвы, но и из других российских городов.
В понедельник стало известно, что с российской стороны полеты из Москвы в Тбилиси будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Первый рейс состоится уже 19 мая на воздушных судах отечественного производства. Цены на билеты варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.
Со стороны Грузии будет совершать регулярные рейсы авиакомпания Georgian Airways. С 20 мая она будет семь раз в неделю осуществлять полеты по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси.
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В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
Появилось видео поражения крылатыми ракетами склада боеприпасов ВСУ в Николаеве
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами ВС России по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве.
В опубликованном посте на кадрах видны несколько мощных взрывов, из чего следует, что цель удара была достигнута и объект поражен.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева. Удары наносились высокоточным оружием.
В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
Военкоры: В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
В Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников из батальона «Волат», которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.
Один наемник погиб, еще четыре человека пропали без вести, несколько бойцов получили ранения, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Ранее сообщалось, что ситуация в Артемовске стала настолько сложной, что Киев бросает в город дополнительные силы. Украинские военные характеризуют происходящее в городе, как «безумие».
Военкоры показали, как «тонны» российских снарядов ударяют по позициям ВСУ в Артемовске
Военкоры опубликовали снятое дроном в Артемовске видео массированных ударов по позициям ВСУ
Российские военкоры опубликовали видео, снятое беспилотником ВСУ в Артемовске (Бахмуте).
В комментарии под видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», говорится, что украинский укрепрайон в Артемовске «заваливают тоннами снарядов».
Авторы канала отмечают, что это опровергает «сказочки» о «нехватке байеприпасов» (орфография источника сохранена).
Украинские националисты, как отмечается в сообщении, жалуются, что под такими массированными обстрелами приходится тяжело.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные контролируют лишь один район Домино в западной части Артемовска и участок частного сектора.
Новые взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
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В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.
Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.
Киссинджер назвал угрожающие существованию человечества страны
Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества
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Поскольку США и Китай нацелены на конфликт друг с другом, эти две страны стали главной угрозой миру и самому существованию человечества, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Киссинджер выразил надежду, что при встрече с китайским лидером Си Цзиньпином глава американского государства Джо Байден заявит: «Две главные угрозы миру сейчас – это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Economist.
Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией перед Первой мировой войной – «нет значительных возможностей для политических уступок», а нарушение равновесия грозит катастрофой. Конфликт вокруг Тайваня может привести к уничтожению как самого острова, так и мировой экономики, заявил он.
По его словам, «каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», необходимо снизить напряженность вокруг Тайваня, работать над созданием условий для регулярных встреч между лидерами Китая и США.
Киссинджер считает, что США должны «поддерживать равновесие». По его мнению, с 1980-х годов США пытались урегулировать отношения с Китаем, но при Дональде Трампе было признано наличие конфронтации, а Байден «продолжает внешнюю политику Трампа в отношении Китая, но с либеральной риторикой». При этом Киссинджер признал, что курс на переговоры может провалиться, в связи с чем США должны быть достаточно сильны, чтобы справиться с последствиями.
Напомним, Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме заявил, что намерен встретиться с председателем КНР.
Киссинджер также призвал принять Украину в НАТО. По его словам, Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне».
Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.
Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.
В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).
Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.
За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.
В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
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Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.
«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.
Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
Кадыров без выплаты выкупа вернул в Чечню украденного коня Зазу
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его конь Зазу, который был украден в Чехии, вернулся в Грозный.
Он рассказал, что в последний момент передачи скакуна на границе с украинской стороны произошла заминка, пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения, люди Кадырова «просто забрали коня, не отдавая деньги», написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
По его словам, за животным недостаточно хорошо ухаживали и на его содержании экономили, но теперь о нем позаботятся врачи.
Ранее Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. Тогда он заявил, что за освобождение коня отдал 18 тыс. долларов.
Сообщалось, что в Чехии похитили чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, принадлежащего Рамзану Кадырову.
Минобороны сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ
Украинские военные потеряли значительные запасы боеприпасов в результате высокоточных ударов ВС России, нанесенных в ночь на 18 мая, заявили в российском Минобороны.
Групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесены в течение ночи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Удар нанесен по крупным складам вооружения и техники зарубежного производства и по резервам ВСУ. Цель ударов достигнута, все объекты поражены.
В результате этого были уничтожены «значительные запасы» вооружения и боеприпасов, а также пресечен выход резервов ВСУ в районы боевых действий.
Ранее Минобороны заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.
В офисе Зеленского заявили о ненависти Украины к России
На Украине ненавидят Россию и будут преследовать ее всегда и везде, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде», – написал он в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что с Россией нечего разговаривать. Украина достанет РФ юридически или физически, заключил он.
Таким образом Подоляк прокомментировал письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи. В письме осуждается высказывание главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян. Его слова названы в документе примером «ненависти и русофобии».
Соавтор программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
Один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, пишут СМИ со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.
Расулова сообщила, что Истомин отправился на спецоперацию добровольцем год назад. Жене и близким сказал, что уезжает на заработки, пишет RT со ссылкой на издание «Екатеринбург онлайн».
Сообщается, что спустя некоторое время артист перестал выходить на связь. Его объявили без вести пропавшим.
Семье стало известно о смерти 51-летнего барда спустя почти год.
Похоронили Истомина в Екатеринбурге с воинскими почестями.
Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за «вмешательства посторонних лиц»
КЖД: Вагоны с зерном сошли с рельсов между Севастополем и Симферополем из-за «вмешательства посторонних лиц»
Вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов на перегоне между Севастополем и Симферополем в Крыму, причиной стало «вмешательство посторонних лиц», сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.
В Telegram Крымской железной дороги уточняется, что на перегоне между Севастополем и Симферополем с рельсов сошел грузовой поезд. Причиной ЧП стало «вмешательство посторонних лиц». Пострадавших нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram также подтвердил, что несколько вагонов с зерном сошли с рельсов между Севастополем и Симферополем. На месте работают замглавы Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства. Также к месту ЧП направлены восстановительные поезда.
Ранее сообщалось, что электропоезда в четверг 18 мая временно не ходят на участке Симферополь – Севастополь в Крыму. Причина приостановки движения не называлась.
Американский эксперт назвал основной признак начала украинского контрнаступления
Военный эксперт Мэтрик: Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной техники на передовой
Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой, заявил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.
Основным признаком наступления украинских войск станет скопление западной техники и ее использование на передовой, заявил Мэтрик в комментарии Business Insider.
Эксперт также выразил мнение, что официальный Киев объявит о контрнаступлении, когда это станет очевидным. При этом Мэтрик указал, что не может точно сказать, насколько украинский план сработает, сообщает Ura.ru.
Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже получила, так как некоторые учения еще продолжаются, а ряд систем все еще находятся в стадии поставки. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце апреля заявил, что Киеву было поставлено более 1,5 тыс. единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов».
Тем временем подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского.
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