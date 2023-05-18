Политолог прокомментировала открытое признание офиса Зеленского в ненависти к России

Украина – это типичный представитель государства с террористическим мышлением, когда его собственная слабость должна компенсироваться полным отсутствием всех правовых норм и всех норм морали, сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер, комментируя признание офиса украинского президента Владимира Зеленского о ненависти к России.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих социальных сетях заявил, что в стране ненавидят Россию. Более того, он пообещал преследовать ее всегда и везде, достать «юридически или физически».



«Подоляк выражает точку зрения украинской власти, украинской элиты. Власти Украины ненавидят Россию не первый, не второй и даже не десятый год. Ненависть к России – это главная идея независимой Украины, она питала ее начиная с 1991 года. Только до определенного времени эта ненависть Украины, украинской элиты к России маскировалась, притворялась нейтральной, а сейчас эта ненависть вылезла наверх», – говорит Шеслер.

По ее словам, Украина перестала сдерживать ненависть после 2014 года, когда открыто и во всеуслышание Россия была названа врагом Украины. «Они надувают щеки и изображают вот таких суперменов. Конечно, Украина как государство имеет очень мощную силовую структуру, которая может заниматься и диверсиями, и уничтожением инакомыслящих на своей территории. И это действительно представляет серьезную опасность. Но, понятное дело, что эта опасность не угрожает самой России и ее существованию. Но любой террор угрожает отдельным людям», – считает политолог.

Она подчеркивает, что Украина – это «типичный представитель государства с террористическим мышлением, когда его собственная слабость должна компенсироваться полным отсутствием всех правовых норм и всех норм морали».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как этнические русские возле Зеленского превращаются в русофобов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД