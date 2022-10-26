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26 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Турция начинает выкручивать руки Газпрому

Анкара просит отсрочку и скидку на газ Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб? Подробности...
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Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

Киев обвиняет Богуслаева в продаже России авиадвигателей для военной техники ssu.gov.ua
Киев заявил, что может обменять на украинских военнопленных руководителя запорожского авиапредприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного СБУ за пособничество России. С одной стороны, российскому авиапрому будет полезен опыт такого специалиста по производству авиадвигателей. С другой стороны, личность Богуслаева столь неоднозначна, что Москве стоит все тщательно взвесить перед тем как принимать решение об обмене, считают эксперты.  Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Как этнические русские возле Зеленского превращаются в русофобов

После распада СССР западным идеологам удалось настроить часть украинского общества против русских Юрий Мохор
Если СССР удалось создать новую общность «советский человек», то современному киевскому режиму удалось вырастить свою – «политический украинец». Национальность тут тоже не важна, главное – радикальная русофобия. Именно к такой общности принадлежит глава СНБО Украины Алексей Данилов. Что заставляет уроженца Луганска, русского по происхождению человека отдавать приказы об обстреле мирных городов Донбасса? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мы сели играть с профессиональными шулерами, и мы знаем, что играем с шулерами – так какой смысл пытаться играть по правилам? Подробности...

Бюрократическая машина должна принципиально измениться

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации». В кратком переводе на русский разговорный слова верховного главнокомандующего означают «хватит врать самим себе». И это основа будущей победы. Подробности...
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Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. Подробности...
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Киев расписал трофеи за победу над Россией

Индус за рулем Великобритании

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Зачем Зеленскому «грязная бомба»

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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    		   26 октября 2022, 13:44
    Фото: Юрий Мохор
    Текст: Олеся Отрокова,
    Олег Исайченко

    Если СССР удалось создать новую общность «советский человек», то современному киевскому режиму удалось вырастить свою – «политический украинец». Национальность тут тоже не важна, главное – радикальная русофобия. Именно к такой общности принадлежит глава СНБО Украины Алексей Данилов. Что заставляет уроженца Луганска, русского по происхождению человека отдавать приказы об обстреле мирных городов Донбасса?

    Обстрелы донецких и луганских городов, гибель мирных жителей давно уже стали фронтовой рутиной. К сожалению, вторник не стал исключением. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар в центре Донецка, угодив по пиццерии «Челентано», сообщили ТАСС во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Был прилет на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова в районе «Челентано». Есть погибшие», – сказал собеседник агентства.

    Как заявил мэр города Алексей Кулемзин, личности погибших устанавливаются. «Удар был с целью нанести как можно больший урон мирным жителям: это оживленная магистраль, кафе, деловые офисы. Ни о каких военных объектах там речи не идет», – сказал Кулемзин телеканалу «Россия 24».

    В соседней ЛНР, в городе Золотое-2, обстрел со стороны ВСУ, произошедший вечером в понедельник, тоже оставил после себя жертвы. В результате обстрела с применением американской РСЗО HIMARS («Хаймарс») «погибла мирная жительница 1958 года рождения, разрушено два одноэтажных жилых дома, а также повреждены шесть жилых домов и отделение почтовой связи», – сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает регулярные обстрелы мирных кварталов Донбасса частью целенаправленной политики геноцида русского народа, проводимой киевским режимом. Причем поразителен тот факт, что эту политику проводят люди, которых в Донбассе ранее считали русскими по происхождению – вроде секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова. Уроженец Луганской области, он в конце прошлой недели призвал искоренить русский язык в республике.

    «Многие люди из восточных регионов, попав в украинскую среду в Киеве, становятся русофобами.

    Это выходцы из Днепропетровской, Луганской и Донецкой областей. Ярыми русофобами стали и те, кто долго руководил Донбассом. Можно вспомнить бывшего харьковского губернатора Михаила Добкина, который сегодня записался в территориальную оборону. Это люди, которые позиционировали себя пророссийски настроенными, но в конце концов стали русофобами», – возмущается Бердичевский. 

    По мнению депутата, на новоиспеченных русофобов «сильно влияет киевское окружение, украинская ментальность». «Еще Гоголь писал: на Украине живут русские люди, но у них особый склад ума. Видимо, эта особенность у некоторых русских рано или поздно превращается в ярую русофобию», – предположил собеседник.

    Добровольная дерусификация как условие вхождения в элиту

    Как ранее отмечал политолог Алексей Анпилогов, показательно, что идеологию украинского интегрального национализма (базирующегося на социал-дарвинизме, расизме и русофобии) в первой четверти XX века создал этнически русский Дмитрий Иванович Донцов, уроженец южнорусского города Мелитополя в нынешней Запорожской области. Галичанин Степан Бандера лишь подхватил идею, сформулированную Донцовым.

    Схожие явления наблюдаются и на постсоветской Украине. Программная книга Леонида Кучмы «Украина – не Россия» была в оригинале написана на русском языке – родном для второго президента Незалежной, уроженца Черниговской области. Едва ли не более ярким, чем Донцов, примером добровольной дерусификации можно считать Павла Климкина – главу украинского МИДа при Петре Порошенко.

    Климкин – уроженец Курска, выпускник московского Физтеха, переехал на Украину в возрасте 23 лет, и по свидетельству Михаила Саакашвили, знал украинский язык куда хуже, чем грузинский гость. Делая карьеру в МИД Украины, Климкин регулярно доказывал, что он больший патриот, чем сами украинцы – в результате от главы порошенковского МИДа можно было слышать призывы ввести въездные визы для россиян, истребовать у Москвы «компенсации за века оккупации и т. п.

    Первые лица нынешнего киевского режима также не из потомственных бандеровцев. Владимир Зеленский, напомним, родился в городе Кривой Рог Днепропетровской области в русскоязычной еврейской семье. Дед президента Украины – участник Великой Отечественной войны, награжденный двумя орденами Красной Звезды, братья деда и прадед погибли во время Холокоста. Действующий глава президентского офиса Андрей Ермак – наполовину русский, его мать родом из Ленинграда. При этом, как отмечает портал Life, Ермаку принадлежит фраза: «Наша задача – сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но и их дети и внуки, Россия заплатит за всё».

    Арсен Аваков, до июля прошлого года возглавлявший МВД Украины, куратор и покровитель «Азова» и других формирований украинских националистов – армянин по отцу и осетин по матери, родом из пригорода Баку. Один из фактических идеологов киевского режима, внештатный советник офиса президента (а в прошлом – активист ультраправой партии «Братство*» основателя УНА-УНСО* Дмитрия Корчинского) Алексей Арестович родился в Грузии, сын советского офицера, белоруса с польскими корнями.

    Наконец, но не в последнюю очередь упомянем главу Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. Силовик родом из города Красный Луч в нынешней ЛНР. В городе, который, как и вся Луганщина, теперь входит в состав России, абсолютное большинство говорит по-русски. Осенью прошлого года политик и блогер Анатолий Шарий сообщал, что 89-летняя мать Данилова живет в Луганске на пенсию от властей Луганской республики. Так Шарий опроверг заверения секретаря СНБО о том, что он забрал свою мать с неподконтрольной территории. Как уже говорилось выше, происхождение из абсолютно русскоязычного региона не помешало Данилову заявить, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине. Глава СНБО назвал русский язык «вражеским» для украинцев.

    «Политическое украинство» не имеет отношения к национальности

    «Заявление Данилова связано с тем, что ему, как и другим уроженцам Восточной и Центральной Украины, необходимо приложить больше усилий, чтобы его признали за «своего» в нынешнем окружении президента Владимира Зеленского. Если выходцам из западной части страны ничего доказывать не надо, то таким, как Данилов, приходится занимать крайне радикальную позицию. Именно такая позиция и поощряется киевским режимом», – поясняет газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Стоит отметить, что Килинкаров и Данилов хорошо знакомы. В 2006 году оба баллотировались в парламент в Луганске, только Килинкаров шел на выборы от коммунистов, а Данилов – от блока Юлии Тимошенко.

    «А вообще-то мне странно слышать подобные высказывания из уст человека, который всю свою сознательную жизнь прожил в нашей области, был мэром Луганска, выступал всегда на русском языке. Наверное, случившаяся с ним перемена многое говорит о его воспитании, культуре и, конечно, о нынешнем круге общения», – заключил Килинкаров, который, кстати, никогда не скрывал своих греческих корней.

     

    Примерно той же точки зрения придерживается и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ), экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер. «Появилась новая форма жизни – я бы назвала ее «политический украинец». Эта форма не имеет принадлежности к какой-либо национальности. Политическим украинцем может быть и украинец, и грек, и армянин, и любой другой, главное – ненавидеть Россию, русский язык и поливать грязью российскую государственность. Политический украинец – это продукт деятельности нынешнего киевского режима. Он формирует таких людей из обычных карьеристов, из тех, кто хочет продвинуться, возвыситься над другими. К таким и относится Данилов», – отмечает Шеслер.

    «Неудивительно, что среди таких «политических украинцев» мы встречаем прежде всего выходцев из восточных регионов. Западным украинцем не нужно доказывать свою преданность Киеву и ненависть к Москве. Они априори признаются полноценными украинцами. А уроженцам Восточной Украины постоянно приходится доказывать, что они, несмотря на их происхождение, ненавидят Россию больше, чем другие», – добавила Шеслер.

    Она также привела в пример бывшего лидера пророссийской партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула. «Сравнительно недавно Вилкул требовал признать русский язык вторым государственным, пел на вокзалах песни времен Великой Отечественной, а теперь, будучи мэром Кривого Рога, он стал политическим украинцем, который ненавидит русских», – резюмировала Шеслер.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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