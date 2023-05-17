Путин объяснил сокращение добычи газа

Сокращение добычи газа в России связано с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. При этом цены на голубое топливо «немножечко припали», но ситуация «абсолютно стабильна», заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится», – сказал он.

Глава государства отметил, что на мировых рынках цены колеблются, передает «Коммерсант».

Все действия России по добровольному сокращению добычи связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры, указал глава государства.

Он добавил, что Москва находится в диалоге и контакте со своими партнерами по ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что добыча газа в России в первом квартале 2023 года упала на 10% (до 180 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.