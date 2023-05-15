Российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard

Танкист ВС России в ДНР рассказал о первом встречном бое с немецким танком Leopard

Российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, впрочем, последний отступил после первого же выстрела в его сторону, рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным «Тигр», подчиненные которого участвовали в бою.

По его словам, Leopard в субботу вышел «отработать российские позиции», однако российские танкисты выдвинулись на встречный бой. Боец с позывным «Тигр» добавил, что это был первый подобный случай.

Российская дежурная бронегруппа «выдвинулась на прямую наводку», один из экипажей выстрелил по противнику, но не попал, после этого Leopard отступил, передает ТАСС.

«Тигр» уточнил, что Leopard выкатился, чтобы отработать по опорному пункту ВС России, но благодаря разведке был оперативно обнаружен.

Ранее министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении.