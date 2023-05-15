Жертвами циклона «Мокко» в Мьянме стали пять человек

В результате циклона «Мокко» в Мьянме погибли пять человек

В результате урагана «Мокко», обрушившегося на побережье Бангладеш и Мьянмы, погибли пять человек, еще более 700 получили ранения.

Циклон привел к наводнению. Скорость ветра местами достигала 209 км/ч, повреждены здания и линии электропередач, у части построек снесло крыши, пишет Anadolu Ajansi.



Издание отмечает, что жертвами урагана стали пять человек. Число эвакуированных в Бангладеш превысило 700 тыс. человек. В некоторых районах эвакуация населения продолжается.

Ранее газета NYT сообщила, что к Мьянме и Бангладеш после рекордной изнуряющей жары приближается циклон «Мокко», который может стать самым сильным в регионе с 2010 года.