В США призвали остерегаться укрепления отношений России и Ирана

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Что поможет России уговорить Китай на второй газопровод

Почему Китай затягивает стройку второго газопровода из России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Газпром уже заканчивает проектно-изыскательские работы для строительства газопровода в Китай через территорию Монголии. И следующий этап – это старт строительства. Однако коммерческий контракт с Пекином до сих пор не подписан. И начинать стройку без такого соглашения было бы ошибкой, считают эксперты. Любопытно, что помочь России подтолкнуть Китай к официальному контракту могут США.  Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Определить, что Киев впервые применил Storm Shadow, помогли осколки ракеты t.me/LPR_JCCC
Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем? Подробности...
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Латышскую русофобию вылечат гастарбайтеры

Латвия будет вынуждена открыть двери для трудовых мигрантов Julius Kalinskas/Reuters
На улице русских Латвии праздник – президент страны и лютый русофоб Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй срок. Уход Левитса фактически означает крах фактически нацистской концепции «Латвия для латышей». А все потому, что спасти Латвию – и особенно ее пенсионеров – могут только мигранты. Например, африканцы. Каким же образом? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Разрушение Украины началось с женщин

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Ветеран холодной войны, американский экс-разведчик Скотт Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан. Подробности...
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НАТО подбирается к Японии

Что случилось в Пакистане

«Контрнаступление ВСУ»: началось?

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
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Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    В США призвали остерегаться укрепления отношений России и Ирана

    15 мая 2023, 08:33

    Текст: Александра Юдина

    Белый дом должен остерегаться укрепляющихся отношений России и Ирана, выразили мнение обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс.

    В статье отмечается, что Вашингтону и его единомышленникам необходимо в срочном порядке предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, передает RT.

    Авторы материала заверили, что Россия и Иран компенсируют углубляющуюся международную изоляцию активизацией собственного двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества, поэтому американским властям срочно нужно вмешаться.

    Кроме того, Иран и Египет начали переговоры по восстановлению дипотношений – страны, которых уже более 40 лет нет дипломатических отношений после разрыва в 1979 году.

    В США назвали второе после ядерного самое опасное оружие России
    Newsweek: Российские подводные лодки являются критической угрозой для стран НАТО
    		   
    13 мая 2023, 15:33
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    «Критическую угрозу» для стран НАТО представляет российский подводный флот, при этом противолодочные возможности Североатлантического альянса «атрофировались» после холодной войны, пишут американские СМИ.

    В статье Newsweek говорится, что эта российская техника считается грозной силой. Вашингтон с союзниками стремится «сравнять счет» в гонке вооружений, поскольку Россия «способна ударить» по любой точке территории Соединенных Штатов, сказано в публикации.

    Если оставить ядерное оружие за скобками, российские подводные лодки являются «самой большой угрозой» для НАТО, передает РИА «Новости» выводы автора статьи.

    Newsweek и ранее писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как российские подлодки могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.

    Коментарии (67)
    В США заявили о зависимости от ключевого сырья из России
    Newsweek: США зависят от поставок ядерного топлива из России
    		   
    13 мая 2023, 16:12
    Фото: Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты по-прежнему зависят от поставок ключевого сырья из России, пишут американские СМИ.

    В статье Анны Скиннер, вышедшей в журнале Newsweek, говорится, что Россия «по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны». Речь идет о ядерном топливе, поясняет она.

    Автор статьи отмечает, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, «который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия», передает РИА «Новости».

    Москва, по словам Скиннер, обладает одними из крупнейших в мире запасов урана.

    Американские компании, продолжает автор статьи, дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов, что в свою очередь означает, что в период конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.

    Автор публикации пишет, что в США насчитывается 93 реактора, они обеспечивают пятую часть национальной энергии. При этом от Росатома поступает четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, говорится в статье.

    В период, когда мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу, ядерная энергия переживает возрождение, подчеркивается в статье.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о предложении, озвученном в США, о запрете импорта российского урана.

    Коментарии (23)
    Журналист показал исправленный американцами стикер про Украину
    Журналист Лоффредо показал стикер, через который американцы призвали «остановить» Украину и «вооружить» Путина
    		   
    13 мая 2023, 17:18
    Фото: t.me/multivz /16
    Текст: Ольга Никитина

    Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал фотографию стикера в поддержку Украины, приклеенного к столбу на улице Нью-Йорка и исправленного американцами.

    Снимок опубликован в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

    Местные жители отредактировали надпись, переклеив слова и придав стикеру антироссийской направленности прямо противоположный смысл. В результате получились призывы «отправить оружие [президенту России Владимиру] Путину» и «остановить Украину», передает РИА «Новости».

    Подписчикам журналиста шутка понравилась.

    Ведущий Майк Криспи в этой связи отметил, что «не все герои носят плащи».

    Еще один читатель пообещал угостить выпивкой того, кто отредактировал надпись.

    Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала результаты опроса YouGov, согласно которому 40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина.

    Коментарии (13)
    Global Times назвала СВО исправлением исторической аномалии
    Американский политолог Корыбко назвал решение России начать СВО исправлением исторической аномалии

    14 мая 2023, 05:55

    Текст: Антон Антонов

    Однополярность, установившаяся в мире после распада СССР, стала «исторической аномалией», решение России провести специальную военную операцию на Украине исправило ситуацию, заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

    Корыбко считает, что однополярность объясняется не «исключительностью» США, а уникальным стечением обстоятельств. В 2022 году стало возможным ускорить «возвращение в нормальное русло истории» – СВО «беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

    Как указал Корыбко, «лишь немногим более трех десятков стран» вооружают Украину и вводят санкции против России. По его мнению, это свидетельствует об ограниченности влияния США. Он считает, что БРИКС займет особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что движение к глобальной многополярности является фактом, геополитической реальностью.

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    Арестованный в США россиянин отказался от сделки со следствием
    Посол Антонов: Россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием в США
    		   
    12 мая 2023, 21:38
    Фото: Jens Schlueter/dpa/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Россиянин Владислав Клюшин, обвиненный в США в киберпреступлениях, отказался от сделки со следствием, заявил посол России в США Анатолий Антонов после посещения гражданина РФ в пенитенциарном учреждении в округе Плимут в юго-восточной части штата Массачусетс.

    По его словам, российский соотечественник ведет себя достойно, на сделку со следствием он не пошел, передает ТАСС.

    Антонов, отвечая на вопрос о том, пытались ли американские спецслужбы склонить Клюшина к сотрудничеству, отметил, что делались намеки в отношении возможной сделки. Он подтвердил, что Клюшин от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым.

    Он также добавил, что вынесение приговора по делу Клюшина ожидается в США 23 мая. По его мнению, ему может грозить более 20 лет тюремного заключения.

    В феврале присяжные в суде в американском Бостоне признали учредителя IT-компании «М13» Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях. Теперь суд должен установить окончательный срок заключения.

    Напомним, Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США в конце 2022 года. США считают россиянина причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании, он обвиняется также в проведении инсайдерских сделок.


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    Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона
    Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине
    		   
    14 мая 2023, 13:30
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».

    «При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.

    «Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.

    «Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.

    Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».

    В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».

    Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».

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    В США заявили о фактическом установлении на Украине нацистского режима
    Экс-разведчик США Риттер заявил, что американцы должны понять, что встали на сторону нацистов на Украине

    13 мая 2023, 20:48

    Текст: Вера Басилая

    На Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

    Риттер считает, что в США должны понять, что американцы встали на сторону нацистов, ужасных преступников, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев одобряет ракетные удары по мирным жителям и инфраструктуре, что влечет за собой гибель людей. При этом, Риттер отметил, что ВСУ намеренно стреляют по наводке разведки США.

    Ранее бывший американский разведчик предрек разгром Россией Украины к началу осени.

    Коментарии (9)
    Байден заявил о готовности США уничтожить запасы химоружия
    Байден заявил о готовности его администрации завершить уничтожение запасов химического оружия США к осени
    		   
    13 мая 2023, 03:59
    Фото: Dalton Swanbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    К осени 2023 года администрация США готова полностью завершить процесс ликвидации американского химического оружия, заявил президент США Джо Байден.

    Его письменное заявление распространили в преддверии Пятой конференции государств – участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия. Конференция состоится 15–19 мая в Гааге, передает ТАСС.

    Байден заявил, что США «подают пример». По его словам, ликвидация американских запасов станет «вехой разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности».

    Он заявил, что химоружие «принесло немыслимые ужасы» и «никогда больше не должно разрабатываться и применяться». Байден призвал весь мир «встать на защиту правды и присоединиться» к США «в деле привлечения к ответственности за нарушения этого договора». В частности, Байден выступил с обвинениями в адрес Сирии, которая якобы применяла зарин и хлор, и России, которая, по его словам, использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок».

    Напомним, что США являются единственным участником Конвенции о запрещении химоружия, не завершившим процесс уничтожения своего запаса химического оружия. В 2021 году США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что США, тоже это сделают. США неоднократно переносили сроки завершения ликвидации химического оружия.

    Коментарии (16)
    Медведев назвал выход Техаса из США и Шотландии из Британии «вопросом будущего»
    		   
    12 мая 2023, 16:37
    Текст: Алексей Дегтярев

    Выход Техаса из состава Соединенных Штатов и выход Шотландии из состава Британии – это вопрос будущего, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В вопросе самоопределения Запад придерживается двойных стандартов, с западной точки зрения, право на провозглашение независимости и присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, есть только в выгодных же Западу случаях, заявил зампред Совбеза, передает ТАСС.

    Медведев пояснил, что говорит о вхождении в состав США Калифорнии и Техаса.

    «Кстати, посмотрим еще, что там будет на тему отделения Техаса от США или [на тему] Шотландии и Великобритании. Но это вопрос будущего», – сказал он.

    Также Медведев напомнил, что спецоперация проводится для защиты суверенитета России и ее территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности миллионов жителей страны.

    Против России ведется «полномасштабная гибридная война», и украинскую сторону усиленно накачивают летальным оружием всех видов, а также поощряют террор в пограничных российских регионах.

    Оппоненты России «фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе», но в ней не может быть победителей, заключил Медведев.

    В январе зампред Совбеза заявлял, что угроза новой мировой войны сильно возросла.

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    Коментарии (5)
    Американский генерал увидел угрозу со стороны Запада для наступления ВСУ
    Экс-командующий силами НАТО в Европе Ходжес счел давление Запада угрозой для украинского контрнаступления

    14 мая 2023, 05:02

    Текст: Антон Антонов

    Сильное давление Запада на Украину может «запороть» планы вооруженных сил Украины по контрнаступлению, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.

    Ходжес считает, что в нынешней администрации США есть те, кто не стремится добиться «абсолютной победы Украины». Ходжес видит в этом неспособность политиков четко определиться с целью помощи Украине.

    Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан считает, что конфликт может продолжаться «бесконечно», а США «продолжат вливать в него деньги без особого результата», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинским войскам нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению.

    Коментарии (0)
    Глава МВД Турции: США вмешиваются в выборы в стране
    Глава МВД Турции Сойлу: США вмешиваются в выборы в стране

    12 мая 2023, 10:53

    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты вмешиваются в выборы в Турции, заявил в эфире CNN Turk министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

    По его словам, это стало очевидным в самой Турции, даже президент США Джо Байден этого не скрывает. Также показательно недавнее нападение на Мухаррема Индже, понятно, откуда это координировалось, передает РИА «Новости».

    Ранее Сойлу заявил, что западная пресса во главе с США активно пишет о выборах президента в Турции, чтобы проманипулировать их результатами.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.

    Коментарии (8)
    Американский посол в ЮАР извинился за слова о поставках оружия в Россию
    Посол США Бригети извинился за слова о поставках ЮАР оружия в Россию

    12 мая 2023, 23:27

    Текст: Антон Антонов

    Американского посла Рубена Бригети вызвали в южноафриканский МИД после того, как он обвинил ЮАР в поставках оружия в Россию, сообщил официальный представитель МИДа Клейсон Моньела.

    Моньела сообщил, что МИД выразил послу «недовольство его поведением». По словам представителя министерства, Бригети «признал, что перешел черту и безоговорочно извинился», передает ТАСС.

    ЮАР указала, что для обсуждения вопросов, возникающих между странами, существуют дипломатические каналы, которые и необходимо использовать. При этом была подтверждена «готовность продолжать совместную работу на благо» обеих стран. Моньела также сообщил, что министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор провела по телефону переговоры с главой Госдепа Энтони Блинкеном.

    ЮАР подчеркнула, что известна строгими процедурами, которые сопровождают продажу оружия другим государствам. При этом в МИДе приветствовали решение президента о независимом расследовании, передает РИА «Новости».

    Напомним, Бригетти заявил, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США. По словам американских официальных лиц, самолет перевозил оружие для российских военных.

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    В США предложили способ лучше понять мотивы России
    Американский экономист Сакс: Чтобы понять Россию, нужно сравнить Украину с Мексикой

    13 мая 2023, 13:29

    Текст: Ольга Никитина

    Чтобы лучше понять позицию России, нужно поставить на место Украины Мексику, предложил американский экономист Джеффри Сакс.

    Сакс в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute предложил представить, что Китай и Мексика решили заключить военный союз. В этой ситуации, по его словам, очевидно, что Соединенные Штаты и власти Канады не станут говорить о том, что «это их выбор», «двери открыты для всех», «они могут делать все, что захотят».

    Главной причиной нынешнего конфликта, по словам Сакса, является уверенность НАТО, что альянс вправе безнаказанно приближаться к чужим границам, передает РИА «Новости».

    Экономист напомнил, что США обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. Тогда же и стали обдумывать возможное включение Украины в НАТО.

    «Мы живем в мире лжи», – подчеркнул экономист, отметив, что США проводят политику конфиденциально, за исключением случаев утечек.

    Единственным способом окончания украинского конфликта, по словам Сакса, являются мирные переговоры, в основе которых будет отказ НАТО от расширения. Иначе, подчеркнул эксперт, военные действия могут перейти в стадию ядерного конфликта, либо есть риск затягивания конфликта на долгие годы.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине стала ответом на расширение Североатлантического альянса.

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    В Майами прошел обыск в квартире бизнесменов из России

    14 мая 2023, 20:03

    Текст: Ольга Иванова

    В квартире двух российских бизнесменов в Майами прошли обыски ФБР, сообщила местная газета Miami Herald.

    Издание пишет, что обыск прошел в Trump Tower III по 15811 Collins Ave в квартире 4102. Она принадлежит компании MIC-USA LLC, которую контролируют два российских бизнесмена – Олег Пацуля и Агунда Макеева, передает РИА «Новости».

    Роза Перейра, которая в статье названа супругой Пацули, заявила, что не знает причину обыска, а также добавила, что не может обсуждать случившееся.

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    В Кремле не ответили по теме ослабления санкций США при освобождении заключенных американцев

    12 мая 2023, 14:12

    Текст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о том, что в Штатах якобы изучают возможность ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение арестованных в России американцев.

    Песков отметил, что в Кремле эту тему вообще никак не будут комментировать, передает ТАСС.

    Напомним, ради освобождения находящихся в России в заключении американцев Белый дом изучает возможность ограниченного ослабления санкций против Москвы и ведет переговоры с союзниками о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену.

    До этого в США заметили разрушительный эффект от санкций против России.

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