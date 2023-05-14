Эрдоган набирает 49,9% по подсчетам голосов с почти 2% урн

Чавушоглу развенчал подозрения во «вмешательстве» России в выборы в Турции

Министр Чавушоглу: Заявления о «вмешательстве» России в выборы в Турции ложны и несправедливы

Заявления оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что Москва якобы вмешивается в выборы в республике, несправедливы по отношению к России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу в интервью CNN Turk заявил, что Турция как никогда нуждается в стабильности. Он напомнил, что выборы в республике всегда были прозрачными. По его словам, для имиджа страны выгодно, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно, передает ТАСС.

В этой связи он опроверг заявление Кылычдароглу о якобы «вмешательстве» России в выборы. Утверждения оппозиционного кандидата министр назвал ложными и несправедливыми по отношению к России.

Кылычдароглу, претендующий в Турции на высший государственный пост, ранее выступал с противоречивыми заявлениями в России. С одной стороны, он обещал не разрывать связей с нашей страной, с другой – говорил о намерении ввести санкции против России и призывал Москву не «вмешиваться» в турецкие выборы.

Москва официально отвергла обвинения во «вмешательстве». В Кремле напомнили Кылычдароглу историю с американцами, твердившими о «российском вмешательстве» в выборы в Соединенных Штатах. Тогда в США потратили десятки миллионов долларов на проведение расследования прошедших президентских выборов, но в результате пришли к выводу, что никакого вмешательства не было.

Выборы турецкого президента состоятся 14 мая.