Журналист показал исправленный американцами стикер про Украину

Американист Дудаков: США действительно могут прийти к дефолту через 10 лет

Конгресс и Белый дом уже традиционно угрожают друг другу экономическим коллапсом, но со временем им наверняка удастся договориться. Правда, угрозу дефолта это не отменяет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Джо Байден пригрозил проблемами всему миру в случае дефолта в США.

«Политическая борьба в США обостряется. Конгресс и Белый дом пытаются использовать тему дефолта, чтобы склонить друг друга к определенному компромиссу. В принципе, это нормальная ситуация для Штатов, и рано или поздно стороны найдут общий знаменатель», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Тем не менее проблемы у Штатов действительно имеются. Дефицит бюджета в этом году намечается колоссальный – около 2 трлн долларов. В перспективе, лет через десять, госдолг может стать настолько большим, что обсуждать его будет бессмысленно. Тогда, конечно, дефолт действительно станет возможным», – отмечает собеседник.

«Сейчас же стороны, скорее всего, снова договорятся. В принципе, население США тоже ждет заявлений о найденном компромиссе. Люди хотят увидеть сокращение госрасходов, но политические элиты в Вашингтоне редко интересуются мнением американцев, поэтому Белый дом и Конгресс, вероятно, урежут минимальные суммы, а ближе к июню поднимут потолок госдолга», – резюмирует Дудаков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб. При этом в возможном дефолте Байден обвинил республиканцев, так как, по его словам, США имеют возможность платить по своим долгам.



После этого лидер Штатов заблудился на мероприятии и не смог самостоятельно покинуть сцену. Во время трансляции, которую вел YouTube-канал PBS NewsHour, Байден попрощался с залом, развернулся и попытался найти выход, однако остановился в нерешительности, после чего к нему подошел помощник и показал дорогу, предложив проследовать вслед за ним.

Позже Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе добиваться дефолта по госдолгу США, если американская администрация под руководством Джо Байдена не примет их предложения по бюджету. При этом он выразил мнение, что экономического коллапса не случится, поскольку «демократы дадут слабину». Трамп добавил, что подобное развитие событий никому не нужно, но это лучше того, что происходит сейчас

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Соединенные Штаты устраивают драму на фоне проблем с госдолгом и возможным дефолтом, разыгрывая тем самым весь мир.