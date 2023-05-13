Эксперты обсудили возможности государства по защите граждан в информационной среде

Эксперты со стороны государства и бизнеса во время заключительного, третьего дня XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) обсудили правовые вопросы, связанные с новой цифровой реальностью.

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова на сессии «Правовое регулирование интернет-журналистики» заявила, что многие связанные с концепцией социальной ответственности журналистов и блогеров вещи могут быть реализованы только в контексте государственных рамок, госпомощи и стратегий.

По ее словам, говоря о влиянии цифровизации на журналистское поле, нужно понимать новую субъектность цифрового поля. Вартанова подняла вопрос о месте блогеров в этой правовой среде.

«Журналист часто себя идентифицирует по закону о СМИ как член редакции. А в последние 5-10 лет журналист все больше ассоциирует себя с журналистской корпорацией, которая объединена неким общим пониманием стандарта и этики. Как ассоциирует себя блогер? Мы должны оставить это под большим вопросом», – заметила декан.

По ее словам, аудитория имеет больше возможностей влиять на деятельность СМИ через такие инструменты как лайки, клики, репосты и т.д., поэтому необходима повышенная информационная и цифровая грамотность, но пока закон охраняет от недостоверной информации только детей.

Вартанова отметила, что непонятно, как сегодня в условиях цифрового многоголосья ответить на некорректную информацию, на оскорбительную информацию, кому пожаловаться на фейк.

Спикер добавила, что необходимо создать аудиовизуальный сервис, который обязан распространять общероссийские телеканалы и не изменять контент, который он получает на основании договоров от уполномоченной организации, выбираемой Роскомнадзором в рамках закона о СМИ.

Начальник управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора Мария Смелянская отметила необходимость законодательного регулирования в связи с тем, что в последнее время рынок интернет-рекламы стал в том числе платформой для корыстных мошеннических действий с использованием образов известных личностей. По ее словам, некоторые виды рекламы содержат определенные элементы экстремизма, что в условиях СВО тоже является категорически недопустимым.

«Это является для Роскомнадзора, как для правоприменителя, индикатором того, что требуется введение ответственности. И здесь мы можем только поддержать законопроект (№337373-8 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях» – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила Смелянская.

В свою очередь, главный редактор журнала «Цифровое право» Максим Иноземцев отметил, что благодаря деятельности СМИ у людей появилась возможность узнавать информацию, однако необходимо помнить и о праве человека отказаться от ее получения.

«Это может быть даже в целом рассмотрено как конституционное право гражданина, отказ от такой информации», – считает эксперт.

По итогам дискуссии эксперты сошлись во мнении, что в современных реалиях блогеров, занимающихся работой с новостной информацией, необходимо приравнять к СМИ, распространив на них как обязанности, так и права, которые сегодня есть у журналистов.