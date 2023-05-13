Мельник обвинил Шольца в препятствовании вступлению Украины в НАТО

Эксперты оценили «информационный шум» вокруг попытки контрнаступления ВСУ

Эксперты рассказали о ситуации на фронте на фоне сообщений о якобы контрнаступлении ВСУ

Все участки фронта контролируются российскими войсками. Вместе с тем не утихают обстрелы и артиллерийские дуэли. Противник продолжает готовиться к контрнаступлению, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Владимир Рогов, Владислав Бердичевский и Алексей Леонков. Ранее Минобороны опровергло сообщения о начале контрнаступления ВСУ.

«Минувшей ночью на Запорожском направлении противник не пытался перейти в полномасштабное наступление или даже провести разведку боем. Мы фиксировали артиллерийские дуэли, работу РСЗО, беспилотники. ВСУ обстреляли порядка восьми населенных пунктов. Мы, в свою очередь, достаточно результативно отвечали», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Источники, цели и причины вчерашнего информационного шума непонятны. Например, катера на Днепре, о которых разгонялась информация, сконцентрированы на Запорожском направлении довольно давно. Это бронекатера и самоходные понтонные переправы. Силы и техника противника продолжают стягиваться, их прячут преимущественно в овощехранилищах», – продолжил он.

«Вместе с тем стоит отметить, что из логистических центров в Днепропетровской области выходит техника и направляется на юг, к нам. Таким образом можно сделать вывод, что противник продолжает готовиться к контрнаступлению, но говорить о том, что оно уже началось, пока рано», – считает собеседник.

«Я бы также не стал отрицать риски попыток захвата Запорожской АЭС и в целом провокаций вокруг объекта. Неслучайно западные и украинские СМИ втягивают ЗАЭС в информационную повестку самыми различными способами. Накануне ВСУ заявили, что в случае наступления они якобы будут обходить станцию. Это выглядит смешно. После того как противник год ее обстреливал тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками, сейчас они вряд ли пройдут мимо», – подчеркнул Рогов.

«В ДНР боевые действия идут практически постоянно, но о контрнаступлении как таковом или его попытках говорить пока рано. По состоянию на минувший день наши военные немного продвинулись в сторону Авдеевки, в районе Каштанового и Крутой Балки. Но они пока там не закрепились», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Мы, конечно, готовимся дать отпор противнику, если он решит пойти в контрнаступление, закрепляемся на позициях, по всем направлениям выстроены укрепления. Во многом вчерашний шум начался из-за ситуации в Артемовске. Там идет постоянная работа артиллерии с двух сторон. Кроме того, в город зашла третья штурмовая рота ВСУ, это бывший полк «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Они очень хорошо подготовлены, высокомотивированы, поэтому началось более активное движение. Сейчас они, вероятно, немного приостановят ход нашего наступления, но надолго их не хватит», – полагает собеседник.

«Пока идут локальные бои – мы продвигаемся под Артемовском, под Авдеевкой и Угледаром. Уверенно идем вперед на Северском направлении. Никакого контрнаступления ВСУ нет, и в этом плане необходимо полностью доверять Министерству обороны», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Слухи о прорыве обороны на разных участках фронта стали результатом паники, которая, к сожалению, овладела и некоторыми нашими публичными персонами. Журналистам, находящимся в зоне СВО, необходимо тщательно сверять информацию с военным ведомством», – подчеркивает эксперт.

«Что касается реального наступления противника, то начнется оно с огневой подготовки – по нашим позициям будут массово наноситься ракетные удары. Только после этого ВСУ смогут начать взлом линии боевого соприкосновения. Никакие масштабные действия не будут основаны на планах о «ползучих атаках». Да, локальные бои могут проводиться для отвлечения внимания, но для контрнаступления будут использоваться совершенно другие силы», – резюмирует Леонков.

Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных участках линии соприкосновения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем.

Напомним, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» писал о серии немасштабных боев без задействования сил главного удара с западной бронетехникой. Отмечается, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», пытаясь замаскировать основное направление атаки. В сообщении подчеркивается, что ВСУ готовят свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно, какие-то удары будут ложные», – уточняют авторы публикации.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки офис Зеленского может организовать вторую.