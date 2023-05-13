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13 мая, суббота | Последнее обновление — 10:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Взрыв прогремел на окраине Луганска
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Взрыв прогремел на окраине Луганска
Взрыв прогремел на окраине Луганска в районе поселка Юбилейный
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Утром субботы, 13 мая, на окраине Луганска прогремел взрыв.
К месту происшествия, в поселок Юбилейный в Луганске, выдвинулись экстренные службы, передает РИА «Новости».
По словам очевидцев, в ряде домов выбиты стекла.
В пятницу в результате удара вооруженных сил Украины по Луганску пострадали шестеро детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в ряде регионов Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
Взрывы прогремели в Киеве, Николаеве, в районе Хмельницкого. Сообщалось о работе ПВО в Львовской области и столичном регионе, передает ТАСС.
В Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. Отмечается, что «объект находится вне населенных пунктов», передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг в результате взрывов в пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, произошла детонация боеприпасов вооруженных сил Украины. Во вторник Россия нанесла удар по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации резервов ВСУ.
Guardian раскрыла планы Зеленского по контрнаступлению
Guardian: Зеленский решил ударить по Южному фронту, чтобы пройти к Крыму
Украинский лидер Владимир Зеленский якобы рассчитывает произвести главный удар по южной части фронта, поскольку Крымский полуостров имеет ключевое значение, утверждает британская газета Guardian.
Донбасс станет для украинских военных при контрнаступлении не главным направлением, уверен военный эксперт Эд Арнольд в статье для Guardian, передает РИА «Новости».
По его мнению, наступление на позиции России на востоке не несет угрозы для Крыма. Десантная операция по переправе через Днепр также маловероятна, это слишком рискованный маневр из-за большой водной преграды.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключаются особенности украинского контрнаступления.
В ЕС назвали потери ВСУ в ходе конфликта на Украине
Euractiv: Потери ВСУ составили, по оценке Евросоюза, 13 тыс. убитых и 35 тыс. раненых
Украинская сторона потеряла убитыми более 10 тыс. военнослужащих с начала российской спецоперации, к такому выводу пришла разведка ЕС, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.
Украинская сторона в ходе конфликта потеряла 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными, уточняет портал Euractiv.
Отчет основан на данных самой Украины, сообщениях СМИ и утечках разведывательных данных.
В ноябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
В сентябре же глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что Украина потеряла 61 тыс. 207 человек убитыми и 49 тыс. 368 человек ранеными.
Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).
За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.
На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.
На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.
Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.
Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.
Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».
Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Удар ВСУ по Луганску был нанесен ракетами украинского комплекса «Гром»
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о применении украинскими войсками ракетного комплекса «Гром» при обстреле Луганска
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Вооруженные силы Украины при ударе по Луганску использовали предположительно оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ЛНР опубликовало в Telegram фото и видео последствий удара ВСУ. Указывается, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами «предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства». В результате «разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам». Кроме того, в результате украинского обстрела «повреждено остекление шести жилых домов».
В пятницу в Луганске прогремело два взрыва, о жертвах и пострадавших информации не поступало. В соцсетях утверждали, что рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD.
В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Марочко предположил, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Украинские военные впервые применили в ходе обстрела Луганска ракеты, способные лететь на 150 км до цели, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подобные боеприпасы, ударившие в пятницу по городу, вероятнее всего, должны иметь дальность до 150 км, заявил Марочко ТАСС.
Агентство отмечает, что официального подтверждения этим данным пока не было.
Напомним, в пятницу в Луганске произошли два взрыва, на место отправились силовики и сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших не сообщалось.
Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле
Зампред Совбеза Медведев заявил, что у Зеленского есть возможность «совершить трусливое самоубийство»
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что всех в Кремле ожидает «плохой конец», заявил, что у главы Украины есть шанс «сгинуть от своих рук», например, совершить «трусливое самоубийство».
В своем Telegram-канале он написал, что Зеленский «пожелал смерти всем в Кремле не от своих рук», однако у него самого есть шанс «сгинуть именно от своих рук».
«Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», – заключил Медведев.
Ранее сообщалось, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для Зеленского.
Земфира подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус иноагента
Певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) подала иск, потребовав снять с нее статус иностранного агента, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.
Артистка потребовала признать решение о включении ее фамилии в перечень иноагентов незаконным. Дата заседания суда пока не назначена, передает ТАСС.
Напомним, Земфиру внесли в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Причиной стала поддержка Украины и концерты, на которых она выступала с призывами против проведения спецоперации.
Управляемый с беспилотников штурм укрепрайона ВСУ сняли на видео
Минобороны показало кадры наступления российских военных на укрепрайон ВСУ в районе Спорного
Минобороны России показало видеозапись штурма украинского укрепрайона возле поселка Спорное отрядами группировки «Юг», управление штурма велось с помощью нескольких беспилотников.
Штурмовым отрядам обеспечивали поддержку бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Управление и корректировка огня производилась с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
Российские военнослужащие успешно захватили ротный опорный пункт, уничтожили несколько десятков украинских бойцов, пулеметные ДОТы и подходящие группы подкрепления.
Ранее Минобороны показывало запись боя подразделения Воздушно-десантных войск с группой бойцов ВСУ, записанный от первого лица.
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым компаний
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с металлургическим комбинатом украинского олигарха Рината Ахметова «Запорожсталь».
Зеленский заявил, что начата процедура по конфискации «российской доли» в предприятии, передает Life со ссылкой на публикацию украинского лидера в Telegram.
Также Зеленский ввел новый пакет санкций против российских компаний на Украине, передает ТАСС.
Глава страны указал, что в пакет попали компании, связанные с украинским политиком Виктором Медведчуком, и другими лицами, «обладающими активами на территории Украины».
Лавров: Спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
Глава МИД Лавров: Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
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Москва проводит спецоперацию на Украине в соответствии со статьей Устава ООН и уведомляла об этом Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров на Петербургском международном юридическом форуме.
Министр подчеркнул, что военная спецоперация проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону. Лавров добавил, что Совет Безопасности ООН был уведомлен об этом, передает РИА «Новости».
Глава МИД также указал, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Москвы. В частности, Лавров напомнил, что давление оказывается на международный суд, в который был подан иск к России по конвенции о предотвращении геноцида. «Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры», – указал министр.
Он также отметил, что одновременно более 30 государств, в основном Евросоюза и Североатлантического альянса, пытаются вступить в процесс на стороне Киева. Москва считает такие действия злоупотреблением процедурами суда и попыткой открытого давления и шантажа.
Ранее Лавров заявил, что после действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды ни одна уважающая себя страна не захочет иметь дело с Киевом.
Рар: Боррель пытается перетянуть Китай на сторону Брюсселя против России
Немецкий политолог Рар указал на попытки ЕС перетянуть Китай на свою сторону для изоляции России
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Цель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля – перетянуть Пекин на свою сторону. Но это едва ли получится, поскольку у Китая, как и у России, есть собственное видение геополитики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар, комментируя заявление Борреля о выгоде Китая от «поражения» России на Украине.
«Складывается ощущение, что Боррель снова что-то напутал. Западные страны с большим опасением смотрят на возможность военного союза России и Китая. Правда, есть и такие аналитики, которые считают, что Пекину выгодно ослабление Москвы, якобы Поднебесной хочется стать «старшим братом» в этих двусторонних отношениях», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Я бы трактовал заявление Борреля как попытку надавить на Китай, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Это должно поспособствовать планам ЕС изолировать Россию. В Европе очень хотят методом кнута в виде угроз санкциями и пряника в виде экономического партнерства перетянуть Пекин на сторону Брюсселя», – продолжил собеседник.
«Еще один важный момент – Китай с большим опасением смотрит на любые варианты сделки между Москвой и странами НАТО и ЕС. С их помощью, по мнению Пекина, Поднебесную могут изолировать в предстоящем противостоянии с США», – заметил политолог.
«Но несмотря на все, Китай и дальше будет оставаться для России мостом в глобальную экономику. А в Москве, в свою очередь, понимают, что ставка только на Китай для прорыва западной блокады недостаточна. Необходимо сосредоточиваться на укреплении взаимодействия со всеми партнерами по БРИКС, как важной альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», – заключил Рар.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок. Поражение Москвы на Украине не изменит его цели. Поднебесная сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – цитирует газета дипломата.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Поднебесной Москвы.
Кроме того, глава европейской дипломатии упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
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На месте удара в Луганске нашли обломки американской ракеты
Рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD, утверждает Telegram-канал «Военная хроника».
Подобные ракеты могут бить на расстояние от 450 до 900 км, они предназначены для имитации полета боевого самолета или крылатой ракеты, сообщает «Военная хроника».
В канале опубликовано фото обломков. Утверждается, что их обнаружили на территории луганского предприятия «Полипак».
Для обмана противовоздушной обороны у MALD есть система имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот.
В пятницу в Луганске произошли два взрыва, о пострадавших и погибших не сообщалось. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев таким образом пытается запугать жителей республики.
Эксперты оценили «информационный шум» вокруг попытки контрнаступления ВСУ
Эксперты рассказали о ситуации на фронте на фоне сообщений о якобы контрнаступлении ВСУ
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Все участки фронта контролируются российскими войсками. Вместе с тем не утихают обстрелы и артиллерийские дуэли. Противник продолжает готовиться к контрнаступлению, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Владимир Рогов, Владислав Бердичевский и Алексей Леонков. Ранее Минобороны опровергло сообщения о начале контрнаступления ВСУ.
«Минувшей ночью на Запорожском направлении противник не пытался перейти в полномасштабное наступление или даже провести разведку боем. Мы фиксировали артиллерийские дуэли, работу РСЗО, беспилотники. ВСУ обстреляли порядка восьми населенных пунктов. Мы, в свою очередь, достаточно результативно отвечали», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Источники, цели и причины вчерашнего информационного шума непонятны. Например, катера на Днепре, о которых разгонялась информация, сконцентрированы на Запорожском направлении довольно давно. Это бронекатера и самоходные понтонные переправы. Силы и техника противника продолжают стягиваться, их прячут преимущественно в овощехранилищах», – продолжил он.
«Вместе с тем стоит отметить, что из логистических центров в Днепропетровской области выходит техника и направляется на юг, к нам. Таким образом можно сделать вывод, что противник продолжает готовиться к контрнаступлению, но говорить о том, что оно уже началось, пока рано», – считает собеседник.
«Я бы также не стал отрицать риски попыток захвата Запорожской АЭС и в целом провокаций вокруг объекта. Неслучайно западные и украинские СМИ втягивают ЗАЭС в информационную повестку самыми различными способами. Накануне ВСУ заявили, что в случае наступления они якобы будут обходить станцию. Это выглядит смешно. После того как противник год ее обстреливал тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками, сейчас они вряд ли пройдут мимо», – подчеркнул Рогов.
«В ДНР боевые действия идут практически постоянно, но о контрнаступлении как таковом или его попытках говорить пока рано. По состоянию на минувший день наши военные немного продвинулись в сторону Авдеевки, в районе Каштанового и Крутой Балки. Но они пока там не закрепились», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Мы, конечно, готовимся дать отпор противнику, если он решит пойти в контрнаступление, закрепляемся на позициях, по всем направлениям выстроены укрепления. Во многом вчерашний шум начался из-за ситуации в Артемовске. Там идет постоянная работа артиллерии с двух сторон. Кроме того, в город зашла третья штурмовая рота ВСУ, это бывший полк «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Они очень хорошо подготовлены, высокомотивированы, поэтому началось более активное движение. Сейчас они, вероятно, немного приостановят ход нашего наступления, но надолго их не хватит», – полагает собеседник.
«Пока идут локальные бои – мы продвигаемся под Артемовском, под Авдеевкой и Угледаром. Уверенно идем вперед на Северском направлении. Никакого контрнаступления ВСУ нет, и в этом плане необходимо полностью доверять Министерству обороны», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Слухи о прорыве обороны на разных участках фронта стали результатом паники, которая, к сожалению, овладела и некоторыми нашими публичными персонами. Журналистам, находящимся в зоне СВО, необходимо тщательно сверять информацию с военным ведомством», – подчеркивает эксперт.
«Что касается реального наступления противника, то начнется оно с огневой подготовки – по нашим позициям будут массово наноситься ракетные удары. Только после этого ВСУ смогут начать взлом линии боевого соприкосновения. Никакие масштабные действия не будут основаны на планах о «ползучих атаках». Да, локальные бои могут проводиться для отвлечения внимания, но для контрнаступления будут использоваться совершенно другие силы», – резюмирует Леонков.
Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных участках линии соприкосновения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем.
Напомним, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» писал о серии немасштабных боев без задействования сил главного удара с западной бронетехникой. Отмечается, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», пытаясь замаскировать основное направление атаки. В сообщении подчеркивается, что ВСУ готовят свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно, какие-то удары будут ложные», – уточняют авторы публикации.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки офис Зеленского может организовать вторую.
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