Захарова допустила асимметричный ответ на блокировку счетов диппредставительств в Польше

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 11:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Боррель заявил о выгоде Китая от «поражения» России на Украине
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Захарова допустила асимметричный ответ на блокировку счетов диппредставительств в Польше
В МИД не исключили асимметричный ответ на блокировку счетов посольства и торгпредства России в Варшаве
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Москва допускает применение асимметричных мер в ответ на изъятие денежных средств со счетов посольства и торгпредства России в Варшаве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что действия польских властей противоречат не только традиционным принципам общения цивилизованных государств, но и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Она добавила, что Россия продолжит добиваться справедливости правовыми средствами, говорится в сообщении на сайте МИД России.
Однако, отметила Захарова, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Кроме того, Захарова допустила возможность использования в ответ асимметричных мер.
Напомним, в Польше у российских посольства и торгового представительства с банковских счетов изъяли свыше 1 млн долларов.
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Агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве
Агрессивная толпа помешала российскому послу Андрееву возложить цветы к мемориалу в Варшаве
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Толпа агрессивных людей преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда дипломат приехал во вторник, чтобы возложить цветы.
Собравшиеся требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленту с пиджака, передает РИА «Новости».
Позднее посол сообщил, что в результате действий толпы не пострадал. При этом возложить венок к мемориалу Андрееву не удалось. Посла вынудили покинуть место происшествия.
Глава дипмиссии сообщил, что «четкая установка» была очевидна. Дипломатов окружила полиция, протестующие «не тянулись своими руками и ногами». Андреев назвал произошедшее «безобразием», нарушением общественного порядка.
Между тем полиция, работавшая на мемориальном кладбище в Варшаве, заявила российским дипломатам, что у нее нет оснований препятствовать протестующим, передает ТАСС.
Андреев рассказал, что старший полицейский пояснил ему, что происходящее является «официальным мероприятием», которое санкционировала мэрия. Он призвал российских дипломатов «рассмотреть возможность удалиться», перейти в другое место.
Посол добавил, что подобный инцидент является неприятным, однако это не выбивает российских дипломатов из равновесия. Несмотря на провокации со стороны недоброжелателей, День Победы всегда будет оставаться праздником. «Это наша победа, и победа всегда будет за нами», – подчеркнул он.
Еще до инцидента в посольстве России в Польше заявили, что российские дипломаты не собираются в День Победы отказываться от возложения венков на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.
Всю площадь перед входом на кладбище заставили украинскими флагами и крестами. Один из элементов мемориального комплекса осквернили антироссийскими надписями.
Напомним, в прошлом году Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красной жидкостью. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
После этого президент Владимир Путин наградил дипломата орденом Александра Невского.
Песков счел граничащим с безумием решение Польши переименовать Калининград
Песков назвал граничащим с безумием решение Польши переименовать Калининград в «Крулевец»
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Решение властей Польши о переименовании российского Калининграда в «Крулевец» является «уже не русофобией», а процессом, который граничит с безумием, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что на протяжении всей истории Польша время от времени скатывается «в это безумие своей ненависти к русским». События повторяются на протяжении столетий – с XVI-XVII веков, а то и раньше, передает ТАСС слова Пескова.
Так Песков прокомментировал решение польской комиссии по стандартизации географических названий, которая официально переименовала российский Калининград, дав городу польское название «Крулевец». В комиссии отметили, что в Польше «эмоционально» и «негативно» реагируют на названный в честь Михаила Ивановича Калинина большой город вблизи своих границ.
Как заявил РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, у города есть имя, официальный топоним – Калининград, а все остальное – просто инсинуации. С таким же успехом Республику Польша можно переименовать в «Царство Польское», а Гданьск называть Данцигом, отметил он.
Он добавил, что городские власти придерживаются официальных топонимов и того же самого требуют от других.
Россия пообещала ответ на срыв церемонии возложения венков в Варшаве
МИД: Польше будет заявлен протест в связи со срывом церемонии возложения венков на День Победы в Варшаве
Россия должным образом отреагирует на действия польских властей в связи со срывом церемонии возложения венков российскими дипломатами на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю Дня Победы, сообщили в МИД.
В МИД России отметили, что дипведомство Польши было проинформировано заранее о планах посольства России возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве, однако провокации так называемых протестующих не пресекли. Польской стороне будет заявлен решительный протест, говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что действия Варшавы будут рассматриваться как очередное проявление недружественного отношения и оскорбление памяти погибших при освобождении Польши от германской оккупации 600 тыс. советских воинов.
В российском МИД подчеркнули, что линия польских властей не останется без должной реакции, а случившееся демонстрирует двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны.
Ранее агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве.
В то же время на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве в День Победы появились вульгарные надписи.
Названо изъятое Польшей со счетов диппредставительств России количество денег
У посольства и торгпредства России в Польше со счетов изъяли 1,2 млн долларов
В Польше у российских посольства и торгового представительства с банковских счетов изъяли свыше 1 млн долларов, сообщают местные СМИ.
Польская прокуратура еще больше года назад заблокировала около 800 тыс. злотых и более 912 тыс. долларов (более 1,2 млн долларов) на счетах посольства России, теперь же ведомство признало эти средства вещественными доказательствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.
После признания этих денег вещественными доказательствами прокуратура страны перечислила их себе на счет. Решение окончательно вступило в силу в среду, 10 мая.
Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев допускал вероятность разрыва дипломатических отношений с Варшавой.
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В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины
Mysl Polska: Польша останется наедине с Россией после поражения Украины
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Вашингтон оставит Варшаву один на один с Москвой после того, как проиграет Киев, поскольку сам будет в состоянии вооруженного конфликта с Пекином, полагает обозреватель газеты Mysl Polska Анджей Шлензак.
Украинские подразделения не побеждают на поле боя, и шансов у нее победить все меньше, заявил обозреватель Mysl Polska, передает радио Sputnik.
Американская сторона намеревается конфликтом на Украине максимально ослабить Россию политически, экономически и в военном плане. Китай же не может позволить ослабить Россию.
КНР, вступая в игру на Украине, превращается из регионального игрока в глобального и приближает начало конфликта США и Китая, и это не скажется лучшим образом на Польше, полагает автор статьи.
Если Киев проиграет Москве, а на другой части света вспыхнет китайско-американский конфликт, то вряд ли Вашингтон поддержит Варшаву, указал Шлензак.
США придется сосредоточить все силы против Китая и привлечь к этому НАТО, а Польша, разрушившая отношения с Россией, не сможет ни на кого рассчитывать, пояснил он.
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Польша переименовала российский Калининград
TVN: Польша официально изменила официальное название российского Калининграда на Крулевец
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Власти Польши изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец», соответствующее решение принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном геодезисте республики и вступило в силу во вторник.
Заседание комиссии состоялось еще 12 апреля. Тогда было принято решение, что «для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец». При этом название Калининград комиссия использовать не рекомендует, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TVN.
Комиссия утверждает, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец». В заявлении комиссии утверждается, что нынешнее русское название города якобы является «искусственным» и будто бы «не связано» с городом и регионом.
Отмечается также, что в Польше «эмоционально» и «негативно» воспринимают «название большого города» вблизи польских границ, названного именем Михаила Ивановича Калинина.
Комиссия в своем решении подчеркивает право государства на использование в своем языке традиционных названий, которые «составляют его культурное наследие». Отмечается, что нельзя принудить страну «использовать в своем языке неприемлемые названия».
В Калининграде объяснили подоплеку польского решения по переименованию города
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Лысков объяснил решение Варшавы называть Калининград по-польски
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Страны НАТО во главе с США пытаются разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Но это – безумные фантазии, сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя решение властей Польши переименовать Калининград в «Крулевец».
«Поляки в целом славятся своей достаточно большой и неоднозначной историей. Их все время преследовали неоправданные имперские амбиции о «Великой Польше от моря до моря» и так далее», – рассказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.
«Понятно, почему именно сейчас они решили поднять вопрос о переименовании Калининграда. Мы видим, что страны НАТО во главе с США накачивают поляков идеологически и материально. Цель – разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Поэтому Варшава начинает требовать какие-то репарации у Германии, а также проводить крайне русофобскую политику и так далее», – отметил он.
«Что касается реакции местных жителей на решение Варшавы о переименовании, то мы уже совершенно перестали чему-либо удивляться. Если бы в таких заявлениях была хоть капля здравого смысла, то, возможно, стоило бы над ними задуматься, сделать какие-то выводы. Но пока все это выглядит просто как безумные фантазии», – акцентировал Лысков.
«Я не думаю, что это переименование обернется чем-то в практической плоскости. Ну поменяют они у себя дорожные указатели и какие-то документы, но ведь принципиально ничего от этого не изменится. Кроме того, очевидно, что никто не собирается воспринимать эти польские бредни всерьез», – заключил он.
Ранее власти Польши изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Соответствующее решение принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном геодезисте республики и вступило в силу во вторник.
Как стало известно, заседание комиссии состоялось еще 12 апреля. Тогда было принято решение, что «для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец». При этом название Калининград комиссия использовать не рекомендует.
В заявлении утверждается, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец, а нынешнее русское название города якобы является «искусственным» и будто бы «не связано» с городом и регионом. Отмечается также, что жители «эмоционально» и «негативно» реагируют на названный в честь Михаила Ивановича Калинина большой город вблизи своих границ.
Комиссия в своем решении подчеркивает право государства на использование в своем языке традиционных названий, которые «составляют его культурное наследие». Отмечается, что нельзя принудить страну «использовать в своем языке неприемлемые названия».
Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков назвал решение властей Польши «уже не русофобией», а процессом, который граничит с безумием. Он напомнил, что на протяжении всей истории Польша время от времени скатывается «в это безумие своей ненависти к русским». События повторяются на протяжении столетий – с XVI-XVII веков, а то и раньше, отмечает Песков.
На этом фоне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польшу следует переименовать в «Варшавское герцогство» или «Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи». Медведев также считает, что в таком случае нужно переименовать Краков в Krakau, Гданьск в Danzig, Щецин в Stettin, Познань в Posin и Вроцлав в Breslau.
Экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела в Польше из-за конфликта на Украине
СМИ: Польские следователи заподозрили экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке конфликта на Украине
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования Польши о событиях на Украине. Его подозревают в энергетическом давлении на ЕС и Украину, а также в подготовке конфликта, сообщила радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, генеральная прокуратура Польши получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, связанного с конфликтом на Украине. По версии польских следователей, он использовал свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы надавить на ЕС и Украину, передает РИА «Новости».
Также следователи не исключают того, что Шредер имел отношение к подготовке «российского вторжения».
Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.
Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.
СМИ также писали, что запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) был отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии.
Польша вознамерилась создать самую сильную армию в Европе за два года
Глава Минобороны Польши Блащак заявил, что сухопутная армия страны станет самой сильной в Европе через два года
Польская сухопутная армия станет самой сильной в Европе через два года, заявил на Польском радио вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, у польских властей имеются предположения, что в течение двух лет в стране будет создана самая сильная сухопутная армия в Европе, передает РИА «Новости».
Блащак отметил, что потенциальным противником в Польше как и прежде видят Россию. По этой причине, как подчеркнул польский министр, в Польше будет создаваться войско, способное «сдержать агрессора», чтобы Москва «не решилась напасть».
Ранее газета ВЗГЛЯД заявляла, что отношения России с Польшей дошли до предела.
Медведев предложил переименовать Польшу в «Варшавское герцогство»
Медведев предложил новые названия для Польши и польских городов после переименования Варшавой Калининграда в Крулевец
Польшу следует переименовать в «Варшавское герцогство» или «Царство Польское», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после решения польской стороны «переименовать» Калининград.
Польская сторона предлагает называть Калининград Крулевец, напомнил заместитель председателя Совета Безопасности России в своем Twitter, передает РИА «Новости».
В таком случае нужно переименовать Краков в Krakau, Гданьск в Danzig, Щецин в Stettin, Познань в Posin и Вроцлав в Breslau.
Он добавил, что список можно продолжать очень долго, а саму Польшу следует именовать «Варшавским герцогством» или «Царством Польским в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи».
Напомним, польские власти изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это решение граничит с безумием.
Посла России вызвали в МИД Польши из-за инцидента с самолетом
Российский посол Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, где ему вручили ноту в связи с инцидентом с самолетом польской погранстражи, сообщил пресс-секретарь польского ведомства Лукаш Ясина.
Инцидент, о котором идет речь, произошел с российским истребителем и самолетом пограничной стражи Польши, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны Румынии сообщило, что инцидент произошел 5 мая. Сообщалось, что польский самолет L410 Turbolet был перехвачен российским истребителем Су-35. Утверждается, что польский самолет патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем.
Кремль отреагировал на инцидент с российским послом в Польше 9 мая
Песков об инциденте с послом Андреевым в Варшаве: Это недружественные и враждебные действия Польши
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на инцидент с российским послом Сергеем Андреевым на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник, 9 мая, а путь ему преградила агрессивная толпа.
Комментируя инцидент с российским послом, а также принятое в Польше решение о «переименовании» российского Калининграда, Песков заявил, что такие действия не несут ничего хорошего для Польши, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что это не что иное как недружественные и враждебные действия в отношении России.
Напомним, толпа агрессивных людей на мемориальном кладбище в Варшаве преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву, который уже подвергался атаке в Польше. Возложить цветы к мемориалу, который в тот же день осквернили бранными надписями, не дали.
Москва пообещала, что должным образом отреагирует на действия польских властей в связи со срывом церемонии возложения венков.
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов
На постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве в День Победы появились вульгарные надписи.
Надписи антироссийского и нецензурного содержания нанесли черной краской, передает РИА «Новости».
На месте работают полицейские, однако не предпринимается никаких попыток привести кладбище в порядок.
Напомним, толпа агрессивных людей преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда дипломат приехал во вторник, 9 мая, чтобы возложить цветы. Собравшиеся требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленту с пиджака. В итоге толпа оттеснила дипломатов к автомобилю.
Подобный инцидент произошел и в прошлом году. Тогда Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красной жидкостью. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
Россия прекратила действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в науке и технике
МИД: Россия прекратила действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в науке и технике
Россия прекращает действие соглашения 1993 года с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники, сообщило Министерство иностранных дел России.
В сообщении МИД на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что соглашение о сотрудничестве в области науки и техники с Польшей, подписанное в Варшаве 25 августа 1993 года, прекратило действие 3 мая.
Соглашение предусматривало сотрудничество в сфере НТС между госструктурами и частными фирмами в целях интеграции обоих государств в мировое научное и техническое сообщество.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отношения России с Польшей дошли до предела.
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД России из-за провокации в Варшаве
В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского, там ему вручили ноту протеста в связи с провокацией 9 мая на кладбище-мавзолее советских воинов в польской столице.
Щлядевскому вручили ноту протеста в связи с произошедшим в Варшаве, сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что на День Победы, священный для жителей России и других стран, входивших в состав СССР, «при сознательном бездействии польских властей» сорвали традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма.
Также дипломату было заявлено, что «разнузданная антироссийская вакханалия», начатая Варшавой, вышла за рамки принципов общения соседних стран. Российская сторона будет не только фиксировать эти проявления, но и давать ответные меры.
«Российская сторона, разумеется, оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий», – заключили в МИД.
В польской столице на 9 Мая агрессивная толпа на мемориальном кладбище преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву, который уже подвергался атаке в этой стране. Возложить цветы к мемориалу, который в тот же день осквернили бранными надписями, дипломату не позволили.
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