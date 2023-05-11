Экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела в Польше из-за конфликта на Украине

СМИ: Польские следователи заподозрили экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования Польши о событиях на Украине. Его подозревают в энергетическом давлении на ЕС и Украину, а также в подготовке конфликта, сообщила радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, генеральная прокуратура Польши получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, связанного с конфликтом на Украине. По версии польских следователей, он использовал свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы надавить на ЕС и Украину, передает РИА «Новости».

Также следователи не исключают того, что Шредер имел отношение к подготовке «российского вторжения».

Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.

Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.

СМИ также писали, что запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) был отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии.