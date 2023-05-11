Один из кандидатов в президенты Турции снялся с выборов

Кандидат в президенты Турции Индже сообщил, что не будет участвовать в выборах

Кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже сообщил, что решил снять кандидатуру за три дня до выборов.

В сообщении Индже указал, что снимает свою кандидатуру, но предложил проголосовать за партию, чтобы она попала в парламент, передает РИА «Новости».

Теперь за кресло президента будут бороться три кандидата, а выборы состоятся 14 мая. В выборах участвуют: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Второй тур, если кандидат не наберет 50% голосов, состоится 28 мая.

Ранее глава МВД Сулейман Сойлу заявил, что западная пресса во главе с США активно освещают выборы в Турции, чтобы манипулировать результатами. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем грозит отказ от итогов голосования сторонами.