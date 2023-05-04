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4 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
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Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Власть и оппозиция в Турции вместе дали старт цветной революции

Соцопросы еще в начале года показывали, что президент Эрдоган рискует проиграть своему давнему сопернику Кылычдароглу Umit Turhan Coskun/NurPhoto/Reuters
Предвыборная интрига в Турции закручивается – обе стороны дали понять, что могут и не признать результат голосования, если цифры не понравятся. Угроза подогревается тем, что, по опросам, Эрдоган и его соперник Кылычдароглу идут ноздря в ноздрю, а значит, и победа не будет убедительной – что-то вроде 51 на 49. Какие аргументы идут сейчас в ход в предвыборной агитации? И как вообще непобедимый Эрдоган оказался на грани фиаско? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой. Подробности...
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Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
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Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...
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Если не Байден, то Кеннеди

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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой
    Соцопросы еще в начале года показывали, что президент Эрдоган рискует проиграть своему давнему сопернику Кылычдароглу
    		  
    4 мая 2023, 13:08
    Фото: Umit Turhan Coskun/NurPhoto/Reuters
    Текст: Юрий Зайнашев

    Предвыборная интрига в Турции закручивается – обе стороны дали понять, что могут и не признать результат голосования, если цифры не понравятся. Угроза подогревается тем, что, по опросам, Эрдоган и его соперник Кылычдароглу идут ноздря в ноздрю, а значит, и победа не будет убедительной – что-то вроде 51 на 49. Какие аргументы идут сейчас в ход в предвыборной агитации? И как вообще непобедимый Эрдоган оказался на грани фиаско?

    «США пытаются остановить развитие Турции и заставить ее идти назад и переживать поражения. Но этого, по его словам, не произойдет, когда у руля президент Тайип Эрдоган». С таким заявлением в среду выступил Сулейман Сойлу, глава МВД и один из близких соратников турецкого президента. Сойлу пожаловался, что США с первого дня его работы министром начали оказывать на него давление.

    Как напоминает ТАСС, в последнее время министр резко усилил антизападную риторику. В конце апреля он даже заявил, что Вашингтон и Брюссель вынашивают планы смещения президента Эрдогана и используют в этих целях оппозицию, а выборы станут лишь поводом для реализации такого замысла.

    Профессор Стамбульского университета, политолог Мехмет Перинчек заявил в интервью газете ВЗГЛЯД, что Эрдогану перед выборами мешают его попытки сохранить близкие отношения с США и НАТО. «Турция так и не пошла на решительные шаги, чтобы занять особое, достойное место в Евразии, а без этого страна не решит свои коренные проблемы – ни экономические, ни геополитические, ни проблемы своей безопасности», – полагает эксперт.

    «Оппозиция – это инструмент Запада, но и Эрдоган боится ссориться с Западом. Поэтому из окружения президента звучит все время противоречивая риторика. Сразу после решительных выступлений Сойлу, на другое утро выступает представитель президента Ибрагим Калын, который говорит: нет, мы – надежные партнеры США. Ему вторит глава МИД Мевлют Чавушоглу: мы ближе к НАТО, чем к России. Кому верить? Получается, Анкара и американцам улыбается, и с русскими флиртует. Нет последовательности. Я уверен: будь линия Сойлу выбрана как единственная, Эрдоган выиграл бы выборы. А такая непоследовательность не даст никаких результатов», – сетует Перинчек.

    В президентских и парламентских выборах 14 мая, согласно данным ЦИК, смогут принять участие 64 млн граждан Турции. В итоговый список кандидатов вошли четыре претендента, но главными соперниками считаются 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган как кандидат от «Республиканского альянса» и кандидат от оппозиционного «Народного альянса» 74-летний Кемаль Кылычдароглу.

    Оппозиционный «Народный альянс» (или «Стол шести») состоит из шести партий: это кемалистская Республиканская народная партия, созданная еще Ататюрком, исламистская Партия счастья, правая националистическая Хорошая партия, центристская Демократическая партия, Партия будущего и Партия демократии и прогресса. Готовность таких разных сил объединиться, по мнению аналитиков, – индикатор того, как сильно их избиратели ждут перемен в стране.

    Кылычдароглу уже отверг обвинения в том, что Запад готовит «политический переворот» с опорой на его альянс. «На самом деле это вы совершаете переворот. Эта страна устала от переворотов», – сказал главный соперник Эрдогана. Кылычдароглу в случае избрания пообещал восстановить в Турции «права, правосудие и справедливость». «Пусть это будет моим обещанием. Я буду служить всем 85 млн граждан Турции, буду проявлять уважение к каждому из вас», – отметил он.

    Одновременно заместитель Кылычдароглу по партии Мухаррем Эркек выступил с утверждением, что внутри ведомства Сойлу создана тайная «параллельная структура» для наблюдения за ходом голосования. «В министерстве создана система слежения за выборами, параллельная системе ЦИК. МВД направило циркуляр всем губернаторствам с требованием создания модуля отслеживания выборов. В населенных пунктах с численностью до 20 тыс. жителей в этих целях будут назначены минимум три человека, в городах с населением 20–100 тыс. – пять человек, с населением, превышающим 100 тыс., – десять человек», – сказал зампред НРП. По его мнению, Сойлу готовит преступление.

    Профессора Перинчека беспокоит, что обе стороны намекают на то, что не признают результаты, если проиграют. Оппозиционеры говорят, что люди Эрдогана начали готовить фальсификации. Именно на это указывает заявление заместителя Кылычдароглу Мухаррема Эркека о том, что в МВД создана «тайная структура». С другой стороны, Сойлу тоже дает понять, что, мол, оппозиция готовит переворот, поэтому мы не должны отдавать власть «врагам народа», – отметил он.

    Такой отказ априори признавать итоги голосования грозит Турции очень серьезными потрясениями, предостерегает профессор. «Опросы указывают, что разница в голосах может быть незначительной – например, 51% против 49%. Такой небольшой перевес может послужить поводом для попытки устроить «оранжевую революцию» со стороны кемалистов», – говорит эксперт и добавляет: и наоборот, у Эрдогана будет сильный соблазн не отдавать власть оппозиции, если он проиграет с таким счетом.

    «Кроме того, вполне вероятен другой сценарий, менее кризисный для страны, но все равно неприятный: Эрдоган побеждает на президентских выборах, но его партия не набирает большинство в парламенте. Это тоже означает затяжной кризис власти, потому что глава государства не сможет проводить через парламент никакие законы. В такой ситуации президент, скорее всего, постарается через полгода инициировать перевыборы парламента», – предупреждает Перинчек.

    «Каждые выборы в Турции сопровождаются такими ожиданиями, поскольку в истории страны бывало не раз, когда даже законно избранных лидеров потом свергали или даже казнили, особенно если эти политики не нравились военным», – говорит по этому поводу эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов, и добавляет: «В прежние времена победа на выборах еще не всегда означала удержание власти. Да и самого Эрдогана военные попытались свергнуть в 2016 году. Но мне кажется, та попытка оказалась тщетной как раз потому, что времена изменились».

    Даже если Эрдоган и победит с небольшим перевесом, Кылычдароглу вряд ли выведет на улицу своих сторонников, чтобы с помощью толпы переиграть результаты голосования, считает Семенов. «Такой ход поставит крест на его политической карьере, как и всех политиков, которые примут участие в такой попытке переворота. Поражение на президентских выборах – не такая уж экзистенциальная угроза для Кылычдароглу и для альянса из шести партий, которые его поддерживают. Остается парламент, через который партии смогут влиять на ситуацию в стране.

    А попытка обрушить всю страну в хаос с помощью цветной революции – это игра с неизвестными последствиями.

    Ради чего тогда рисковать?» – задает востоковед риторический вопрос.

    «Да, общество расколото. Но оно в Турции давно расколото. Так что, думаю, наоборот, и Эрдоган, и Кылычдароглу постараются удержать своих рядовых сторонников от столкновений, от массовых драк. А вот такие массовые беспорядки вполне могут вспыхнуть в ночь после выборов на улицах городов – безо всякой отмашки сверху. Это своеобразная традиция Турции – спонтанная уличная активность граждан. Там даже болельщики футбольных команд делятся по политическому признаку – одни за правящую партию, другие – за оппозицию. Именно так, кстати, и вышли сторонники Эрдогана, с голыми руками против военных во время путча 2016 года», – напоминает эксперт.

    По его мнению, хотя осталось меньше двух недель, предсказать результат невозможно, потому что слишком много тех, кто не определился, – это 10–15%: «Они могут кардинально поменять расклад сил. С одинаковой вероятностью может победить и Эрдоган, и Кылычдароглу, и при этом и тот и другой могут проиграть парламентские выборы».

    В последние недели произошло сразу несколько событий, призванных поднять популярность президента, отмечает востоковед.

    «Сейчас используются все рычаги воздействия на аудиторию. Например, во вторник Эрдоган объявил об открытии нового нефтяного месторождения. Но это слабый аргумент, потому что еще толком неизвестно, насколько оно большое. А вот тот факт, что заступил на службу первый десантный корабль, на котором размещены новейшие беспилотники «Байрактар-ТБ3», на какую-то часть публики подействует. На него экскурсии ходят. Это – да, доказательство того, что при Эрдогане Турция стала морской державой. Церемония на АЭС «Аккую» тоже повлияла на его рейтинг. Эрдоган наверняка специально приурочил ее к выборам, чтобы показать, что Турция вошла в клуб условно «ядерных держав» с мирным атомом», – перечисляет Семенов.

    Как сообщило в среду РИА Новости, судя по соцопросам, имя следующего президента вряд ли станет известно вечером 14 мая. «Вероятность того, что выборы закончатся в первом туре, составляет менее 50%. Ситуация с голосованием Эрдоган / Кылычдароглу: Эрдоган, кажется, немного впереди. Доли голосов так близки... Голосование за рубежом будет гораздо более решающим, чем ожидалось», – предрекает колумнист газеты Hürriyet. Если понадобится второй тур, он пройдет 28 мая.

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