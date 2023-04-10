ВМС Турции получили десантный корабль с «Байрактарами»

ТРТ: На службу ВМС Турции заступил первый десантный корабль «Анадолу», на котором разместят БЛА

Первый десантный корабль TCG Anadolu, на котором будут размещены новейшие беспилотники (БЛА) «Байрактар-ТБ3», заступил на службу ВМС Турции, сообщает телеканал ТРТ, который транслирует кадры с официальной церемонии.

Как отмечает Анатолийское агентство, этот корабль не только «усилит мощь турецкого флота, а по своим возможностям позволит распространить зону операционных возможностей ВС Турции далеко за пределы территориальных вод», передает ТАСС.

Ранее в Турции испытали новый БПЛА вертикального взлета и посадки компании Baykar, в ходе испытаний дрон успешно набрал операционную высоту в 8 тыс. футов. Беспилотник, который будет базироваться на десантном корабле TCG Anadolu, планируется принять на вооружение уже в 2023 году.