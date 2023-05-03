Политолог объяснил, почему рейтинги Эрдогана и его соперника на выборах сравнялись

Политолог: Граждане Турции будут выбирать того, кто совершит меньше ошибок

Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу допускают критические ошибки, поэтому итоги выборов для дальнейшего развития страны ничего не решат, кто бы ни победил, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Стамбульского университета, политолог Мехмет Перинчек. Ранее голоса в опросах за Реджепа Тайипа Эрдогана и за единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти сравнялись.

Турецкий политолог считает, что рейтингам Кылычдароглу помогают два сильных фактора – поддержка Запада и ошибки самого Эрдогана. По словам Перинчека, до 2015 года Эрдоган двигался в фарватере американской, либеральной экономической политики, чем сильно навредил национальным производительным силам. Такой курс в итоге ослабил ценность турецкой лиры относительно доллара. Сейчас страна переживает острый экономический кризис, что, естественно, и порождает сильное недовольство народа, считает политолог.

«У Кылычдароглу, по-моему, нет разумных сценариев выхода из кризиса. Однако народ в любом случае уже устал от Эрдогана. За 20 лет правления он так и не смог поднять уровень жизни многих рядовых турок», – отметил Перинчек.

Он считает, что Эрдогану мешают его попытки сохранить отношения с США и НАТО. Турция так и не пошла на решительные шаги, чтобы занять особое, достойное место в Евразии, а без этого, на взгляд политолога, страна не решит свои коренные проблемы – ни экономические, ни геополитические, ни проблемы своей безопасности.

«Кылычдароглу олицетворяет сугубо проатлантический курс, так что он тоже вряд ли справится. Но, как известно, если вы долгое время не можете решить стоящие перед страной задачи, общество рано или поздно начнет искать вам замену», – подчеркнул эксперт.

«14 мая, к сожалению, граждане Турции будут выбирать не того, кто лучше, они будут выбирать того, кто, будучи у власти, совершит меньше ошибок, по их мнению. Обе стороны допускают критические ошибки, поэтому по итогам голосования никаких решений найдено не будет, кто бы ни победил. После выборов нас ждет постоянный кризис», – подытожил Перинчек.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган , кандидат от оппозиционного «Народного альянса» 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая.

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