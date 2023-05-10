МВД Турции обвинило США в попытках вмешательства в выборы

Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в попытках вмешательства в выборы при помощи СМИ

Западная пресса во главе с США активно пишет о выборах президента в Турции, чтобы проманипулировать их результатами, заявил газете Yeni Akit глава МВД Сулейман Сойлу.

По его словам, Штаты усилили свои действия в плане вмешательства в турецкие выборы. Все это происходит в связи с тем, что Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года, однако действующему президенту Тайипу Эрдогану удалось от этого избавиться, передает РИА «Новости».

Тем не менее, Штаты имеют свое видение и касательно ситуации в Турции, так как, по мнению эксперта, с момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность, а США этого не хочет.

Также Сойлу отметил, что на Западе утверждают, что геополитические предпочтения Анкары не соответствуют ее интересам, при этом суть не в том, что она «не приняла американский мандат», а в том, что 104 года они пытаются отомстить за это».

Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.