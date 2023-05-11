Бывший учитель из Коми приговорен за оправдание теракта на Крымском мосту

В Коми экс-учителю Тушканову дали 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма и дискредитацию ВС, сообщил адвокат Владислав Коснырев.

В декабре 2022 года Сыктывкарский горсуд арестовал Тушканова по обвинению в публичном оправдании с использованием интернета терроризма, дело на бывшего учителя было заведено на основании комментария, где Тушканов назвал теракт на Крымском мосту «подарочком на день рождения» президента Владимира Путина.

Как сообщил Коснырев, Тушканову назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев заключения с лишением права на администрирование интернет-ресурсов на срок в три года, передает РИА «Новости».

Согласно информации на сайте Росфинмониторинга, Тушканов был включен в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности.

Ранее в Екатеринбурге арестовали местного активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании терроризма.