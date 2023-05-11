«Калашников» сдал рекордное за десятилетие количество оружейных изделий

«Калашников» в первом квартале 2023 года сдал рекордное за последние десять лет количество оружейных изделий

«Калашников» почти на 40% увеличил производство в первом квартале этого года, установив рекорд по количеству сданной продукции за последние десять лет, сообщила пресс-служба концерна.

Согласно сообщению пресс-службы, «Калашников» увеличил объем производства на 38% по результатам первого квартала года и установил рекорд последних десяти лет по числу сданных изделий, передает ТАСС.

В концерне добавили, что загрузка оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 8%.

Ранее в ходе посещения завода «Калашников» в Ижевске зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у России достаточно вооружений.