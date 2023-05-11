Пенсионера МВД задержали за продажу похищенных из вещдоков наркотиков

Экс-главу тылового подразделения Астраханского линейного отдела МВД на транспорте заподозрили в подмене хранящихся в качестве вещественных доказательств наркотиков на песок, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Следствие считает, что преступление совершили с сентября по ноябрь 2012 года, подозреваемыми являются бывший начальник тылового подразделения и неустановленные лица, сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, злоумышленники воспользовались ключом от входной двери комнаты хранения вещественных доказательств Астраханского ЛО МВД на транспорте и украли там наркотики весом в 10 кг, заменив его на песок.

Подозреваемого задержали только после его ухода на пенсию при сбыте наркотиков.

Уголовное дело заведено по статье «Хищение наркотических средств в особо крупном размере».

Между тем источник РИА «Новости» отметил, что речь может идти о хищении героина.

В апреле главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Свердловской области Ивана Ергеледжи арестовали по подозрению в мошенничестве.