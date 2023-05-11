Российские войска за сутки уничтожили 490 украинских военных

Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Рядом с Ивановкой Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Потери противника за последние сутки составили до 125 военнослужащих, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», говорится в Telegram-канале МО.

Недалеко от Нескучного Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Невским, Червоной Дибровой ЛНР), а также Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР).

За прошедшие сутки ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. ВДВ оказывали поддержку, сковывая подразделения ВСУ на флангах.

Авиацией в этом районе за минувшие сутки совершены восемь вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 95 огневых задач.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражена живая и сила и техника противника у Красного, Калиновки и Часова Яра ДНР, сообщил Конашенков.

За сутки на этом направлении уничтожены до 230 военнослужащих и наемников, гаубица Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Возле Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Пречистовкой ДНР, Малиновкой, Гуляйполем, Новоданиловкой и Каменским Запорожской области. За последние сутки на этих направлениях уничтожены более 110 военнослужащих и семь автомобилей.

Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 20 военнослужащих, американская артсистема М777, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны, отметили в Минобороны.