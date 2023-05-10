Представитель Кремля Песков: Плачевно незнание в США истории Великой Отечественной войны

Незнание в Соединенных Штатах истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там вырастет поколение, которое не будет трезво оценивать настоящее и будущее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, происходит плачевный процесс, в котором американцы, не зная ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, произведут поколение, которое попросту не сможет трезво оценивать настоящее и будущее, передает РИА «Новости».

Также представитель Кремля подчеркнул, что различные социологические материалы указывают на то, что молодое поколение США уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. Более того, уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого, отметил он.

«В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа», – резюмировал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу во Второй мировой войне одержали «США и союзнические силы».