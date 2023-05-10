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10 мая, среда | Последнее обновление — 09:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МВД Турции обвинило США в попытках вмешательства в выборы
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В сети и в жизни – две параллельные реальности. И происходящее на Украине – война таких реальностей. Где понимание происходящего приходит, только когда видишь лично трупы в воронке от взрыва и свежие могилы у дома.
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В День Победы мы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами.
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Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российских болельщиков выгнали с чемпионата мира по дзюдо в Дохе за георгиевские ленточки
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Организаторы проходящего в Дохе чемпионата мира по дзюдо попросили покинуть арену российских болельщиков, которые пришли с георгиевскими ленточками на одежде, сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).
Как сообщил источник ТАСС, организаторы попросили россиян снять георгиевские ленты, болельщики сделать это отказались, после чего их попросили покинуть арену и запретили впредь посещать соревнования.
Чемпионат мира проходит в Дохе с 7 по 14 мая.
Ранее IJF отказала в допуске к чемпионату мира восьми российским дзюдоистам.
Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
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День Победы на Украине обычный рабочий день, на улицах Киева большой поток машин, люди едут по своим делам, ощущения праздника нет, поделились очевидцы.
Как сообщает ТАСС, в условиях военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено. В 2022 году 9 мая также был рабочим днем, но ранее это был выходной.
Собеседники агентства рассказали, что ощущения праздника нет, они поздравляют только тех, кто разделяет их взгляды.
При этом украинские СМИ сообщают, что жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Захарова отреагировала на претензии Киева из-за гостей парада Победы в Москве
Захарова: Киевский режим вовлекает все общество не просто в травлю, а в террористическую деятельность
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию украинского внешнеполитического ведомства на приезд иностранных лидеров в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
«Во-первых, фашистов забыли спросить», – написала Захарова в Telegram-канале, отреагировав на заявление МИДа Украины, который назвал «аморальным и недружественным шагом» в отношении Киева присутствие лидеров стран СНГ на параде на Красной площади в российской столице.
Во-вторых, Захарова предложила поговорить о «морали». Она рассказала об опросе, который устроило украинское государственное информационное агентство УНИАН. Украинских читателей спросили, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России они хотели бы видеть следующими жертвами террористического акта после убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и нападения на Захара Прилепина.
По словам Захаровой, у террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать – человеконенавистнические.
В «списке на казнь», продолжила представитель российского внешнеполитического ведомства, фигурируют телеведущий Владимир Соловьев, главред RT Маргарита Симоньян, журналист Антон Красовский, телеведущий Дмитрий Киселев, журналист Сергей Мардан и военкор Семен Пегов. К настоящему времени, отмечает Захарова, проголосовали почти 50 тыс. человек. Террористическая идеология находит отклик у украинского обывателя, обработанного термоядерной нацистской пропагандой, делает вывод официальный представитель МИДа, проанализировав количество лайков и комментариев под постом.
Захарова отметила, что никто из «западных покровителей киевского вертепа» не одернул своих «подопечных», в международных структурах также ничуть не возмутились. «Не для того это озверевшее отребье выращивали», – подчеркнула она, отметив, что очередному «американскому сукину сыну все сойдет с рук», даже в случае с подстрекательством к терактам.
Официальный представитель МИД напомнила, как в Третьем рейхе активно упражнялись в составлении «розыскных списков» врагов, включали в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке. «Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо – в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», – заключила она.
Напомним, во вторник на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, глава государства заявил, что против России развязана война, и отметил, что украинский народ оказался заложником произошедшего в стране госпереворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с иностранными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы
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Традиционно на парад Победы на Красной площади приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, например, на центральной трибуне, рядом с президентом России Владимиром Путиным, находится Геннадий Зайцев.
Зайцев является советским и российским сотрудником органов государственной безопасности, командиром Группы «А» («Альфа») в 1978-1988 и 1992-1995 годах, сообщает ТАСС.
Также рядом с Путиным находится полковник Юрий Двойкин, он участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.
Кроме того, на трибуне в первом ряду Галина Бельцова, единственная ныне живущая в мире женщина – штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2; Константин Федотов – участник штурма Берлина и боец, воевавший в составе 2-го Белорусского фронта; Спартак Сычев – полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги; Вера Панова – во время войны она была телефонисткой и санинструктором.
В другой части центральной трибуны находятся другие ветераны. Всего центральная трибуна рассчитана на 150 мест.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Российские войска ударили по складам и резервам ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по складам и резервам ВСУ
Российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также по складам боеприпасов ВСУ.
В итоге все цели были достигнуты, а объекты поражены.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Киев возмутился участием иностранных лидеров в параде Победы в Москве
МИД Украины назвал «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве
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Министерство иностранных дел Украины считает «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Киев считает данный шаг глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «аморальным». В этом украинские власти усмотрели якобы «пренебрежение» к украинскому народу, передает ТАСС.
При этом в заявлении не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, подчеркнул, что приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков.
Также глава государства заявлял, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
В Британии одобрили речь Путина на параде Победы
Читатели Daily Mail поддержали речь президента России Владимира Путина на параде Победы
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Читатели британского издания Daily Mail согласились со словами президента России Владимира Путина, сказанными на параде Победы, о нежелании Запада достичь мира и стремлении любой ценой уничтожить российское государство.
По мнению пользователей портала, Путин в своей речи на параде Победы в Москве, сказал именно то, что не могут признать лидеры других стран.
«Все правильно сказал. Есть доказательства, отчетливо показывающие, что Запад спровоцировал нынешнюю войну, и когда в апреле прошлого года еще казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал эти переговоры. Это было бессовестно», – написал Spiritfiremsp, передает РИА «Новости».
Пользователь NateeyZ назвал речь Путина выдающейся. «В отличие от наших лидеров Путин говорит правду об агрессии Запада в отношении России», – отметил он.
«Высказываю уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал», – похвалил российского лидера Digital Football.
«Путин в отличие от Зеленского хочет мира», – написал londonlab.
Ранее президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве, заявил, что против России развязана война, но стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
В США не смогли раскрыть секрет подавления Россией систем HIMARS на Украине
Military Watch: В США пытаются узнать, как Россия «вскрыла» системы HIMARS на Украине
Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, и снизить их эффективность, сообщило издание Military Watch Magazine.
По информации газеты, HIMARS в последнее время становятся «все менее эффективными» с точки зрения точности, потому что российские ПВО стали их чаще сбивать, передает РИА «Новости».
Издание также предполагает, что в случае полномасштабной войны возможны удары по американским спутникам, координирующим пуски HIMARS. Публицисты указывают, что Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО несмотря на свои противоспутниковые боевые возможности.
Ранее CNN сообщала, что Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
Военкоры показали участок «дороги смерти» на Артемовск с подбитой бронетехникой ВСУ
Военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск (украинское название – Бахмут) с уничтоженной украинской техникой.
В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» опубликованы кадры, который снял военный ВСУ. На видео участок трассы, предположительно, в районе села Иванковское. На этом месте были уничтожены за три дня БМП, бронеавтомобили и БТР.
Украинский военнослужащий показал разбитый БРЭМ с погибшим солдатом ВСУ. «За что мы тут умираем?» – задает риторический вопрос украинец.
Ранее военкоры сообщили о переносе украинского контрнаступления с 9 мая.
Блогеры обратили внимание на дронобои на защите парада Победы
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Безопасность парада Победы на Красной площади в Москве обеспечивали снайперы, занявшие позиции на крышах по периметру, а также силовики с «дронобоями». На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.
В различных Telegram-каналах появились фотографии с Красной площади, где во вторник прошел парад Победы.
Напомним, в начале мая сообщалось, что киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. При этом в графике президента Владимира Путина изменений не последовало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Во вторник на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, президент заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что России удастся справиться с этим.
Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Российские военные в Артемовске (украинское название – Бахмут) подтянули резервы и начали штурмовать последнюю цитадель Вооруженных сил Украины, идут тяжелые бои, сообщили военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске.
Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов.
До этого Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
Агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве
Агрессивная толпа помешала российскому послу Андрееву возложить цветы к мемориалу в Варшаве
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Толпа агрессивных людей преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда дипломат приехал во вторник, чтобы возложить цветы.
Собравшиеся требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленту с пиджака, передает РИА «Новости».
Позднее посол сообщил, что в результате действий толпы не пострадал. При этом возложить венок к мемориалу Андрееву не удалось. Посла вынудили покинуть место происшествия.
Глава дипмиссии сообщил, что «четкая установка» была очевидна. Дипломатов окружила полиция, протестующие «не тянулись своими руками и ногами». Андреев назвал произошедшее «безобразием», нарушением общественного порядка.
Между тем полиция, работавшая на мемориальном кладбище в Варшаве, заявила российским дипломатам, что у нее нет оснований препятствовать протестующим, передает ТАСС.
Андреев рассказал, что старший полицейский пояснил ему, что происходящее является «официальным мероприятием», которое санкционировала мэрия. Он призвал российских дипломатов «рассмотреть возможность удалиться», перейти в другое место.
Посол добавил, что подобный инцидент является неприятным, однако это не выбивает российских дипломатов из равновесия. Несмотря на провокации со стороны недоброжелателей, День Победы всегда будет оставаться праздником. «Это наша победа, и победа всегда будет за нами», – подчеркнул он.
Еще до инцидента в посольстве России в Польше заявили, что российские дипломаты не собираются в День Победы отказываться от возложения венков на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.
Всю площадь перед входом на кладбище заставили украинскими флагами и крестами. Один из элементов мемориального комплекса осквернили антироссийскими надписями.
Напомним, в прошлом году Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красной жидкостью. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
После этого президент Владимир Путин наградил дипломата орденом Александра Невского.
Украинские военные насмерть отравились пельменями
Украинские военные сообщили о гибели 40 бойцов ВСУ в результате отравления переданными волонтерами пельменями
Подразделениям вооруженных сил Украины запретили принимать гумпомощь от «непроверенных» волонтеров после того, как 40 бойцов умерли в результате употребления полученных пельменей, сообщают СМИ.
Соответствующие голосовые сообщения были обнаружены в групповом чате в телефоне убитого бойца 70-й аэромобильной бригады ВСУ. Из них следует, что пельмени от «волонтеров» получила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Не ясно, отравились ли украинские военные из-за плохого качества продуктов или же военнослужащих отравили намеренно, передает RT.
Напомним, в феврале сообщалось, что после массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области было запрещено принимать продукты и воду от местных жителей.
Политолог раскрыл план Зеленского после спецоперации
Политолог Университета Колорадо Харрис раскрыл план Зеленского после спецоперации
Даже в случае временного перемирия президент Украины Владимир Зеленский не оставит идею о захвате Крыма, Донбасса и Запорожской области, написал в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
Эксперт выразил уверенность, что даже если Киев решится на перемирие, власти все равно почувствуют «внутреннее давление, требующее вернуть территории», передает РИА «Новости».
Политолог считает, что ситуация сложилась так, что у киевских властей все равно будет стимул для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для переговоров.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
В России может появиться специальный авиационный отряд для уничтожения украинских военных объектов
Среди российских летчиков набирают добровольцев в новое подразделение бомбардировочной авиации специального назначения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал источник в российских ветеранских организациях.
Размеры подразделения, структура и его конкретные задачи в зоне СВО еще уточняются. Ожидается, что подразделение может быть сформировано в течение нескольких месяцев.
Пугачева опубликовала фото с ветеранами
Пугачева опубликовала архивные фото с ветеранами
Эстрадная певица Алла Пугачева по случаю Дня Победы опубликовала в соцсети серию фотографий, на которых она в разные годы запечатлена с ветеранами Великой Отечественной войны.
Так, на первом снимке, опубликованном в ее Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), Примадонна находится в компании ветеранов. На втором – сидит с участниками Великой Отечественной за столом.
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» – подписала пост Пугачева, цитируя песню композитора Василия Соловьева-Седого на стихи поэта Алексея Фатьянова 1947 года. Пугачева добавила, что их «сегодня не хватает», пишет «Газета.Ru».
Напомним, Пугачева после долгого отсутствия вернулась в Россию. В Москве она приняла участие в прощании с модельером Валентином Юдашкиным.
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