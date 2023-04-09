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Ахеджакова уволилась из «Современника»
Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию
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Народная артистка России Лия Ахеджакова решила уволиться из столичного театра «Современник» по собственному желанию, сообщили в пресс-службе учреждения.
В пресс-службе отметили, что Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, поэтому трудовые отношения с ней не могут быть продолжены, передает РИА «Новости».
В конце марта сообщалось, что Ахеджакова подала заявление на увольнение из театра «Современник». Позже в театре заявили, что спектакли с Лией Ахеджаковой остаются в репертуаре «Современника», никаких заявлений от актрисы не поступало.
Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.
По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.
ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении
Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.
Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.
Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.
Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.
Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.
Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.
СМИ: Киев отправил в Артемовск элитные войска
NYT: Киев бросил под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывал при контрнаступлении
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Власти Украины были вынуждены перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении, и это привело к «стратегическим издержкам» для Киева, сообщили СМИ.
Как утверждает газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить под Артемовск на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожавшие путям снабжения, передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что в итоге Киев направил в Артемовск элитные подразделения, которым «удалось оттеснить российские силы достаточно далеко от дорог, что позволило обеспечить пополнение запасов солдат в городе и эвакуацию раненых», но привело к стратегическим издержкам для Украины, стремившейся сохранить своих наиболее подготовленных военнослужащих для контрнаступления.
Ранее боец российских штурмовых формирований рассказал, что помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники.
Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери
Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».
По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.
Захарова отметила примечательный факт в реакции Запада на убийство Татарского
Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского
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За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у Запада куда большее сочувствие, там из нее пытаются лепить образ жертвы.
Также она отметила, что Запад предпочитает не замечать закрытия российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.
«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.
Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, в субботу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.
Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими
Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.
Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
В США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
Глава Курчатовского института заявил, что в США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, много лет безуспешно пытались разгадать состав сплава, из которого они сделаны, сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Ковальчук отметил, что много лет американцы покупают двигатели РД-180, «разбирают, собирают, а металл сделать не могут», передает РИА «Новости».
Он отметил, что сложность с созданием сплавов для производства двигателей характерна и для авиастроительной отрасли, что ограничивает количество стран, которые могут делать двигатели для истребителей. Глава Курчатовского института привел в пример работу турбины в самолете, которая состоит из множества металлических лопаток, которые испытывают «дичайшие механические нагрузки».
«Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих… тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему – потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», – рассказал он слушателям лекции. «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» в политехническом университете Петра Великого.
Ранее бывший глава Роскосмоса Рогозин сообщал, что в ответ на американские санкции Россия прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.
Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».
До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Италия захотела пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл»
FT: Италия намерена пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл» из-за «обеспокоенности» США
США неофициально попросили Италию подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю нефтеперерабатывающего завода Isab компании «Лукойл» на Сицилии, пишет The Financial Times.
Как указывает издание, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с продажей нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab на Сицилии «малоизвестному фонду на Кипре». Российская компания сумму сделки не называла, но The Financial Times пишет, что она оценивается в 1,5 млрд долларов, передает РБК.
Ожидалось, что сделка будет закрыта 31 марта, но итальянские власти тратят дополнительное время на рассмотрение всех ее деталей, особенно после того, как США неофициально обратились к Риму с просьбой подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю НПЗ, сказали источники издания.
Газета пишет, что высокопоставленный руководитель итальянской энергетической компании встревожен тем, что неизвестные инвесторы, управляющие компанией на Кипре, могут приобрести стратегический для Рима актив.
Между тем, в GOI Energy заявили, что состав инвесторов компании «исключительно греческий, израильский и кипрский».
Госдеп заявил, что Лукойл не подпадает под американские санкции, но необходимо тщательно изучать любые сделки с участием российских энергетических активов.
Напомним, компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, ожидалось, что сделка будет закрыта до конца марта 2023 года.
До этого несколько тысяч человек вышли на протесты закрытия завода ISAB на Сицилии.
ВС России уничтожили хранилище с 70 тыс. тонн топлива ВСУ
МО России: В районе Запорожья уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива украинских войск
В Минобороны России отчитались об уничтожении российскими силами в районе города Запорожье хранилища топлива для украинской группировки войск.
Так, в своем Telegram-канале ведомства сообщило, что ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, которым обеспечивались группировки ВСУ на Донбассе.
Также в МО сообщили, что в районах Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе города Очакова Николаевской области поразили склад боеприпасов ВСУ.
Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной
Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной
Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит».
Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости».
По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен.
Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной.
Минобороны сообщило о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками
МО: В ВС России созданы специальные группы для борьбы с поставленными на Украину западными танками
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Специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены Киеву странами Запада, созданы в РФ по указанию заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин.
Как сказал Арифулин в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда», по указанию заместителя министра обороны России генерал-полковника Евкурова была поставлена задача по созданию групп борьбы с западными танками, начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения, а Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь, передает ТАСС.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.
До этого экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы заявил, что поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием».
Напомним, на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.
Боец ВС России рассказал о тактике украинских войск под Кременной
Боец ВС России с позывным «Зенит»: Киев бросает на первую линию обороны под Кременной солдат теробороны
Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны и бережет подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил боец с позывным «Зенит».
По словам военного, на первой линии обороны с украинской стороны в основном стоит территориальная оборона, также на этом участке фронта замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) они берегут, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу российские военные взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.
В США предупредили об опасности для ВСУ из-за утечки информации из Пентагона
The War Zone: Россия получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки секретных документов
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Разведка России получила важную информацию из-за недавней утечки от Пентагона о предстоящем украинском наступлении, которая окажется опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The War Zone.
Издание со ссылкой на бывшего американского офицера пишет, что информация, которая «утекла» из Пентагона, поможет российским военным аналитикам из разведки представить планы Украины на будущее контрнаступление, передает Ura.ru.
По его словам, секретные документы помогут ВС России узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления, и какие именно подразделения ВСУ будут в нем участвовать.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. СМИ сообщали, что власти США работают над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга добиться этого не удалось.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
В США допустили исчезновение Украины как государства к концу 2023 года
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу 2023 года
Украинское государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за ужасающей обстановки внутри страны и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Полковник Макгрегор выразил сомнение в том, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. Он подчеркнул, что обстановка в стране ужасающая, как и потери украинских военных. Бывший советник главы Пентагона выразил уверенность, что западные СМИ постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине. По словам Макгрегора, все кончится тем, что на очередной телефонный звонок из США в Киеве больше никто не ответит, передает РИА «Новости».
Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина исчезнет.