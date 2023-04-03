В «Современнике» опровергли получение заявления Ахеджаковой об увольнении

«Современник»: Заявление Лии Ахеджаковой об увольнении не поступало в театр

Спектакли с Лией Ахеджаковой остаются в репертуаре «Современника», никаких заявлений от актрисы не поступало, сообщили в театре.

Представитель пресс-службы театра «Современник» заявил, что заявление на увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой не поступало, а спектакли с ее участием остались в репертуаре, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Ахеджакова подала заявление на увольнение из театра «Современник».

До этого спектакль «Игра в джин» с участием Ахеджаковой был заменен другими постановками.