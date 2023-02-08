Театр «Современник» заменил спектакль с Ахеджаковой

Театр «Современник» объявил о замене спектакля «Игра в джин» с участием актрисы Лии Ахеджаковой на другие постановки.

Спектакль был запланирован на 13 и 28 февраля, а также 29 марта, вместо них будут показаны спектакли «Три товарища», «Папа» и «Интуиция», передает ТАСС.

Отмечается, что билеты подлежат возврату по месту их приобретения до 13 февраля.

«Игра в джин» – постановка Галины Волчек, в ней играют Лия Ахеджакова и Василий Бочкарев.

Ранее театр «Современник» сообщил, что не убирает спектакли с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой из своего репертуара.