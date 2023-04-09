Песков: Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви

Президент России Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков также пообещал РИА «Новости», что о посещении Путиным церкви будет сообщено дополнительно.

Традиционно президент посещает богослужение в храме Христа Спасителя.

Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.

В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса.

В прошлом году Путин на Пасху приехал в храм Христа Спасителя в Москве.