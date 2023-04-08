Twitch и Wikimedia пригрозили штрафами за неудаление запрещенного в РФ контента

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8 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:20  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российский валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Почему Маргарет Тэтчер не брала в свое правительство женщин

Маргарет Тэтчер железной рукой управляла британским королевством 11 лет PA Images/Reuters
Десять лет назад в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер – дочь лавочника и портнихи из английской глубинки, ставшая премьером, баронессой и Железной леди. Тэтчер правила 11 лет. Она приняла бывшую империю, отягощенную комплексом неполноценности, а оставила возрожденной, разбогатевшей и победоносной, – если судить по итогу холодной войны. Премьер-министры Лиз Трасс и Тереза Мэй подражали Тэтчер. Но успешно ли? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

Макрон в Китае и переговоры по Украине

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили около 600 украинских военных
    Российская артиллерия нанесла удар по войскам ВСУ под Херсоном Медведев объяснил, почему Украина исчезнет Истребитель Су-35 уничтожил американскую станцию контрбатарейной борьбы под Харьковом Даня Милохин пожалел о потерянном «коннекте» с Россией
    Опубликована новая партия секретных документов США по Украине Times рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить ЗАЭС Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ Захарова резко ответила на желание Киева запретить «российскость» в Крыму
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    На Украине сообщили о прорыве российских военных к трассе Т-0504 в Артемовске

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    Шарий показал особые предметы у гроба Татарского

    девушка с прошлым


    Назначенная послом Украины сексолог поразила своим нарядом

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    Надежды Китая на Макрона похожи на надежды России

    месторождения нефти


    Байден предал Аляску из-за России

    безопасность и производство


    Путин определил новым регионам главные задачи развития

    «угрозы и вмешательство»


    Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    реформа образования


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    проблемы демографии


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    исполнительницы теракта


    Владислав Исаев: Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

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    Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?

    Twitch и Wikimedia пригрозили штрафами за неудаление запрещенного в РФ контента

    8 апреля 2023, 15:02

    Текст: Кристина Цыцура

    Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении видеостримингового сервиса Twitch.

    Twitch Interactive Inc. обвиняют в нарушении требования о неудалении запрещенного в России контента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

    Такой же протокол зарегистрирован в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc. из-за отказов удалить из «Википедии» запрещенный в России контент. Материал будет рассмотрен 20 апреля. Если вина будет доказана, то ресурсам грозят штрафы до 4 млн рублей.

    Два протокола за такие жеправонарушения будут рассмотрены судом также 13 и 18 апреля.

    Ранее в Госдуме заявили, что Twitch могут заблокировать в России, так как платформа нарушает законы страны.

    Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
    Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
    		   
    7 апреля 2023, 17:57
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Никитина

    Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.

    Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.

    При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.

    Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.

    Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.

    Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.

    В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.

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    Коментарии (95)
    На Украине сообщили о прорыве российских военных к трассе Т-0504 в Артемовске
    «Русская весна»: Российские силы прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске
    		   
    8 апреля 2023, 09:31
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Никитина

    Российские штурмовые формирования прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске (украинское название – Бахмут), устроив вооруженным силам Украины «адскую ночь», пишут СМИ.

    Украинские военные аналитики и солдаты ВСУ заявили о «тревожных изменениях» и «тяжелых боях» в Бахмутском направлении, сообщает канал «360» со ссылкой на «Русскую весну».

    На Украине сообщают, что территория около трассы находится под контролем российских Вооруженных Сил. Согласно этим данным, бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи». Та же ситуация – в других секторах и юго-западных районах Артемовска.

    Накануне сообщалось, что российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска.

    Коментарии (9)
    Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
    		   
    8 апреля 2023, 07:30
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.

    Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».

    На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.

    На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.

    Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.

    Коментарии (16)
    Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
    Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
    		  
    7 апреля 2023, 19:45
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.

    «Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.

    «Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.

    «Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.

    «Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.

    Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.

    Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.

    Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.

    Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.

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    Коментарии (7)
    Российские штурмовые отряды вытеснили ВСУ к железнодорожному вокзалу Артемовска
    Российские военные вступили в ожесточенный бой с ВСУ у железнодорожного вокзала Артемовска
    		   
    7 апреля 2023, 20:48
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска (украинское название – Бахмут).

    «Что касается железнодорожного вокзала, действительно, (...) там ожесточенные бои», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы, передает ТАСС.

    В ночь на 3 апреля Пригожин сообщил о поднятии флага России над администрацией Артемовска и сделал заявление, что город «юридически» находится под контролем российских сил.

    Ранее Пушилин рассказал о попытке ВСУ «перефокусироваться» с Артемовска на Авдеевку.

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    Times рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить ЗАЭС
    Times рассказала о неудачной попытке элитных украинских подразделений высадиться на берег Днепра для захвата ЗАЭС
    		   
    8 апреля 2023, 04:28
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    В октябре свыше 600 военных из элитных подразделений вооруженных сил Украины попытались высадиться на левый берег реки Днепр, чтобы захватить Запорожскую АЭС, операция завершилась неудачей, пишет Times.

    По информации Times, которая ссылается на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки и ВМС, было задействовано свыше 30 лодок. Украинские военные были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и ПТРК. При этом ВСУ не ожидали жесткого сопротивления, полагая, что войска России не смогут использовать артиллерию, передает ТАСС.

    Однако выяснилось, что войска России «построили очень густую оборону», «все заминировали» и даже «подогнали танки и артиллерию», когда ВСУ приблизились. Украинских военных «начали обстреливать прямо по воде», а ВСУ попытались нанести удар из РСЗО HIMARS.

    Источники в американской оборонной среде подтвердили, что украинскому спецназу передали «оперативные сведения», хотя за «выбор, расстановку приоритетов и конечные решения» отвечает Киев.

    В результате украинские силы не смогли высадиться на левом берегу Днепра, до берега добралась только небольшая группа. На окраине Энергодара три часа продолжалась перестрелка, пишет Times. Издание указывает, что попытки силового захвата ЗАЭС остаются предметом дискуссий среди украинских чиновников.

    Напомним, Минобороны рассказало подробности уничтожения украинского десанта, который пытался захватить ЗАЭС 19 октября. Киев официально ранее не признавал факт атаки на АЭС.

    Коментарии (7)
    Опубликована новая партия секретных документов США по Украине
    New York Times сообщила о появлении в Сети новой партии секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку
    		   
    8 апреля 2023, 02:30
    Фото: Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока, сообщают СМИ.

    Речь идет о более чем 100 документах, часть из которых содержит маркировку, указывающую на то, что материалы не должны стать известны представителям других стран, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Аналитики полагают, что утечка может нанести большой ущерб властям США. Один из них назвал случившееся «кошмаром» для разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия). В числе опубликованных документов есть карта с расстановкой сил вокруг Артемовска.

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство США в курсе сообщений о случившемся и «разбирается в этом вопросе».

    Напомним, на фоне планов Украины перейти в контрнаступление в Сети появились секретные данные о состоянии украинских войск, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».

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    Коментарии (10)
    Грузия напомнила американцам о пролитой за них крови
    Глава парламента Грузии напомнил США о сражавшихся с американцами грузинах в Ираке или в Афганистане
    		   
    7 апреля 2023, 20:03
    Фото: U.S. Army National Guard/Spc. Hannah Tarkelly
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил США, что грузинские военные в совместных с ними миссиях проливали кровь и заслуживают подлинного партнерства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В пятницу после встречи с послом США Келли Дегнан, на которой обсуждалось недовольство Тбилиси санкциями Вашингтона против четырех грузинских судей якобы за коррупцию, председатель парламента заявил, что «наши солдаты плечом к плечу с американцами вместе сражались в горячих точках – будь то Ирак или Афганистан».

    «За обеспечение международной стабильности наш народ пролил кровь вместе с США и международными партнерами», – сказал он.

    По словам Шалвы Папуашвили, «более 30 лет Грузия является надежным партнером США и других западных стран».

    Председатель парламента также напомнил, что, когда США и другие страны НАТО приняли решение покинуть Афганистан, «Грузия в сжатые сроки обеспечила логистику».

    По его словам, санкции против грузинских судей «не являются партнерским шагом».

    «Нашим гражданам без каких-либо доказательств приклеивают язык коррумпированных», – заявил он.

    Ранее грузинские судьи обвинили США в «суде Линча» над местной Фемидой.

    Коментарии (33)
    Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
    Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
    		   
    8 апреля 2023, 03:21
    Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.

    Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.

    Коментарии (34)
    Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
    Fox News со ссылкой на аналитика Барроса предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
    		   
    8 апреля 2023, 06:23
    Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    В связи с планами контрнаступления Украина начнет очередную мобилизацию военнообязанных, которая станет крупнейшей за время российской специальной военной операции, заявил аналитик Джордж Баррос.

    Баррос полагает, что новая мобилизация окажется примерно вдвое масштабней, чем осенняя кампания. Баррос предсказал, что украинские войска начнут наносить удары в ближайшие пару месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.

    Коментарии (27)
    Назначенная послом Украины сексолог поразила своим нарядом
    «Страна.ua»: Назначенная послом Украины сексолог Илащук надела халат для видеообращения
    		   
    8 апреля 2023, 12:06
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    На странице посольства Украины в Болгарии появилось и вскоре исчезло видеообращение посла Олеси Илащук, одетой в домашний халат, сообщают украинские СМИ.

    На видео Илащук в халате обратил внимание журналист украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко.

    Первый ролик дипмиссия удалила, заменив его обращением дипломата, которая на этот раз надела пиджак, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Также СМИ заметили фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.

    Илащук стала послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Она окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В социальных сетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Кроме того, украинские СМИ писали о ней как о «специалисте по драгоценным украшениям» и «гипнотизере».

    В украинском МИДе, однако, утверждают, что у Илащук есть диплом специалиста по международным отношениям.

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    Медведев объяснил, почему Украина исчезнет
    Медведев: Украина никому не нужна, поэтому ее не будет на планете
    		   
    8 апреля 2023, 10:18
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Украина не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам, а потому эта страна исчезнет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал заметку под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».

    Так, по его словам, Украина не нужна европейцам, у которых настал «настоящий финансовый и политический ад», вызванный «натужной поддержкой нацистского режима по велению американского ментора». Потоки «наглых попрошаек» (украинских беженцев), резкий рост инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса привели к взрывам недовольства в Европе, а все это – «ради бандеровской недоукраины», которую «даже чванливые наглые пшеки не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей», пишет Медведев.

    Вскоре «младоукраинских кровососущих паразитов» могут окончательно пересадить «на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза», что станет «окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы», уверен зампред Совбеза РФ.

    Кроме того, по его мнению, Украина не нужна Соединенным Штатам. Да, признает Медведев, «политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии», пытаются сделать себе пиар на Украине. По его словам, это «реальные маразматики вроде Байдена». А между тем рядовые американцы совершенно не понимают, что «такое Украина и где «оно» находится», пишет Медведев.

    «Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – отметил зампред Совбеза РФ.

    Также Украина не нужна Африке и Латинской Америке, продолжает Медведев. Он отметил, что средств, которые США выделяют на военную поддержку Киева, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств.

    Не нужна Украина и Азии, продолжает Медведев. По его словам, на российском примере азиатские страны наблюдают, как Запад отрабатывает цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, и понимают, какой сценарий им готовят в случае неповиновения.

    Между тем у гигантов вроде Индии и Китая «и без наркоклоунов с их нытьем о помощи» хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, отмечает он.

    Украина не нужна России, пишет Медведев, отмечая, что «недоукраина» вовсе не является страной, а «облаком в штанах».

    «Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – подчеркивает Медведев.

    Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам, уверен зампред Совета Безопасности России. Он напомнил, что из 45 млн человек населения там осталось чуть больше 20 млн. Едут они куда угодно, в том числе «ненавистную Польшу», и даже мечтают стать «52-м штатом Америки». «Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», – отмечает Медведев. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам, констатировал он.

    «Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», – заключил он.

    Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед Божиим.

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    ГП попросили проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
    Генпрокурора Игоря Краснова призвали проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
    		   
    8 апреля 2023, 01:30
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

    В обращении говорится, что Козловский осуждает специальную военную операцию России на Украине «и даже переехал в США, чтобы дистанцироваться от России», хотя сейчас планирует вернуться для выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Указывается, что в соцсетях Козловский осудил решение связанных с Украиной проблем «военными операциями». При этом Козловский признал, что прежде не следил за боевыми действиями в Донбассе. Также в обращении подчеркивается, что Козловский призывал россиян к акциям протеста с антиправительственными лозунгами.

    Бородин полагает, что в действиях актера наблюдаются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП о дискредитации российских войск.

    Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.

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    Обыски прошли в барах в Петербурге
    ГСУ СК по Петербургу сообщило об обысках в 13 барах в Петербурге
    		   
    8 апреля 2023, 04:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В помещениях 13-ти баров на улице Ломоносова проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу.

    Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия». Как передает РИА «Новости», ранее сотрудники СК опечатывали на улицах Ломоносова и Думская заведения «Руки Вверх», «Небар», El chapo, которые работали, несмотря на запрет.

    Сообщалось, что ведется расследование уголовного дела по статьям о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. В феврале в Сети было размещено объявление о том, что в одном из баров проводится мероприятие с возрастным ограничением «16+», то есть попасть на него могли и те, кому еще не исполнилось 18 лет. По версии следствия, несовершеннолетним продавали алкоголь. Работа нескольких баров в центре Петербурга была приостановлена.

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    YouTube заблокировал канал юмориста Андрея Бочарова
    		   
    7 апреля 2023, 19:27
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Российский актер и юморист Андрей Бочаров (Бочарик) сообщил о блокировке своего YouTube-канала, на котором было 250 тыс. подписчиков.

    По словам Бочарова, на его канале были «ролики сатирического, беззлобного содержания» по текущей повестке и за Россию.

    «Очевидно, последний пункт невыносим для, давайте вещи называть своими именами, вражеской платформы. Двуличная, вражеская платформа. Страйки за ролики годичной и старее давности. С невнятным обоснованием «дискриминационные выказывания». Обидно терять аудиторию, которая за год увеличилась вдвое», – написал Бочаров в своем Telegram-канале.

    Юморист посетовал, что в России не появилось достойного конкурента YouTube.

    «С YouTube беспрепятственно льется злоба, ненависть к России и россиянам, но там же рецепты омлета! Там же асмр, там diy. Вражеская пропаганда – это по объему малюсенькая ложечка дерьма в этой огромной бочке меда. Что, как мы знаем, все равно делает YouTube огромной бочкой дерьма. К любому невинному видосику YouTube услужливо подтягивает в рекомендациях вражеские ролики. Об этом полезно помнить», – написал Бочаров.

    Он добавил, что расстраиваться из-за потери канала не будет, а будет продолжать свою деятельность на других платформах.

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