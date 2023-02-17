В Госдуме допустили блокировку Twitch в России

Twitch могут заблокировать в России, поскольку платформа нарушает законы страны. Тем не менее власти при принятии решения учтут интересы российских стримеров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали депутаты Госдумы Антон Горелкин и Артем Кирьянов. Ранее Роскомнадзор предупредил об ужесточении мер против американского сервиса.

«У российских властей нет никакого неприятия западных онлайн-площадок. Но следует помнить, что закон один для всех. Twitch не должен дискриминировать российских пользователей, распространять фейки и нарушать законы, работая в России», – подчеркнул замглавы комитета Госдумы информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Долгое время Роскомнадзор пытался взаимодействовать с площадкой и вести с ней диалог. Но практика показывает, что штрафы и предупреждения ситуацию не меняют. Возможно, пора задуматься о более решительных мерах. Также необходимо заранее оценить риски для россиян из-за возможной блокировки сервиса и минимизировать их», – сказал парламентарий.

«В этой связи я призываю российских пользователей переходить на отечественные аналоги: WASD.TV и VK Play. Они не только обладают всем, что нужно для просмотра и трансляции стримов, но и, в отличие от Twitch, дают возможности монетизации контента», – резюмировал собеседник.

«Пока что борьба с нарушением платформой Twitch российских законов сводится к тому, то мы выписываем штрафы. Их скопилось на 21 млн рублей. Но для такого сервиса это несерьезная сумма. Меры Роскомнадзора непропорционально мягкие», – сказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Ангажированность Twitch можно победить только ударом по их «карману». Тут надо включать или оборотные штрафы – а это уже миллиарды, или снижать клиентскую базу, замедляя трафик. Сегодня представитель РКН согласился с тем, что нужно запускать проработку этих мер», – сообщил депутат.

«Twitch балансирует на грани. Причем мы специально обсуждаем ситуацию открыто и с профессиональным сообществом, чтобы показать прозрачность работы», – заключил парламентарий.

В пятницу стало известно, что Роскомнадзор готов обсуждать вопрос либо о полной, либо частичной блокировке стримингового сервиса Twitch в России, сообщил начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев. «К таким действиям, мы полагаем, надо подходить взвешенно, оценивать в том числе и возможные риски, которые существует и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом», – приводит его слова РИА «Новости».

В прошлом месяце Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис Twitch – «дочку» Amazon – на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ. Протокол был составлен в том числе за неудаление стрима экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) с теперь уже бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Ранее суд шесть раз штрафовал Twitch за аналогичные правонарушения – на 19 миллионов рублей.

Ранее в Госдуме указывали, что Twitch «можно рассматривать как одного из операторов информационной борьбы против РФ». Там полагают, что сервис, игнорируя российские законы, идет по пути Instagram* и Facebook* (продукты компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). В частности, Twitch отказывается исполнять требование закона о «приземлении» ИТ-гигантов в РФ, то есть осуществлять прозрачную деятельность и иметь полноценное представительство, которое будет взаимодействовать с РКН.