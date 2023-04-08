Церемония прощания с военкором Татарским началась в Москве

Церемония прощания с погибшим при теракте 2 апреля в Санкт-Петербурге военкором Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин) проходит в субботу в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Проститься с Татарским пришли соратники и многие неравнодушные граждане. У входа на кладбище выстроилась большая очередь. Многие из пришедших не смогли сдержать слез, передает РИА «Новости».

На входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы, людей внимательно осматривают.

Троекуровский проезд перекрыт. На съезде на него со стороны Вяземской улицы дежурит экипаж ДПС. Сотрудники Росгвардии выставили оцепление по пути к кладбищу, огорожены тротуары. Заезжающие на территорию кладбища автомобили внимательно осматривают, в том числе с помощью полицейских собак.

На церемонию прощания прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он поблагодарил Татарского, отметив, что тот сделал многое для победы России. «Он – солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду», – привели слова Пригожина в его пресс-службе.

Сначала в прощальный зал пускали только близких товарищей Татарского. На церемонию пришли его друзья рэпер Аким Апачев и бывший министр информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Да, они его убили, но тем самым они родили легенду, и теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем», – сказал Апачев, подчеркнув, что Россия воюет с террористическим украинским режимом. Теперь, по его словам, нет никаких иллюзий на этот счет.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фотографию гроба Татарского, показав особые предметы, которые находятся рядом с ним.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва, произошедшего на его творческом вечере в одном из кафе Санкт-Петербурга. Бомба была вмонтирована в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.

Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.