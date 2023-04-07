Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье «Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств. В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий 7 апреля 2023, 14:23 Текст: Ольга Никитина

По программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку. Об этом сообщили на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около 6 тыс. студентов, сообщает канал «360». Член комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России. По ее словам, Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования. «На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, появились станки и оборудование, которые производятся в стране», – подчеркнула она. Отмечается также, что Московская область является лидером по трудоустройству студентов, этот показатель в регионе составляет 84%. В программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более 10 тыс. студентов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций. В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий 7 апреля 2023, 14:23 Текст: Ольга Никитина

По программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку. Об этом сообщили на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около 6 тыс. студентов, сообщает канал «360». Член комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России. По ее словам, Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования. «На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, появились станки и оборудование, которые производятся в стране», – подчеркнула она. Отмечается также, что Московская область является лидером по трудоустройству студентов, этот показатель в регионе составляет 84%. В программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более 10 тыс. студентов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций. Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье Губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в Московской области 6 апреля 2023, 11:07 Текст: Вера Басилая

В Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Воробьев в эфире радио Sputnik заявил, что вопреки санкциям Подмосковье смогло развить агробизнес и обеспечить продовольственную безопасность, область может прокормить другие страны и является значимым экспортером сельхозпродукции. По словам губернатора, добиться преимущества удалось при помощи технологий. Он также отметил, что развить импортозамещение в Московской области удалось благодаря активной поддержке государства. Губернатор привел в пример племенное хозяйство в Сергиевом Посаде, где ученые разработали кросс кур «Смена-9», это обеспечило гарантию качественного племенного посадочного материала, который позволит закрыть тему с птицей раз и навсегда. Воробьев отметил, что Подмосковье активно поддерживает бизнесменов, предоставляет им бесплатную землю, инфраструктуру, субсидии, а также компенсацию из Фонда федерального и регионального развития. Также в области реализуются различные программы поддержки электроники в Дубне, в Есипово и в Ступино, на территории которого работает индустриальный парк. Помимо экономики, Подмосковье уделяет большое внимание развитию логистики, развитию инфраструктуры. Ранее Воробьев доложил Путину, что в Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году. Новости СМИ2 «Москвич» запланировал выпустить в конце года две новые модели Глава «КамАЗа» Когогин заявил о планах «Москвича» выпустить две новые модели SUV и седан к концу года 16 марта 2023, 12:25 Текст: Вера Басилая

«Москвич» планирует выпустить две новых модели в сегменте SUV и седан в конце года, заявил гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП. По словам гендиректора «КамАЗа», в конце года «Москвич» собирается выпустить новые модели SUV и седан, передает ТАСС. Также Когогин заявил, что прототип российского электрокара «Атом» хотят показать в мае на форуме Kazan Summit. Как сообщалось ранее, «КамАЗ», который является технологическим партнером «Москвича», под маркой завода «Москвич» планируют производить пять моделей, это четыре кроссовера и один седан. Ранее о старте продаж модели «Москвич 3» в начале марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Производство итальянских и голландских сыров в Домодедово перевели на отечественное сырье Сыровары из Домодедова перевели производство итальянских и голландских сыров на отечественное сырье 20 февраля 2023, 13:59 Текст: Вера Басилая

Сыроварня «Калачево» в Домодедово перевела производство итальянского качотты и голландского гауды на российское сырье, предприниматели нашли замену импортной закваске по приемлемой цене. По словам управляющего домодедовской экофермы «Калачево» Ивана Горобцова, уже перерабатываются около двух тонн коровьего молока в месяц, которые закупают в соседнем совхозе, передает канал «360». Он отметил, что на российском оборудовании в день производится 160 кг сыра «Паста Филата»: страчателла, моцарелла, буррата, также выпускаются сыры из козьего молока, для этого на ферме содержатся 80 коз альпийской породы. Фермеры отметили, что на предприятии разрабатывают рецептфирменного сыра «Калачевский», который, как предполагается, что появится в магазинах в этом году. Ранее в России нашли замену импортному веществу для ликвидации разливов нефти. Новости СМИ2 В России нашли замену импортному веществу для ликвидации разливов нефти Химики из МФТИ разработали отечественный препарат для сбора нефти с поверхности воды 13 февраля 2023, 13:49 Текст: Вера Басилая

Химики из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новую формулу вещества для ликвидации нефтеразливов в умеренных широтах, сообщили в МФТИ. Поверхностно-активное вещество делит нефти на мельчайшие капли, которые быстро рассеиваются в толще воды с последующей естественной биодеградацией. До сих пор в России использовали для ликвидации разливов нефтепродуктов механический сбор, применяли боны и скиммеры, передает «Газета.Ru». Ведущий инженер МФТИ Татьяна Мокочунина, один из соавторов разработки рассказала, что ученые стали перед собой задачу разработать состав вещества с высоким диспергирующим действием при определенных температуре и солености воды и обладающего низкой токсичностью. Опыты показали, что диспергент эффективно удаляет нефть с водной поверхности даже при низком волнении моря при температуре воды от +10 до +30°С и солености от 5 до 30 %, его можно использовать в умеренных широтах и применять совместно с механическими средствами сбора. Отечественных аналогов, готовых к выходу на рынок, у него нет. Научный коллектив МФТИ уже получил патент на данный препарат, на очереди получение разрешительной документации для применения диспергента в России и организация его производства. Собянин рассказал о поддержке импортозамещающих производств Мэр Москвы Собянин рассказал о поддержке импортозамещающих производств 1 февраля 2023, 11:59 Текст: Вера Басилая

На платформе Московского инновационного кластера (МИК) зарегистрировано более 35 тыс. организаций из 82 регионов России, они получат поддержку от города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Московский инновационный кластер дает возможности для кооперации стартапов, научных организаций, промышленных предприятий, крупных корпораций и запуска совместных проектов в импортозамещении, пишет «Вечерняя Москва». Собянин отметил, что более 900 компаний на МИК участвует в 15 межотраслевых кластерах, они уже реализуют 39 высокотехнологичных решений. Мэр Москвы считает, что подобная интеграция экономически выгодна для всех компаний, поскольку помогает избежать издержек от работы в других сферах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы направили более 800 млн рублей на развитие производств в рамках импортозамещения. Новости СМИ2 Москва помогла разместить производства на территории города 23 компаниям 20 января 2023, 14:23 Текст: Вера Басилая

Москва помогла 23 компаниям подобрать площадки для размещения производств на территории столицы, что поможет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта и мерам систем поддержки, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ефимов подчеркнул, что компании собрались инвестировать в свое развитие 4,2 млрд рублей, инвесторы смогут получить крупные рынки сбыта. По его словам, большинство компаний захотели разместиться в особой экономической зоне «Технополис Москва» из-за значительных льгот, которые предоставляются резидентам. Одна из них – освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на десять лет, передает «Вечерняя Москва». Ефимов сообщил, что по итогам января-ноября 2022 года рост промышленного производства в Москве составил 9,1%. В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что предприятиям в Москве предлагают более 20 мер системной поддержки, можно, например, получить землю в аренду без торгов по ставке один рубль в год. Уточняется, что московские заводы делают акцент на инвестиционные проекты по расширению производств и наращиванию мощностей. Также сообщается, что с 2020 года на аукционах были определены инвесторы для реорганизации четырех бывших промзон, которые уже уплатили в бюджет Москвы более 4 млрд рублей. Мантуров испытал новый российский лайнер МС-21 Вице-премьер Мантуров совершил рабочую поездку в Ульяновск на новом российском лайнере МС-21 4 января 2023, 19:15 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Ульяновск на российском самолете МС-21. Денис Мантуров посетил подмосковный ФАУ ЦАГИ, где осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), работа над которым сейчас ведется. Он также ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW), говорится в сообщении на сайте правительства России. Также вице-премьер побывал на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха» в Ульяновске – ПАО «Ил» – Авиастар. В Ульяновск Мантуров прилетел на новейшем самолете МС-21. Напомним, серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Новости СМИ2 В России создали VR-тренажер для сердечно-легочной реанимации 17 ноября 2022, 13:16 VR-симулятор для отработки сердечно-легочной реанимации (СЛР) разработали исследователи из Сеченовского университета и создатели программного обеспечения VRT, сообщили в пресс-службе вуза. «Сеченовский университет совместно с компанией VRT создал VR-симулятор для сердечно-легочной реанимации. Он дает медицинские навыки первой помощи в ситуациях, максимально приближенных к реальным, и предназначен для широкого круга пользователей», – цитирует сообщение ТАСС. Обучение с помощью VR поможет уменьшить число ошибок по сравнению со стандартным обучением на 40%, при этом скорость обучения повысится в четыре раза. «Кроме того, использование VR-симулятора на 83% эффективнее высокоточного манекена, повышает показатели на 250% и может применяться для работы в группах», – сказали в Сеченовском университете. Прошедшие обучение на симуляторе смогут реанимировать пострадавшего в ДТП или аварии, помочь при ЧП в метро или других чрезвычайных ситуациях. В комплект VR-тренажера входит манекен, специализированный под работу с виртуальной реальностью, персональный компьютер с периферией, VR-гарнитура с комплектующими и лицензия на использование ПО. В вузе добавили, что при использовании такого тренажера отпадает необходимость в преподавателе, так как оценивает ученика сама программа. Перед началом работы нужно выбрать локацию или сценарий. Оператор устанавливает сценарий и время обучения, добавляет или убирает отвлекающие факторы, например шум метро, людей или машин, а также силу и темп нажатия. Планируется, что разработка выйдет на рынок уже в следующем году. В России научились делать искусственные сосуды для медицины Минобрнауки: В ТПУ создали установку по изготовлению искусственных сосудов 11 ноября 2022, 09:59 Текст: Елизавета Шишкова

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку для получения из отечественных полимерных материалов искусственных кровеносных сосудов различного диаметра, а также других имплантатов, их можно будет делать даже под индивидуальные требования, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Речь идет о системе так называемого многоканального электроспиннига (метода получения полимерных волокон), предназначенной для «производства» искусственных сосудов из полимеров разного типа, которые будут имитировать внутреннюю организацию кровеносного сосуда и его поведение в организме пациента точнее зарубежных аналогов, а стоить дешевле, передает РИА «Новости». «Разработанная нами технология простая, легко масштабируемая, позволяет изготавливать искусственные сосуды диаметром от 1 до 40 миллиметров. Это дает возможность создавать с ее помощью не только крупные магистральные артерии, но и маленькие вены. При этом изделия не уступают по своим качественным характеристикам сосудам американского и французского производства, которые сегодня считаются золотым стандартом», – отметил руководитель проекта, научный сотрудник Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Евгений Больбасов. «Кроме того, с помощью нашей установки можно изготавливать не только сосуды, но и другие имплантаты, имеющие форму условной трубки: искусственные желчные протоки, мочеточники, гортань, трахею», – добавил он. Как отмечают авторы работы, особенность установки заключается в том, что в режиме реального времени можно управлять внутренней структурой и свойствами имплантатов, вплоть до изготовления их под индивидуальные требования. Ранее специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали недорогое дизельное топливо, устойчивое к замерзанию даже при -70°С. Новости СМИ2