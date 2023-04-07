В Хакасии назвали отношение региональных властей к педагогам издевательством

Глава Алтайского района: Власти региона плюнули в лицо педагогам Хакасии

Власти региона не стремятся исполнять решение прокуратуры. Буквально сегодня на совещании в министерстве заявили, что зарплаты учителей в этом году останутся меньше прошлогодних. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала глава Алтайского района Ирина Войнова. Ранее прокуратура Хакасии вынесла представление губернатору региона Валентину Коновалову по факту нарушения прав работников сферы образования.

«Мы ждем, что правительство Республики Хакасия предпримет необходимые меры по повышению заработных плат для учителей. В первую очередь, должен быть увеличен объем субвенций и норматив оплаты труда учителей. Это вызвано тем, что с 1 января минимальный размер оплаты труда увеличился, а нормативы в нашем регионе остались прежними», – сказала глава Алтайского района Ирина Войнова.

«Два с половиной месяца мы пытались донести по руководства региона эту проблему. Каждый раз по нашему запросу отправлялись проверки, однако ни одна из них не увенчалась успехом – нарушений выявлено не было», – отметила она.

«Все эти проблемы практически парализовали работу системы образования и вынудили нас заниматься тяжбами в надзорных органах, а не учить учеников и готовить их к проверочным и выпускным работам. И вот сегодня мы наконец-то получили результат – представление прокуратуры с требованием устранить нарушения», – добавила собеседница.

«В правительстве на это отреагировали достаточно странно. Мол, «ну и что, что получили представление, мы будем проводить контрольные мероприятия и по результатам решим, что делать». То есть они сначала издевались над педагогами и главами муниципальных образований, а теперь хотят поиздеваться над региональным прокурором», – считает Войнова.

«Кроме того, сегодня под руководством министра образования Хакасии Анатолия Бутенко прошло совещание с руководителями отделов образования городов и районов, а также всеми директорами школ. Министр заявил, что средняя заработная плата педагогов в текущем году составит 46 тыс. рублей при этом в прошлом году она составляла более 49 тыс. рублей», – отметила она.

«Фактически Бутенко плюнул всем в лицо и заявил, что ему все равно, какие были повышения зарплат в том году, в этом году будет только 46 тыс. Причем, по словам министра, это будет выплачиваться при нагрузке в 27 часов. А я напомню: согласно закону об образовании, максимальная нагрузка на одну ставку педагога составляет 18 часов», – рассуждает собеседница.

«Сказать, что все в шоке от таких заявлений – ничего не сказать. В моем районе преподаватели заявили, что они не ожидали такого унижения от профильного министра, который должен, казалось бы, знать ситуацию изнутри и стараться помочь работникам сферы», – заключила Войнова.

Ранее региональные СМИ сообщили, что главе Хакасии Валентину Коновалову вынесено представление прокуратуры по факту нарушения прав работников сферы образования.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Хакасии заявили об урезании зарплат учителям после анонсированного повышения окладов. Обещанное повышение зарплат учителям и воспитателям в Хакасии обернулось очередным громким скандалом. В отдельных случаях педагоги стали получать даже меньше, чем в прошлом году. Отстаивать права преподавателей взялась Ассоциация муниципальных образований.

Напомрим, президент России Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость. В поручении по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также обозначена необходимость увеличить МРОТ с опережением темпов роста инфляции.