Путин: Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с желающими сотрудничать странами

Путин заявил о жестокости киевского режима к украинцам

ВСУ на одном из участков уничтожили 14 собственных военных, сдавшихся в плен, при этом пострадали и российские солдаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио ДНР Денисом Пушилиным.

По данным президента, на одном из участков 14 украинских военных сдались в плен, передает ТАСС.

«Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра вывезти из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих», – сказал Путин.

Он добавил, что Россия имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только к российским гражданам, но и к своим.

На встрече с Пушилиным Путин также поставил военным задачу прекратить обстрелы Донбасса.