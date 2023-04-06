Девочка из Карелии чуть не погибла во время операции из-за обмана матери

Школьница едва не погибла на операционном столе из-за того, что ее мать обманула врачей о готовности ребенка к анестезии, сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

Глава регионального Минздрава написал на своей странице во «ВКонтакте», что мама девочки в день операции дочери сообщила ее лечащему врачу о том, что ребенок готов к общей анестезии, не пила воду, и все требования соблюдены.

По словам Охлопкова, во время наркоза и в конце процедуры девочка вдруг резко посинела, из носа и рта потекло очень много воды. Докторам удалось спасти ребенка. После операции пришедшая в себя девочка рассказала, что утром выпила целый стакан воды, позже ее слова подтвердила сама мать.

Министр обратил внимание на то, что из-за маленькой лжи матери едва не погиб ребенок, а если бы трагедия случилась, виновными признали бы врачей.

Ранее в Белгородской области ребенок заболел ОРВИ и скончался после самолечения и из-за нежелания родителей обращаться к врачу.