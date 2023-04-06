Нефть подешевела на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть начали снижаться из-за опасений за спрос

Мировые цены на нефть в четверг начали снижаться: негативная экономическая статистика усилила опасения за спрос, несмотря на данные о снижении запасов сырья в США.

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.29 снижалась на 0,54%, достигая 84,53 доллара за баррель, в майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,67%, до 80,07 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры обратили внимание на статистику из США, где индекс деловой активности в сфере услуг в марте сократился до 51,2% с февральского показателя в 55,1% и оказался даже ниже ожидаемых 54,5%.

Параллельно рынки оценивают еженедельные данные по коммерческим запасам нефти в США. Показатель за неделю, завершившуюся 31 марта, снизился больше прогноза – на 3,7 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,3 млн баррелей). Запасы дистиллятов и бензина также уменьшились сильнее ожиданий. Добыча сохранилась на уровне в 12,2 млн баррелей в день.

Отметим, что в начале недели цены резко росли после решения ОПЕК+ о снижении добычи.