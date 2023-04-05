Стартовал новый сезон креативной платформы «Простор» компании VK для создателей контента

Новый сезон платформы «Простор» призван объединить пять направлений: дизайн, медиаарт, цифровую моду, создание видео с музыкой и веб-сериалы, участники смогут ознакомиться с онлайн-лекциями и мастер-классами экспертов «VK Музыки» и «VK Видео».

Лучшие резиденты «Простора» смогут создать реальные проекты в коллаборации с признанными экспертами креативных индустрий, сообщается на сайте VK.

Среди таких экспертов – креативный директор международной дизайн-студии Radugadesign и Generative Gallery Иван Нефедкин, креативный директор студии дизайна и мультимедиа Sila Sveta Александр Ус, основатель Hype Production Мурад Османн, режиссер Евгений Сангаджиев, сценарист и шоураннер Петр Внуков, креативный директор брендингового агентства «Супрематика» Владимир Лифанов и группа цифровых художников «ЩЕЛОЧЬ».

«Простор» – креативная платформа VK, на которой креаторы могут развивать свой талант в разных направлениях и реализовывать проекты, работая с профессионалами индустрии. В этом сезоне на платформе появились два новых направления – создание веб-сериалов и цифровая мода. Участники трека «Веб-сериалы» будут работать в мастерских вместе с такими экспертами, как сценарист и шоураннер Петр Внуков, режиссер Евгений Сангаджиев, а также сценарист и режиссер Егор Чичканов.

Финалисты и авторы лучших идей смогут вместе с ними снять пилотные серии проектов. А те, кто поступит на направление «Цифровая мода», научатся создавать виртуальную одежду и разработают цифровые прототипы вместе с известными брендами. У участников будет возможность показать собственную коллекцию на цифровом показе, а лучшие линейки появятся в реальном мире.

На направлении «Дизайн» начинающие специалисты освоят новые инструменты, научатся формировать свой стиль и работать с коммерческими заказами – а финалисты программы отправятся в выездной креативный кэмп, где им предстоит решать интересные дизайнерские задачи. Художники, которые поступят на направление «Медиаарт», смогут изучить кухню профессии изнутри и создать собственные работы – лучшие из них покажут на медиафасадах Москвы. В рамках направления «Музыкальное видео» участники будут практиковаться в музыкальном видеопродакшене и клипмейкинге, а самые успешные команды при поддержке FMT.JETLAG снимут клипы для популярных артистов.

Участники будут работать под кураторством признанных экспертов креативных индустрий. Своим опытом, знаниями и лайфхаками поделятся художник и граффити-райтер Миша Мост, фотограф, основатель и креативный директор студии дизайна и мультимедиа Sila Sveta Александр Ус, основатель и креативный директор международной дизайн-студии Radugadesign и Generative Gallery Иван Нефедкин, основатель и креативный директор брендингового агентства «Супрематика» Владимир Лифанов, аналитик рынка моды и автор канала Digital-шкаф Алексей Кучма, исполнительный продюсер FMT.JETLAG Арсений Зяббаров и другие звездные спикеры.