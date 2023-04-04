Взрывы прогремели в Одессе

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге

Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).

В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.

«Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».

Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.

Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.