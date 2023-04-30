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Раввин Борода: Взаимоотношения между конфессиями в России находятся в наивысшей точке развития
Раввин Борода: Представители разных конфессий органично уживаются в России и чтят традиции друг друга
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Представители всех конфессий в России чтят традиции и ценности друг друга. Примером в вопросе консолидации общества вокруг религиозных ценностей, бесспорно, является президент Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД раввин Александр Борода. Напомним, 30 апреля 1905 года в России был опубликован указ «Об укреплении начал веротерпимости».
«Отношения между традиционными конфессиями в России сегодня находятся в одной из наивысших точек развития. Мы не только уважаем ценности и традиции друг друга, но и обмениваемся взаимными поздравлениями с религиозными праздниками. И это несмотря на то, что самой по себе религии не свойственен плюрализм мнений», – сказал Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России.
«Также крайне важно, что у конфессий в последние годы сформировался определенный формат «соработничества» с государством. В Межрелигиозном совете России вырабатываются адекватные и взвешенные подходы по взаимодействию со светским обществом и властью», – добавил собеседник.
«Отмечу и роль главы государства в вопросе поддержки традиций уважительного и доверительного отношения всех религий России друг к другу. То, что основой морали и нравственности все больше становятся религиозные ценности – прямая заслуга Владимира Путина», – отмечает раввин.
«Президент на постоянной основе уделяет много внимания проблемам и заботам каждой из религий. Он встречается с представителями конфессий, поддерживает их. Это определенно можно назвать одним из векторов развития страны. И что немаловажно, это направление четко отражено, например, в новой концепции внешней политики России», – заметил священнослужитель.
«Сегодня мы все переживаем непростые, а порой и сложные времена. Но общество, вопреки всему, становится лишь сплоченней. Это стало возможным за счет высоких гуманистических и нравственных идеалов традиционных религий России. Отсутствие конфликта, а тем более добрые отношения между конфессиями благотворно влияют на обстановку и вносят серьезный вклад в стабильность государства», – акцентировал Борода.
«В современной России все традиционные религиозные организации пользуются беспрецедентной свободой вероисповедания и широкой поддержкой нашего государства», – добавил Исмаил Бердиев, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
«Этому свидетельствует и указ президента от 9 ноября 2022 года «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором духовная составляющая занимает свое достойное место. Высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным, патриотизм, справедливость, милосердие и другие духовные и общечеловеческие ценности служат мощной объединяющей силой для нашего народа», – отмечает он.
Собеседник также отметил, что религиозные деятели должны максимально оказать государству поддержку в укреплении единства народов РФ. «Особенно это важно в условиях проведения СВО на Украине. Поддержка государственной политики религиозными организациями в данном контексте оказывает большое влияние на упрочение межнационального и межконфессионального согласия», – заключил Бердиев.
Напомним, 30 апреля 1905 года в России был опубликован указ «Об укреплении начал веротерпимости». Указ о свободе вероисповедания стал первым в ряду российских государственных актов XX века, призванных реформировать отношения между церковью и государством.
Законом определялся принцип веротерпимости в форме свободного отправления богослужений и сохранения родного исповедания.
Ранее в пятницу в Кызыле (Республика Тува) открылся крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» высотой 56 метров. На торжественной церемонии в центральную статую монастыря заложили частичку праха Будды, переданную Далай-ламой XIV тувинскому монастырю. 12-этажный храм спроектирован с учетом сейсмических особенностей региона. Общая площадь комплекса составила 9,3 га.
Президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул: исторически важное событие стало возможно благодаря созидательному единению буддийской общины России, ее стремлению к сохранению непреходящих ценностей древней религии, которые служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.
Верховный лама Тувы Гелек Нацык-Доржу сказал газете ВЗГЛЯД, что открытие монастыря – это веха в развитии буддизма в нашей стране, а также сущностное приращение для конфессионального сотрудничества на международном уровне
Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.
Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.
Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.
Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.
Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей
Дмитрий Медведев: Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы
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Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter (ограничен в России), что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой: «Польша не должна существовать для РФ, пока там во власти нет никого, кроме русофобов», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией.
Напомним, полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.
Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой
Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».
Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.
Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
Захарова одним словом охарактеризовала действия Варшавы в школе при посольстве России
Спикер МИД Захарова назвала провокацией действия польских властей во время захвата школы при посольстве России
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Действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она указала, что официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство, все эти действия вызывающи и противоправны.
«Можно охарактеризовать одним словом – провокация», – подчеркнула дипломат.
Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины
Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского
На Украине следует создать временное правительство и провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского решать стоящие перед ним задачи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политик считает, что на Украине следует отменить военное положение, назначить временное правительство и провести досрочные выборы президента, поскольку Зеленский показал свою некомпетентность, передает РИА «Новости».
По мнению Соскина, киевский режим не cможет организовать контрнаступление, также он обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами ПВО.
Президент Украины занимается борьбой с инакомыслящими, а не интересами простых украинцев, подытожил Соскин.
Ранее экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором.
Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне
Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
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Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.
В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией
Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.
«Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».
«Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.
«Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.
Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»
Религиовед: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов
Религиовед Лункин: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов
Из Литвы, «из враждебного стана» голос бывшего священника Андрея Кураева уже не звучит гласом праведника, заявил религиовед Роман Лункин.
«В условиях украинского кризиса лишение Кураева сана стало значимым событием, но в основном для зарубежья. Недаром Кураев встретил свою отставку в Вильнюсе среди заклятых друзей РПЦ, белорусских оппозиционеров Шрамко и Василевич», – написал Лункин в Telegram.
Пе его словам, теперь Кураев из Литвы может писать письма с обличениями. «Но из враждебного стана это уже звучит не как глас праведника как раньше. Теперь слова Кураева смешиваются с криками иноагентов, что и происходило с начала СВО. Кураев придирался к каждой запятой в проповедях патриарха», – напомнил эксперт
Религиовед считает, что в более мирное время Кураев так бы и находился в подвешенном состоянии, но СВО ускорила лишение его сана.
Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева.
Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией.
В Сети сочли безумием слова главы ЕК о целях Украины
Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова «Украина сражается за всех нас»
Пользователи Twitter (ограничен в России) раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина «сражается за всех нас», и призвали уволить ее.
Комментаторы отмечают, что «это не наш конфликт», и указывают, что на самом деле Украина сражается не за Европу, а за «глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада», передает РИА «Новости».
«Хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт», – написал один из пользователей.
«Боже, спаси нас от этого безумия», – поделился мнением еще один пользователь.
В заключение читатели предложили Урсуле фон дер Ляйен «вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться».
«Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку», – сделали вывод пользователи.
Ранее британские СМИ сообщили, что глава ЕК фон дер Ляйен может досрочно покинуть пост ради назначения генсеком НАТО в октябре 2023 года.
В США признали утрату поддержки ряда влиятельных стран
Washington Post: Ряд влиятельных стран не поддерживают США против России и Китая
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Разведка США отмечает, что ряд влиятельных государств, включая Бразилию, Египет, Индию и Пакистан, не настроен на поддержку Вашингтона в противостоянии с Москвой и Пекином, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.
Как отмечается в публикации, глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах. Издание уточняет, что соответствующие оценки американских разведслужб приводятся в секретных документах, которые попали в социальные сети вследствие утечки, передает ТАСС.
В материале подчеркивается, что Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают однозначно поддерживать ту или иную сторону в эпоху, когда Америка уже не является неоспоримой сверхдержавой. Согласно оценкам американских разведывательных служб, влиятельные региональные державы стремятся остаться в стороне в свете соперничества между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Констатируется также, что Россия демонстрирует способность отражать давление Запада.
Как говорится в публикации, данные, полученные разведкой США, свидетельствуют о том, что государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказывалась против выполнения требований Запада в ущерб связям с Пекином. Она в служебной записке подчеркивала, что сотрудничество с Китаем является для Пакистана стратегическим. Согласно данным американской стороны, в феврале премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф консультировался с подчиненным по вопросу об антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Один из помощников Шарифа тогда в ходе обсуждения констатировал, что поддержка резолюции помещала бы переговорам с РФ по вопросам торговли и энергетики. Пакистан в итоге воздержался при голосовании по данной резолюции.
В статье констатируется, что Индия также, по всей видимости, избегает выбирать сторону между Вашингтоном и Москвой. По версии разведки США, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым выразил готовность Нью-Дели поддерживать Москву на международных площадках. Довал также, как утверждается, отмечал, что Индия не будет отклоняться от принципиальной позиции, которой придерживалась в прошлом и не станет поддерживать указанную антироссийскую резолюцию в ГА ООН.
Согласно оценкам сотрудников аппарата директора Национальной разведки США, страны Центральной Азии стремятся воспользоваться соперничеством между США, Россией и Китаем. По их мнению, эти республики хотят работать с тем, кто предлагает самую скорую выгоду, а это сейчас Китай. В публикации отмечается, что ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран рассчитывают выступить в роли дипломатического моста между тремя соперниками.
В статье говорится, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разозлил страны НАТО, намекнув на то, что они затягивают конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву», а также выступив со своими предложениями по урегулированию. Издание также приводит версии разведки США, согласно которым Египет ранее намеревался поставлять ракеты в Россию, но позднее, видимо, уступил давлению США и отложил данную сделку.
Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир с новой ведущей
Первый канал: Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с новой ведущей
Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал.
В сообщении Первого канала говорится, что принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером?» может любой желающий, для этого нужно заполнить анкету на сайте телеканала, передает РИА «Новости».
Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей.
В сообщении поясняется, что для того, чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний, каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу, также установлены две несгораемые суммы: 5 тыс. и 100 тыс. рублей.
В 2017 году Караулова сама выиграла 3 млн рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?».
Напомним, в 2006 году телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?» выставляли на продажу за 50 млн. фунтов стерлингов.
В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем
Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем
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Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».
Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.
Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.
Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска
Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.
Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.
Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.