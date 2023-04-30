Раввин Борода: Взаимоотношения между конфессиями в России находятся в наивысшей точке развития

Раввин Борода: Представители разных конфессий органично уживаются в России и чтят традиции друг друга

Представители всех конфессий в России чтят традиции и ценности друг друга. Примером в вопросе консолидации общества вокруг религиозных ценностей, бесспорно, является президент Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД раввин Александр Борода. Напомним, 30 апреля 1905 года в России был опубликован указ «Об укреплении начал веротерпимости».

«Отношения между традиционными конфессиями в России сегодня находятся в одной из наивысших точек развития. Мы не только уважаем ценности и традиции друг друга, но и обмениваемся взаимными поздравлениями с религиозными праздниками. И это несмотря на то, что самой по себе религии не свойственен плюрализм мнений», – сказал Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России.

«Также крайне важно, что у конфессий в последние годы сформировался определенный формат «соработничества» с государством. В Межрелигиозном совете России вырабатываются адекватные и взвешенные подходы по взаимодействию со светским обществом и властью», – добавил собеседник.

«Отмечу и роль главы государства в вопросе поддержки традиций уважительного и доверительного отношения всех религий России друг к другу. То, что основой морали и нравственности все больше становятся религиозные ценности – прямая заслуга Владимира Путина», – отмечает раввин.

«Президент на постоянной основе уделяет много внимания проблемам и заботам каждой из религий. Он встречается с представителями конфессий, поддерживает их. Это определенно можно назвать одним из векторов развития страны. И что немаловажно, это направление четко отражено, например, в новой концепции внешней политики России», – заметил священнослужитель.

«Сегодня мы все переживаем непростые, а порой и сложные времена. Но общество, вопреки всему, становится лишь сплоченней. Это стало возможным за счет высоких гуманистических и нравственных идеалов традиционных религий России. Отсутствие конфликта, а тем более добрые отношения между конфессиями благотворно влияют на обстановку и вносят серьезный вклад в стабильность государства», – акцентировал Борода.

«В современной России все традиционные религиозные организации пользуются беспрецедентной свободой вероисповедания и широкой поддержкой нашего государства», – добавил Исмаил Бердиев, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

«Этому свидетельствует и указ президента от 9 ноября 2022 года «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором духовная составляющая занимает свое достойное место. Высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным, патриотизм, справедливость, милосердие и другие духовные и общечеловеческие ценности служат мощной объединяющей силой для нашего народа», – отмечает он.

Собеседник также отметил, что религиозные деятели должны максимально оказать государству поддержку в укреплении единства народов РФ. «Особенно это важно в условиях проведения СВО на Украине. Поддержка государственной политики религиозными организациями в данном контексте оказывает большое влияние на упрочение межнационального и межконфессионального согласия», – заключил Бердиев.

Напомним, 30 апреля 1905 года в России был опубликован указ «Об укреплении начал веротерпимости». Указ о свободе вероисповедания стал первым в ряду российских государственных актов XX века, призванных реформировать отношения между церковью и государством.

Законом определялся принцип веротерпимости в форме свободного отправления богослужений и сохранения родного исповедания.

Ранее в пятницу в Кызыле (Республика Тува) открылся крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» высотой 56 метров. На торжественной церемонии в центральную статую монастыря заложили частичку праха Будды, переданную Далай-ламой XIV тувинскому монастырю. 12-этажный храм спроектирован с учетом сейсмических особенностей региона. Общая площадь комплекса составила 9,3 га.

Президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул: исторически важное событие стало возможно благодаря созидательному единению буддийской общины России, ее стремлению к сохранению непреходящих ценностей древней религии, которые служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.

Верховный лама Тувы Гелек Нацык-Доржу сказал газете ВЗГЛЯД, что открытие монастыря – это веха в развитии буддизма в нашей стране, а также сущностное приращение для конфессионального сотрудничества на международном уровне