Раввин Борода: Взаимоотношения между конфессиями в России находятся в наивысшей точке развития

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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Интриги США у границ Китая послужат на пользу России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Опасность ядерного столкновения у восточных границ России усилилась – и это прямо следует из договоренностей, достигнутых между США и Южной Кореей. Речь идет о том, что американские корабли – носители ядерного оружия, включая атомные подводные лодки, смогут заходить в южнокорейские порты. Такого не было десятилетиями. Как ни парадоксально, для России в этом есть даже некая выгода. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Допустим, бойкот Олимпиады вреден для развития российского спорта. Но вреден ли он для страны в целом? Вреден ли он для государства, восстанавливающего суверенитет, сражающегося за свою независимость? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

На новых территориях придется отделять агнцев от козлищ

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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  • С Китаем
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    Раввин Борода: Взаимоотношения между конфессиями в России находятся в наивысшей точке развития

    Раввин Борода: Представители разных конфессий органично уживаются в России и чтят традиции друг друга
    		   
    30 апреля 2023, 13:50
    Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Представители всех конфессий в России чтят традиции и ценности друг друга. Примером в вопросе консолидации общества вокруг религиозных ценностей, бесспорно, является президент Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД раввин Александр Борода. Напомним, 30 апреля 1905 года в России был опубликован указ «Об укреплении начал веротерпимости».

    «Отношения между традиционными конфессиями в России сегодня находятся в одной из наивысших точек развития. Мы не только уважаем ценности и традиции друг друга, но и обмениваемся взаимными поздравлениями с религиозными праздниками. И это несмотря на то, что самой по себе религии не свойственен плюрализм мнений», – сказал Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин России.

    «Также крайне важно, что у конфессий в последние годы сформировался определенный формат «соработничества» с государством. В Межрелигиозном совете России вырабатываются адекватные и взвешенные подходы по взаимодействию со светским обществом и властью», – добавил собеседник.

    «Отмечу и роль главы государства в вопросе поддержки традиций уважительного и доверительного отношения всех религий России друг к другу. То, что основой морали и нравственности все больше становятся религиозные ценности – прямая заслуга Владимира Путина», – отмечает раввин.

    «Президент на постоянной основе уделяет много внимания проблемам и заботам каждой из религий. Он встречается с представителями конфессий, поддерживает их. Это определенно можно назвать одним из векторов развития страны. И что немаловажно, это направление четко отражено, например, в новой концепции внешней политики России», – заметил священнослужитель.

    «Сегодня мы все переживаем непростые, а порой и сложные времена. Но общество, вопреки всему, становится лишь сплоченней. Это стало возможным за счет высоких гуманистических и нравственных идеалов традиционных религий России. Отсутствие конфликта, а тем более добрые отношения между конфессиями благотворно влияют на обстановку и вносят серьезный вклад в стабильность государства», – акцентировал Борода.

    «В современной России все традиционные религиозные организации пользуются беспрецедентной свободой вероисповедания и широкой поддержкой нашего государства», – добавил Исмаил Бердиев, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

    «Этому свидетельствует и указ президента от 9 ноября 2022 года «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором духовная составляющая занимает свое достойное место. Высокие нравственные идеалы, приоритет духовного над материальным, патриотизм, справедливость, милосердие и другие духовные и общечеловеческие ценности служат мощной объединяющей силой для нашего народа», – отмечает он.

    Собеседник также отметил, что религиозные деятели должны максимально оказать государству поддержку в укреплении единства народов РФ. «Особенно это важно в условиях проведения СВО на Украине. Поддержка государственной политики религиозными организациями в данном контексте оказывает большое влияние на упрочение межнационального и межконфессионального согласия», – заключил Бердиев.

    Напомним, 30 апреля 1905 года в России был опубликован указ «Об укреплении начал веротерпимости». Указ о свободе вероисповедания стал первым в ряду российских государственных актов XX века, призванных реформировать отношения между церковью и государством.

    Законом определялся принцип веротерпимости в форме свободного отправления богослужений и сохранения родного исповедания.

    Ранее в пятницу в Кызыле (Республика Тува) открылся крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» высотой 56 метров. На торжественной церемонии в центральную статую монастыря заложили частичку праха Будды, переданную Далай-ламой XIV тувинскому монастырю. 12-этажный храм спроектирован с учетом сейсмических особенностей региона. Общая площадь комплекса составила 9,3 га.

    Президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул: исторически важное событие стало возможно благодаря созидательному единению буддийской общины России, ее стремлению к сохранению непреходящих ценностей древней религии, которые служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.

    Верховный лама Тувы Гелек Нацык-Доржу сказал газете ВЗГЛЯД, что открытие монастыря – это веха в развитии буддизма в нашей стране, а также сущностное приращение для конфессионального сотрудничества на международном уровне

    Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
    		   
    29 апреля 2023, 18:10
    Текст: Вера Басилая

    Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.

    Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.

    Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.

    Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.

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    Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей
    Дмитрий Медведев: Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы
    		   
    29 апреля 2023, 16:16
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter (ограничен в России), что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой: «Польша не должна существовать для РФ, пока там во власти нет никого, кроме русофобов», передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией.

    Напомним, полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

    Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.

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    ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
    Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
    		   
    29 апреля 2023, 14:44
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.

    Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.

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    Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой

    29 апреля 2023, 21:22

    Текст: Вера Басилая

    Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.

    Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».

    Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.

    Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».

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    Захарова одним словом охарактеризовала действия Варшавы в школе при посольстве России
    Спикер МИД Захарова назвала провокацией действия польских властей во время захвата школы при посольстве России
    		   
    29 апреля 2023, 14:51
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство, все эти действия вызывающи и противоправны.

    «Можно охарактеризовать одним словом – провокация», – подчеркнула дипломат.

    Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».

    Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.

    Коментарии (54)
    В Киеве призвали провести досрочные выборы президента Украины
    Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского
    		   
    29 апреля 2023, 19:57
    Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На Украине следует создать временное правительство и провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского решать стоящие перед ним задачи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Политик считает, что на Украине следует отменить военное положение, назначить временное правительство и провести досрочные выборы президента, поскольку Зеленский показал свою некомпетентность, передает РИА «Новости».

    По мнению Соскина, киевский режим не cможет организовать контрнаступление, также он обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами ПВО.

    Президент Украины занимается борьбой с инакомыслящими, а не интересами простых украинцев, подытожил Соскин.

    Ранее экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором.

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    Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
    Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне

    29 апреля 2023, 17:54

    Текст: Вера Басилая

    Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

    В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».

    Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.

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    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
    		   
    29 апреля 2023, 19:30
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Вера Басилая

    Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.

    Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.

    В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.

    Коментарии (14)
    В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией

    29 апреля 2023, 19:15

    Текст: Вера Басилая

    Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.

    «Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.

    Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».

    «Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.

    «Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.

    Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»

    Коментарии (9)
    Религиовед: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов
    Религиовед Лункин: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов

    29 апреля 2023, 20:23

    Текст: Вера Басилая

    Из Литвы, «из враждебного стана» голос бывшего священника Андрея Кураева уже не звучит гласом праведника, заявил религиовед Роман Лункин.

    «В условиях украинского кризиса лишение Кураева сана стало значимым событием, но в основном для зарубежья. Недаром Кураев встретил свою отставку в Вильнюсе среди заклятых друзей РПЦ, белорусских оппозиционеров Шрамко и Василевич», – написал Лункин в Telegram.

    Пе его словам, теперь Кураев из Литвы может писать письма с обличениями. «Но из враждебного стана это уже звучит не как глас праведника как раньше. Теперь слова Кураева смешиваются с криками иноагентов, что и происходило с начала СВО. Кураев придирался к каждой запятой в проповедях патриарха», – напомнил эксперт

    Религиовед считает, что в более мирное время Кураев так бы и находился в подвешенном состоянии, но СВО ускорила лишение его сана.

    Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева.

    Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией.

    Коментарии (42)
    В Сети сочли безумием слова главы ЕК о целях Украины
    Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова «Украина сражается за всех нас»

    29 апреля 2023, 14:30

    Текст: Вера Басилая

    Пользователи Twitter (ограничен в России) раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина «сражается за всех нас», и призвали уволить ее.

    Комментаторы отмечают, что «это не наш конфликт», и указывают, что на самом деле Украина сражается не за Европу, а за «глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада», передает РИА «Новости».

    «Хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт», – написал один из пользователей.

    «Боже, спаси нас от этого безумия», – поделился мнением еще один пользователь.

    В заключение читатели предложили Урсуле фон дер Ляйен «вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться».

    «Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку», – сделали вывод пользователи.

    Ранее британские СМИ сообщили, что глава ЕК фон дер Ляйен может досрочно покинуть пост ради назначения генсеком НАТО в октябре 2023 года.

    Коментарии (12)
    В США признали утрату поддержки ряда влиятельных стран
    Washington Post: Ряд влиятельных стран не поддерживают США против России и Китая
    		   
    30 апреля 2023, 06:43
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Разведка США отмечает, что ряд влиятельных государств, включая Бразилию, Египет, Индию и Пакистан, не настроен на поддержку Вашингтона в противостоянии с Москвой и Пекином, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.

    Как отмечается в публикации, глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах. Издание уточняет, что соответствующие оценки американских разведслужб приводятся в секретных документах, которые попали в социальные сети вследствие утечки, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают однозначно поддерживать ту или иную сторону в эпоху, когда Америка уже не является неоспоримой сверхдержавой. Согласно оценкам американских разведывательных служб, влиятельные региональные державы стремятся остаться в стороне в свете соперничества между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Констатируется также, что Россия демонстрирует способность отражать давление Запада.

    Как говорится в публикации, данные, полученные разведкой США, свидетельствуют о том, что государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказывалась против выполнения требований Запада в ущерб связям с Пекином. Она в служебной записке подчеркивала, что сотрудничество с Китаем является для Пакистана стратегическим. Согласно данным американской стороны, в феврале премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф консультировался с подчиненным по вопросу об антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Один из помощников Шарифа тогда в ходе обсуждения констатировал, что поддержка резолюции помещала бы переговорам с РФ по вопросам торговли и энергетики. Пакистан в итоге воздержался при голосовании по данной резолюции.

    В статье констатируется, что Индия также, по всей видимости, избегает выбирать сторону между Вашингтоном и Москвой. По версии разведки США, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым выразил готовность Нью-Дели поддерживать Москву на международных площадках. Довал также, как утверждается, отмечал, что Индия не будет отклоняться от принципиальной позиции, которой придерживалась в прошлом и не станет поддерживать указанную антироссийскую резолюцию в ГА ООН.

    Согласно оценкам сотрудников аппарата директора Национальной разведки США, страны Центральной Азии стремятся воспользоваться соперничеством между США, Россией и Китаем. По их мнению, эти республики хотят работать с тем, кто предлагает самую скорую выгоду, а это сейчас Китай. В публикации отмечается, что ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран рассчитывают выступить в роли дипломатического моста между тремя соперниками.

    В статье говорится, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разозлил страны НАТО, намекнув на то, что они затягивают конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву», а также выступив со своими предложениями по урегулированию. Издание также приводит версии разведки США, согласно которым Египет ранее намеревался поставлять ракеты в Россию, но позднее, видимо, уступил давлению США и отложил данную сделку.

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    Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир с новой ведущей
    Первый канал: Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с новой ведущей

    29 апреля 2023, 23:33

    Текст: Антон Никитин

    Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал.

    В сообщении Первого канала говорится, что принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером?» может любой желающий, для этого нужно заполнить анкету на сайте телеканала, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей.

    В сообщении поясняется, что для того, чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний, каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу, также установлены две несгораемые суммы: 5 тыс. и 100 тыс. рублей.

    В 2017 году Караулова сама выиграла 3 млн рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

    Напомним, в 2006 году телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?» выставляли на продажу за 50 млн. фунтов стерлингов.

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    В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем
    Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем
    		   
    30 апреля 2023, 07:43
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

    Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости».

    Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год.

    Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности.

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    Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
    Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска

    29 апреля 2023, 21:44

    Текст: Вера Басилая

    Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.

    Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.

    Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.

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