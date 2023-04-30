В Британии испугались «российской атаки» на подводные кабели

Daily Express: Россия может повредить соединяющие Британию с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели

Россия может нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил Daily Express сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.

Эксперт отметил, что национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, в случае гипотетического саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну. По его оценкам, такая атака приведет к перебоям в работе интернета, предприятия, больницы и университеты не смогут работать, а банки не смогут обрабатывать денежные переводы, передает РИА «Новости».

В настоящее время функционирование Великобритании зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью более миллиона километров, резюмировал аналитик.

В октябре прошлого года правительство Великобритании поручило ВМС Соединенного Королевства обследовать критически важные трубопроводы и кабели в связи с возникновением подозрений о возможности их минирования. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему подрыв «Северных потоков» обернулся для НАТО новой проблемой.